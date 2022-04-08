Активисты указали на недочеты при реконструкции улицы в центре Махачкалы

08 апреля 2022, 12:04

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При реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале не учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города, рассказали местные активисты. Расширение тротуаров за счет проезжей части создаст дополнительные проблемы автомобилистам, предположили горожане.

Как писал "Кавказский узел", 11 января руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов сообщил, что правозащитная организация направила в мэрию Махачкалы письмо с предложением включить руководителя проекта "Монитор доступной среды" Сабрину Алиеву в комиссию, которая будет принимать отремонтированную улицу Коркмасова, а в последующем все улицы и тротуары, ремонтируемые в Махачкале. Ответа на письмо, по его словам, правозащитники пока не получили.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", улица Коркмасова является одной из центральных улиц Махачкалы. Планы мэрии сделать улицу Коркмасова "пешеходоориентированной" не соответствуют интересам горожан, а сами работы ведутся крайне медленно, прокомментировали в ноябре 2021 года местные жители призывы прекратить критику реконструкции улицы.

Мэрия Махачкалы отказалась включить Сабрину Алиеву в состав приемной комиссии, сообщил 5 апреля Зияутдин Увайсов, который, помимо "Монитора пациента", руководит также организацией "Монитор ЖКХ". "Они отвергли наше предложение и написали, что все будет нормально [реконструкция пройдет с соблюдением всех стандартов]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Увайсов предположил, что отказ мэрии был мотивирован нежеланием городских властей допускать правозащитников к итоговой проверке реконструкции.

Правозащитники призвали учесть интересы инвалидов при реконструкции улицы Коркмасова

Реконструкция улицы Коркмасова может не соответствовать стандартам доступной среды и будет недоступной для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, если не устранить ошибки, допущенные в ходе реконструкции и ремонтных работ, считает Увайсов.

По его словам, на некоторых перекрестках реконструируемой части улицы "имеется очень большой перепад [высоты] между нижним краем съезда и проезжей частью", хотя согласно стандартам доступной среды, перепад допускается лишь в пределах 1-1,5 сантиметра. "По некоторым перекресткам сделано нормально, а по некоторым - очень большие перепады", - сказал он.

Наличие такого перепада хотя бы на одном из многочисленных съездов с тротуаров нивелирует доступность среды для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, указал правозащитник.

4 апреля мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что вместе с коллегами и подрядными организациями провел комиссионный осмотр улицы Коркмасова, а также скверов имени Фазу Алиевой и Борцов Революции. Комиссия зафиксировала нарушения, которые "не выдерживают критики". В частности, возникли проблемы с поставкой опор уличного освещения и малых архитектурных форм – скамеек и урн, указал мэр, пригрозив подрядчикам штрафами, если нарушения не будут устранены за две недели. На реконструкцию улицы обратил 31 марта внимание и глава Дагестана Сергей Меликов, сообщил 4 апреля "Черновик". "Я хочу всё-таки посмотреть, когда у нас завершится ремонт на улице Коркмасова и с каким качеством он завершится. Для того, чтобы я понял, стоит дальше выделять деньги из республиканского бюджета? Своевременно они будут осваиваться? Качественно? Или нам лучше произвести перераспределение использования этих средств по другим направлениям. Пока, честно говоря, я не убеждён в том, что мы дальше должны осуществлять эти меры поддержки", – процитировало Меликова издание.

"Монитор доступной среды" – проект "Монитора ЖКХ" - проводил инспекцию реконструируемой части улицы Коркмасова и сообщил в пресс-службу мэрии Махачкалы о найденных нарушениях, однако никакой реакции не поступило, заявил 5 апреля Зияутдин Увайсов. Он выразил надежду, что эти нарушения будут исправлены к окончанию ремонтных работ.

"Монитор доступной среды" намерен провести инспекцию большинства перекрестков и тротуаров города на предмет их доступности для передвижения людей на инвалидных колясках. В рамках этой инспекции будет проведена и проверка улицы Коркмасова, включая ту ее часть, которую сейчас реконструируют, сказал правозащитник.

Если найденные нарушения не будут устранены, и не будет обеспечена доступная среда в том числе на реконструируемой части улицы Коркмасова, то правозащитники будут добиваться устранения нарушений в судебном порядке, сообщил Увайсов. "Подаётся заявление [в УЖКХ Махачкалы] об исправлении [выявленных нарушений], и если они (эти нарушения) не исправляются, то будут подаваться судебные иски", - описал процедуру правозащитник.

Чиновники в Махачкале стали охотнее соглашаться на досудебное решение проблем с пандусами для инвалидов на фоне судебных решений в пользу маломобильных граждан, рассказали в начале апреля "Кавказскому узлу" сотрудники "Монитора ЖКХ".

Реконструкция увеличит риск пробок в центре Махачкалы

Реконструкция улицы Коркмасова будет способствовать возникновению транспортных пробок не только на этой улице, но и на соседних, предположила активистка городского движения "Город наш" Мадина Ибрагимова, подчеркнув, что выражает свое личное мнение, а не позицию городского движения "Город наш".

В реконструируемой части города находятся городской ЦУМ, "Второй рынок" Махачкалы, многочисленные административные и офисные здания, пояснила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на одной из встреч с представителями администрации города активисты движения "Город наш" попросили чиновников ознакомить их с документацией проекта, но им отказали, объяснив, что проект реконструкции находился в тот момент на корректировке. Активисты движения "Город наш" планируют инспекцию работ на улице Коркмасова как на этапах реконструкции, так и после завершения этих работ, добавила Мадина Ибрагимова.

В свою очередь активист движения "Город наш" Арсен Магомедов положительно оценил концепцию реконструкции улицы Коркмасова. Он также пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что выражает собственное мнение, а не позицию движения. Магомедов не исключил, что в результате реконструкции могут быть недочёты. Однако сам проект реконструкции "является положительным шагом в преображении города" в пользу горожан, сказал он. "Ещё работы не окончены, но сама идея расширить тротуары, сделать велосипедные дорожки - очень хорошая", - пояснил Магомедов. По мнению активиста, город и особенно его центр должны быть прежде всего приспособлены для пешеходов.

В результате сужения дороги и появления платных парковок в центре города люди начнут меньше ездить на своем личном транспорте и это уменьшит пробки, предположил активист. Однако уменьшение пробок, по его мнению, возможно только если администрация Махачкалы предложит горожанам удобный и массовый общественный транспорт "в качестве альтернативы личному", а также "даст возможность передвигаться на велосипедах и скутерах".

При отсутствии такого системного подхода, реконструкция улицы Коркмасова повлечет за собой проблемы в виде транспортных пробок, считает Арсен Магомедов. Комментариями представителей администрации Махачкалы и подрядных организаций относительно замечаний активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители Махачкалы поспорили о последствиях реконструкции улицы

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы высказали различные мнения о будущих результатах реконструкции улицы Коркмасова. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Реконструкция улицы Коркмасова является одним из "главных поступков Дадаева" на посту мэра, считает 35-летний Ислам. "Очень хорошо, что он решил расширить тротуары на этой улице. Там места не было для того, чтобы просто ходить", - поделился своим мнением Ислам.

Салман Дадаев возглавил мэрию столицы Дагестана 31 января 2019 года, говорится в его биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Дадаеву предстоит решить комплекс проблем с коммунальной инфраструктурой, ремонтом дорог, обустройством парков и скверов, обеспечением качественной питьевой воды и отказом от хаотичной застройки города, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

Салман Дадаев уже запомнился реконструкцией центральной площади Махачкалы, добавил Ислам. "Когда была реконструкция площади, я считал, что неправильно столько денег тратить на эту площадь. Но с ремонтом [улицы] Коркмасова я полностью на стороне Дадаева, потому что махачкалинцы ходят по этой улице и это (проделанная реконструкция) для них", - пояснил житель Махачкалы.

Дорогостоящая реконструкция центральной площади Махачкалы вызвала широкий резонанс. Когда 4 января 2020 года активисты движения "Город наш" пришли туда, чтобы после многочисленных нареканий оценить результаты проведенных работ, то пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" доставили в отделение полиции. После этого трое полицейских получили дисциплинарные взыскания, а суд назначил задержанным компенсации.

Реконструкция улицы Коркмасова была необходима, считает махачкалинка Аминат. "Что ремонтируют - это хорошо", - сказала она, выразив опасение, что "через некоторое время все [отремонтированное], наверное, начнет разваливаться". Женщина положительно оценила инициативу мэрии по расширению тротуаров, добавив, что у водителей может быть иная точка зрения, а ей как пешеходу, "нравится" такой подход городских властей. "У меня машины нет. Думаю, что есть [жители города], кто считают по-другому, но идея [по расширению тротуаров] хорошая", - поделилась своей точкой зрения жительница Махачкалы.

34-летний Курбан также положительно оценил работы по реконструкции улицы Коркмасова. По мнению Курбана, инициатива по расширению тротуаров за счёт проезжей части является правильным решением. Житель Махачкалы уточнил, что как автомобилист ранее наблюдал на этом участке улицы проблемы с пробками.

Курбан счел маловероятным обострение этой проблемы после ремонта. Жители Махачкалы будут планировать свои поездки по улице Коркмасова с учётом изменений, произошедших в результате реконструкции, считает он. "Вот, например, я уже буду планировать, куда поставить машину, и какое расстояние мне нужно пройти пешком", - отметил Курбан.

Расширение тротуаров на одной из центральных улиц Махачкалы – это положительный шаг в преображении города, считает 36-летний Сулейман. Он, в свою очередь, предположил как водитель, что в результате реконструкции могут усилиться проблемы с пробками на этом участке улицы Коркмасова, но подчеркнул, что, несмотря на возможные последствия, приветствует решение Дадаева об увеличении пешеходной части улицы Коркмасова.

34-летний Магомед считает, что увеличение тротуаров за счёт проезжей части будет способствовать возникновению пробок, так как улица Коркмасова является одной из главных улиц Махачкалы с интенсивным транспортным движением. По его мнению, реконструируемая зона не будет удобна как с точки зрения пешеходных прогулок, так и с точки зрения передвижения на личном транспорте.

Схожее мнение высказал 35-летний автомобилист Абдул. По его словам, реконструкция улицы Коркмасова уже прибавила проблем с транспортным движением и стихийной парковкой , так как на участке, где проводятся ремонтные работы, увеличились транспортные пробки, которые были там и до реконструкции. При этом Абдул не исключил, что проблем со стихийной парковкой не будет после окончания реконструкции улицы.

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