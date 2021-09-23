Ростехнадзор указал на проблемы с готовностью к зиме в городах Дагестана

23 сентября 2021, 09:55

В ряде дагестанских городов, в том числе Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях, наблюдается проблема с обеспечением теплоснабжения, привел данные Ростехнадзора глава Дагестана Сергей Меликов. К 1 ноября регион должен быть готов к зиме чтобы не допустить роста заражений коронавирусом, заявил он.

Как сообщал "Кавказский узел", что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы в сфере ЖКХ. Так, 23 марта каспийчане пожаловались на качество воды из водопровода. А 24 июля жители Дагогней пожаловались на перебои с подачей воды и электричества. В связи с проблемами с ЖКХ группа активистов направила уведомление о проведении очередной акции протеста.

О том, что в Дагестане объекты жилищно-коммунального хозяйства не готовы полностью к зиме, глава региона Сергей Меликов сообщил на совещании 22 сентября. По его словам, объекты ЖКХ готовы к холодному времени года на 89 процентов. Такие данные приведены в докладах из администраций городов и районов региона.

По оценке Растехнадзора, в Махачкале, Дербенте, Дагестанских Огнях, Южно-Сухокумске, Кизилюрте, Каспийске, Избербаше есть проблемы, связанные с обеспечением работы объектов теплоснабжения, привела 22 сентября слова Меликова "Молодежь Дагестана".

Глава региона поручил к 1 ноября обеспечить в Дагестане полную готовность к подаче тепла на соцобъекты. Должна быть исключена вероятность ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавируса заявил он, передал 22 сентября "Черновик".

На модернизацию котельных и тепловых сетей в Кизилюрте, Дагестанских Огнях, Хасавюрте и Каспийске выделено 105 млн рублей. В следующем году планируется начать монтажные работы и провести установку новых котельных, привело издание информацию премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова