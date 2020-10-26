Суд встал на сторону махачкалинских активистов в споре с МВД

26 октября 2020, 14:38

Советский райсуд Махачкалы постановил выплатить активистам движения "Город наш" Зияутдину Увайсову, Мураду Мурадову и Арсену Магомедову по 3000 рублей компенсации за моральный ущерб от задержания в январе этого года. Активисты, требовавшие от МВД по 439 тысяч рублей, сочли компенсацию недостаточной, они намерены обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября стало известно, что три активиста движения «Город наш» - руководитель общественной организации «Монитор Пациента» Зияутдин Увайсов, журналист газеты «Новое дело» Мурад Мурадов и юрист Арсен Магомедов - направили в Советский райсуд Махачкалы иск к МВД России, требуя по 439 тысяч рублей компенсации морального вреда за задержание в январе этого года.

4 января активисты движения "Город наш" пришли на центральную площадь Махачкалы, чтобы после многочисленных нареканий оценить результаты ее реконструкции. Пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" в тот день доставили в отделение полиции, где записали их паспортные данные, а затем отпустили. Активисты обжаловали действия силовиков. После этого трое полицейских, которые доставили в активистов в отделение, получили дисциплинарные взыскания, отчиталось МВД Дагестана. Однако активисты призвали наказать не только этих силовиков, но и их начальство.

26 октября Советский райсуд Махачкалы удовлетворил иски активистов, постановив выплатить им по 3000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный в результате задержания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Интересы истцов в суде представлял юрист Марат Исмаилов. Он в своих доводах указал, что решением суда действия сотрудников полиции по доставлению истцов признаны незаконными, так как со стороны Магомедова, Увайсова и Мурадова никаких нарушений закона не было, в связи с чем не могло быть и оснований доставлять их в отдел полиции.

"В связи с незаконным доставлением истцам причинен моральный вред. В силу статьи 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда", - пояснил суду Марат Исмаилов.

Он также счел задержание активистов нарушением гарантированной им Конституцией России свободы передвижения, поскольку они были лишены возможности свободно передвигаться и находились под контролем сотрудников полиции.

МВД не согласилось с доводами истцов и просило суд отклонить иски. Представитель МВД в суде пояснил, что истцы не доказали тяжесть перенесенных физических и нравственных страданий в связи с задержанием.

Кроме того, по мнению представителя МВД Дагестана, истцам не стоит выплачивать компенсацию, так как это может нарушить права незащищенных слоев населения. "Источник средств для возмещения вреда - это казна Российской Федерации, которая формируется за счет налоговых сборов, платежей, взимаемых с граждан и юридических лиц. Эти средства наплавляются как на возмещение вреда, причиненного государственными органами, так и на оказание социальной поддержки гражданам на реализацию прав льготных категорий граждан, в том числе инвалидов, не умеющих самостоятельно зарабатывать. Поэтому в целях разумного распределения средств публично-правового образования необходимо соблюдать баланс интересов, чтобы возмещение вреда одним категориям граждан, не нарушало бы права других категорий граждан", - заявил в суде представитель МВД Дагестана.

Активисты в Махачкале были не задержаны, а доставлены в отдел полиции "с целью установления личности", сообщила вечером 4 января пресс-служба МВД по Дагестану. "Предоставили бы молодые люди документы, удостоверяющие личность, на месте, и необходимости доставления в отдел полиции не возникло бы", - подчеркивается в сообщении. Активисты возразили, что на площади силовики не просили у них паспорта, а Зияутдин Увайсов демонстрировал полицейским документ, но все равно был задержан.

Активисты не согласны с позицией МВД

Сами истцы выразили несогласие с решением суда и намерены его обжаловать, поскольку считают, что компенсация должна быть намного больше. Также они настаивают, что их задержание было необоснованным. "Это был выходной январский день, и несколько десятков активистов просто пришли на площадь в новогодние каникулы, чтобы посмотреть, как выполнены работы по ремонту площади... Это не был митинг, шествие или какая либо другая протестная акция, а простая встреча единомышленников", - сказал, в частности, журналист Мурад Мурадов.

Полицейские в первую очередь забрали тех, у кого была видеоаппаратура и профессиональная фототехника, напомнил другой истец Зияутдин Увайсов. "Полиция сначала посадила в свою машину одного парня с камерой, потом режиссера из Москвы, у которого тоже была камера. Светлана Анохина сказала, что она этого режиссера одного не отпустит, что она поедет с ним, и получается, добровольно села в машину. Я все это снимал. В тот момент, когда я снимал, как в машину сажают журналиста Мурада Мурадова, меня забрали, Арсен Магомедов уже снимал, как меня забирают. Следом его тоже забрали", - рассказал Зияутдин Увайсов.

Как рассказал Арсен Магомедов, в отделе полиции были недовольны, что активистов доставили к ним. "Произошло препирательство между теми, кто нас туда доставил, и теми, кто нас там принимал. Они выражали недовольство, спрашивали у тех, кто нас доставил: «Зачем вы вообще сюда их доставили»? После этого записали наши данные и отпустили", - описал январские события Магомедов.

По мнению адвоката Шамиля Магомедова, факт того, что МВД привлекло к ответственности сотрудников, которые доставили задержанных в отдел, подтверждает доводы активистов о необоснованных действиях полицейских. "То, что полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности, это правоотношения сугубо между полицейскими и их работодателями. А факт незаконного задержания и доставления активистов - это отношения между активистами и государством, которое в лице Минфина России обязано выплачивать денежную сумму за противоправные действия сотрудников полиции. Это две разные сферы правоотношений - трудовые и административно-правовые - и они не зависят друг от друга. Просто привлечение сотрудников к дисциплинарной ответственности можно назвать косвенным доказательством их противоправных действий в данной ситуации", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль Магомедов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".