Активисты движения "Город наш" обжаловали действия полиции на площади в Махачкале

14 января 2020, 23:53

Трое из шести активистов, доставленных в полицию после видеосъемки на площади в Махачкале, требуют признать незаконными действия силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 4 января активисты движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" доставили в отделение, где записали их паспортные данные, а затем отпустили. Среди задержанных были журналистка Светлана Анохина, юрист Арсен Магомедов и руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Они решили обжаловать действия силовиков.

Активисты в Махачкале были не задержаны, а доставлены в отдел полиции "с целью установления личности", сообщила вечером 4 января пресс-служба МВД по Дагестану. "Предоставили бы молодые люди документы, удостоверяющие личность, на месте, и необходимости доставления в отдел полиции не возникло бы", - подчеркивается в сообщении. Активисты возразили, что на площади силовики не просили у них паспорта, а Зияутдин Увайсов демонстрировал полицейским документ, но все равно был задержан.

Административные иски в Советский районный суд Махачкалы подали сооснователь движения "Город наш" Арсен Магомедов, руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и журналист Мурад Мурадов.

Ответчиком по иску выступают Управление МВД России по Махачкале и двое силовиков - сотрудник районного отдела полиции и сотрудник патрульно-постовой службы. "Также в качестве заинтересованного лица в заявлении указана начальник отдела информации и общественных связей МВД Дагестана подполковник внутренней службы Гаяна Гариева", - отмечается в сегодняшней публикации издания "Новое дело".

Интересы истцов будет представлять в суде активист и юрист Марат Исмаилов. "Это будет интересный судебный процесс", - написал он на своей странице в Facebook, комментируя новость о подаче иска.

"Удачи вам в этом полезном для общества деле. Мы все с вами солидарны", - написал в комментарии пользователь Facebook Мурад Манапов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".