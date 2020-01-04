Власти согласились с критикой реконструкции площади Махачкалы

04 января 2020, 23:03

Реконструкция площади Махачкалы выполнена пока лишь частично, сообщили власти города в ответ на критику активистов. Горожанам необходимо привить чувство собственности и владения своим городом, заявил активист Арсен Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены. Руководитель проекта по капитальному ремонту площади Арслан Дыдымов, реагируя на критику, поздравил горожан "с новой площадью". Он заявил, что лично видел десятки тысяч людей, "которые очень довольны тем, что республика, столица получили такой объект". Махачкалинцев возмутил ответ подрядчика на критику работ на центральной площади. Многие пользователи соцсетей не поверили словам Дыдымова о "десятках тысяч" довольных работами горожан.

Махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади города. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты. Попытка официального представителя мэрии Зайнаб Алимирзаевой отстоять позицию властей встретила возражения и насмешки пользователей Facebook.

Городские власти признали недочеты в реконструкции площади

Первой на площадь Махачкалы для народной проверки работ по реконструкции пришла активистка движения "Город наш" Мадина Ибрагимова. Она принесла измерительную рулетку, чтобы замерить щели между уложенной плитой. По ее мнению, площадь отремонтирована с многочисленными недочетами и принимать такие работы нельзя. "Плитка уложена криво, щели разные по ширине. В некоторых местах плитка "играет". Люки использованы старые, газон уложен неровно, а на каком-то участке и вовсе его нет. Мраморную плитку, как мне пояснили специалисты, должны резать специальным оборудованием. Но оно дорогое, и поэтому при установке ее на площади использовали болгарку", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ибрагимова также обратила внимание на то, что, по проекту, на площади должно быть постелено 14 ковров из специальной плитки, но пока лежит только один. "Выложен этот ковер тоже неаккуратно. Такую работу, если бы делали у меня во дворе, я бы не приняла", - заявила она.

Примерно к 11 часам на площади собрались порядка 12-15 активистов, однако пройти по площади и осмотреть ее всю они не успели, так как к собравшимся подошел заместитель мэра Махачкалы Эфенди Хайдаков, руководитель проекта по реконструкции площади строительной компании "Армада" Арслан Дыдымов и другие работники мэрии города.

Эфенди Хайдаков рассказал собравшимся, что работы пока еще не закончены и освоены только две трети выделенных на реконструкцию средств.

"Заказчиком реконструкции площади выступает Управление ЖКХ администрации города. Контракт заключен с фирмой "Армада". Сумма контракта составляет 317 миллионов рублей, из них освоено только 200 миллионов. На сто с лишним миллионов рублей работы еще не завершены", - пояснил он. При этом заммэра согласился с тем, что имеются недочеты в уже проделанной работе.

"Мы все видим. У нас есть технический надзор, у нас есть проверяющие органы. [Недочеты] видите не только вы, о них знаем и мы, и заказчик, и сама "Армада". Есть вопросы, которые они обязаны решить. После праздников они будут работать [над их устранением]", - пообещал муниципальный чиновник.

Хайдаков также отметил, что все мозаичные ковры, запланированные по проекту, будут на своих местах, а пока временно на их местах установлена плитка, так как эти ковры еще не готовы. "Привезли пока только один ковер с ногайским орнаментом. Их производят из специального стекла, и в России их делают только две-три фирмы. Мы заказали их в Москве. Ковры будут отражать орнаменты национальностей Дагестана", - сказал он.

Чиновник заверил, что все гарантийные обязательна подрядчик будет выполнять.

"Старые люки установлены временно. Когда мы начали ковырять площадь, мы обнаружили огромное количество замурованных люков. На площади будут установлены идентичные люки, которые уже заказаны", - отметил он и добавил, что заменены будут также и все неправильно установленные мраморные плитки.

Вместе с тем Хайдаков положительно оценил то, что горожане высказывают свои замечания. "Очень хорошо, что указываете на недоделки. Это нормально. Представители общественности должны смотреть за всем. Все дефекты будут устраняться", - заявил он собравшимся.

Как пояснил чиновник, официального открытия площади еще не было. "Было просто техническое открытие, сделанное, чтобы жители смогли провести Новый год на площади, отметить праздник. После нового года работа продолжится", - заверил он.

Арслан Дыдымов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что площадь после сдачи будет в течение пяти лет на гарантийном обслуживании "Армады". "Объект еще не сдан. Работа продолжится и будет доведена до конца. И тогда все махачкалинцы останутся довольны качеством работ", - предположил он.

По его словам, перед празднованием на площадь завезли многотонное оборудование, детские карусели, и "плитка оказалась под нагрузкой, которую нельзя было давать".

"Мы предполагали такие последствия, но пошли на это, чтобы горожане смогли 31 декабря собраться у городской елки и получить эстетическое удовольствие", - сказал Дыдымов.

При реконструкции площади фирме пришлось нести дополнительные расходы, утверждает он.

"По проекту, мы должны были демонтировать старую плитку и на существующее основание установить новую. Но после демонтажа напоролись на асфальт, бутовый камень. Это все пришлось разбирать. К тому же под площадью проходят различные сети, в том числе и кабели связи. Работы пришлось вести вручную, чтобы не повредить их. Поэтому наши работы в начале были похожи на археологические раскопки", - сказал он.

Активисты решили обжаловать действия полицейских

После беседы с чиновниками, часть активистов согласилась на предложение заместителя мэра выпить кофе и направилась с ним в расположенное на площади кафе. Другие активисты решили прогуляться по площади, за ними последовал полицейский. Он спросил, есть ли среди собравшихся старший. Когда ему ответили, что это просто прогулка, он по телефону попросил направить к нему наряд. Приехавшие полицейские забрали двух человек с видеокамерой - режиссера из Москвы Дениса, который, по его словам, приехал снимать Каспийское море, а также сотрудника пресс-службы мэрии Махачкалы. Полицейские также забрали журналиста, активиста движения "Город наш" Светлану Анохину. Их посадили в служебную машину и увезли.

Другой наряд подошел к корреспонденту "Кавказского узла". Вместе с корреспондентом забрали также двух активистов "Город наш" - юриста Арсена Магомедова и руководителя проекта "Монитор пациента" Зияутдина Увайсова.

Всех шестерых доставили в отдел МВД Советского района Махачкалы. Принимавший в здании отдела полиции сотрудник полиции выразил недоумение, почему людей доставили к ним. В итоге у всех шестерых записали паспортные данные "для составления рапорта", и активистов отпустили без составления протокола, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сам факт доставления в полицию Арсен Магомедов намерен обжаловать в суде. "Налицо непонимание сотрудниками МВД и администрации своей роли и действий людей. В ходе обычной гражданской прогулки активистов доставили в отдел полиции. То есть, с людьми по-прежнему пытаются говорить дубинками и с позиции силы, а не договариваться", – заявил он.

Журналист Светлана Анохина заявила, что подаст жалобу на воспрепятствование журналисткой деятельности.

Мэр Махачкалы не нашел серьезных нарушений к работам на площади

Пока шесть человек находились в отделении полиции, к оставшейся на площади группе активистов пришел мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Как пояснила Мадина Ибрагимова, Дадаев пытался убедить активистов, что все недочеты исправимы и ничего страшного не произошло.

"Мы встретились с главой города. Он стал уверять, что видел изначально все эти недоделки, но не хотел портить настроение горожанам. Он заверил, что ничего сложного нет в том, чтобы исправить все. Я указала на постеленный ковер, он согласился с тем, что его надо переделать", - рассказала она.

Ибрагимова также добавила, что активисты пока еще не решили, обращаться ли в надзорные органы по поводу всех выявленных ими недочетов.

Цель сегодняшней акции была в том, чтобы привить горожанам чувство собственности, чувство владения своим городом, пояснил Арсен Магомедов.

"Мы пригласили людей, чтобы они проверили проведенные работы. Были выявлены недостатки, они действительно есть. Мы не придираемся к мелочам. Мы хотим, чтобы люди поняли, что хозяева города - это его жители. И нам всем одобрять или не одобрять действия городской власти. Работы должны принимать не чиновниками, всегда отчитывающиеся, что все хорошо, а горожане. И администрация всегда должна быть на стороже, быть готова к критике. Из-за отсутствия критики Махачкала в последние 10-15 лет превратилось в то, что мы видим", - отметил Магомедов,

"В Махачкале уже все привыкли, что ничего вовремя не делается. Но для чего нужно было устраивать празднования и с помпой разрезать красные ленты, говоря, что сдали площадь. Если не уложились в срок, то надо было так и сказать, а не отвечать отмазками. Это уже не работает, это уже надоело и противно", - добавила Светлана Анохина.

Активисты указали на ошибки и при строительстве нового сквера в Махачкале

Выйдя из полиции, активисты направились к недавно открытому скверу у памятника Эфенди Капиеву, чтобы также оценить проведенные на этом месте работы. Территория перед памятником была отдана предыдущим мэром Мусой Мусаевым под застройку торгового центра, однако активисты смогли через суд добиться возвращения земельного участка муниципалитету.

"Мы осмотрели сквер, и все согласны с тем, что здесь прискорбно мало зелени. Мы рассчитывали, что сквер будет расширен за счет отвоеванной нами территории. Но его уложили под плитку. Опять высажены туи. Хотя много раз говорилось, что туи это не махачкалинское дерево, так как оно не дает тени в жаркие дни", - заявила Светлана Анохина.

Претензии она высказала и к дизайну скамеек и фонарных столбов. "У памятника Эфенди Капиеву очень строгие аскетичные линии. На их фоне вот эти фонари и скамейки, выполненные в стиле "левашинский Версаль", смотрятся диковато", - посчитала Анохина.

С ней также согласился и Арсен Магомедов. "Здесь очень много плитки, все закатано в бетон. Посажено всего пять деревьев. Деревянные конструкции на лестницах не обработаны, сидеть на них не комфортно и можно уколоться щепками. Вместо маленьких светильников, которые, непонятно что освещают, можно было посадить деревья. В конечном счете, все определяет, можно ли будет здесь находиться летом, когда стоит знойная жара. То, что мы видим, говорит, что в знойную погоду это не место для прогулок, так как нет тени, где можно было бы спрятаться от солнца", - отметил он.

По его словам, активисты движения "Город наш" брали на себя риски, отстаивая эту территорию, но при проектировании сквера ни с кем из них не посоветовались.

"Представители общественности подавали в суд, они разговаривали с непонятными типами, которым не нравилась наша активность. Они внесли весомый вклад, но никто не разговаривал, не спрашивал у них, что они видят на этом месте", - добавил он.

Юрист Расул Кадиев считает, что главное для чиновников не создавать комфорт горожанам, а освоить федеральные бюджетные деньги. "Отсюда и все вытекающие бюрократические ошибки. На этот проект не был объявлен конкурс, нет проектных документов. Есть только смета на 10 миллионов рублей", - отметил он.

По его мнению, установленные в сквере 14 фонарей бесполезны, так как они в основном светят вверх, и освещают небо. Он также считает, что из-за повышенного уровня шума и загрязнения (сквер находится у оживленного проспекта) нужно было предусмотреть шумоподавляющие конструкции, а не поднимать его, засыпав землей. "Проблема в том, что никто ни с кем не советовался, и мы получили парк, в котором никого не будет", - предположил он.