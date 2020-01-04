Махачкалинцев возмутил ответ подрядчика на критику работ на центральной площади

04 января 2020, 16:00

Новые сроки завершения реконструкции площади в Махачкале, озвученные представителем подрядчика Арсланом Дыдымовым, вызвали насмешки активистов "Город наш". Многие пользователи соцсетей не поверили словам Дыдымова о "десятках тысяч" довольных работами горожан.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены.

Махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади города. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть очевидные улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты. Попытка официального представителя мэрии Зайнаб Алимирзаевой отстоять позицию властей встретила возражения и насмешки пользователей Facebook.

Руководитель проекта по капитальному ремонту площади Арслан Дыдымов, реагируя на критику, поздравил горожан "с новой площадью". Он заявил, что лично видел десятки тысяч людей, "которые очень довольны тем, что республика, столица получили такой объект". Критика работ "происходит от незнания и неинформированности людей о <...> реальных работах", добавил Дыдымов.

Он, в частности, пожаловался на махачкалинцев которые ломают недавно установленные скамейки и урны. "Не все люди настоящие граждане этого города, жители этого города. <...> Будем исправлять. Они будут ломать, мы будем исправлять", - говорит Арслан Дыдымов на видео, опубликованном в ночь на 4 января в группе lenta_dagestan в соцсети Instagram.

Дыдымов отметил, что работы на площади завершатся лишь летом. В какой степени готовности находится площадь, он не уточнил.

3 января сотрудница пресс-службы администрации Махачкалы Зайнаб Алимирзаева заявила, что работы планируется завершить к концу месяца, а мэр Махачкалы Салман Дадаев в тот же день назвал сроком первый квартал 2020 года. Эта информация удивила активистов. "Никто ни разу не говорил, что работы будут продолжены. <...> надо было как-то информацию раскидать об этом по СМИ, по соцсетям", - написал Саид Ниналалов на своей странице в Facebook.

Активисты "Город наш" высмеяли Дыдымова

Новый срок завершения работ, озвученный Дыдымовым, вызвал иронические комментарии в группе "Город наш" в Facebook. "Летом какого года, интересно?" - задался вопросом Сергей Манышев. "Представила, как товарищ с видео приходит, такой, в ресторан. Ему тащат плохо освежеванный кусок коровьей туши и говорят: вы ешьте, ешьте, мы летом дожарим", - пошутила Светлана Анохина. "И он говорит, такой: фу, это невкусно, это невозможно есть! А ему отвечают официант, администратор, директор ресторана: а вы что, повар? Вам откуда знать, вкусно или нет? Вам принесли, и вы должны радоваться", - продолжила Анна Гаджиева.

"Меня умиляет, что все в один голос говорят: смотрите, сколько людей... Можно подумать, что в прошлые годы ни летом, ни зимой никто на площадь не выходил гулять, кататься на роликах, великах", - отметила Ажа Абдурахманова. "Дураку понятно, что неровно выложенную плитку уже не выровнять, если не поднять ее и не заполнить эти неровности песком, или чем там они засыпали", - указала Зоя Насибова.

К 16.00 мск 4 января эта публикация собрала 19 "лайков" и 24 комментария.

В Instagram высказали противоположные мнения об обращении Дыдымова

Заявления Дыдымова вызвали множество критических комментариев и в группе lenta_dagestan в Instagram. "Нас за дураков держат? Тогда к чему было официальное открытие? И там говорилось, что работы завершены. А сейчас выходит, что, оказывается, нет", - возмутилась _zakaryaeva_99.

"Люди сами должны сказать, что им нравится или не нравится! Почему коммерсанты отвечают за народ и дают сами себе оценку?" - написал rkkfish. "Десятки тысяч довольных, вы где-е-е-е-е-е-е?" - не поверил Дыдымову rabadangadzhimuradov.

"Какие десятки тысяч, что он несет? Это вообще кто? Халтуру сделали и отказываются, как дети маленькие. Позорники", - написал st050505. Он добавил, что в республике "каждый второй - строитель, и знает, где халтура, а где нормальная работа".

В комментариях продолжилась критика и самого проекта реконструкции. "Да кто ставит на площадь газон и скамейки? Нашим ребятам надо было отдать, чтобы они реставрировали эту площадь - они сделали бы конфетку за эти деньги. Когда вы там [на площади] выступали, почему вы не устроили опрос жителей? Они вам ответили бы там", - обратилась к Арслану Дыдымову zima_dekab.

"Эта компания, видимо, не в курсе какое жаркое и душное лето в Дагестане. Почему не берут пример с Кисловодска, хотя бы? На этой площади не хватает огромного фонтана или нескольких мелких", - раскритиковала проект dibirova8505.

Деньги нужно было выделять не на реконструкцию площади, а на другие цели, полагают некоторые пользователи. "Зачем нам эта "золотая" площадь? По той тоже можно было прогуляться. В поселках за городом Махачкалой дороги нуждаются в ремонте. На эту площадь самую дешевую плитку надо было стелить, чтобы и на другие вещи хватало", - заявил mebel_666_mahachkala. "Плошадь нас не кормит. Все дорожает - об этом надо думать", - считает giulishan1.

"Просто смотрю и поражаюсь тому, каким мелочам так глобально уделяют внимание. Просто смешно - на площади плитку поменяли. Неужели в столице республики нет других, более важных проблем? Какой вид города, во что его превратили? Что можно показать туристам? Проблемы с чистой питьевой водой, сточные воды, которые, как в Венеции, заливают улицы? Я уже молчу о дорогах кабеля на столбах, да и везде как паутина. Домашние животные разгуливающие, магазины, построенные на тротуарах, отсутствие коммуникаций на окраинах и в спальных районах города, самострой повсеместно без стиля", - написал shapiewsham.

При этом ряд комментаторов положительно оценил обращение Арслана Дыдымова. "Спасибо,что вы нашли время и все хорошо обьяснили", - поблагодарил fghjjvcffgy2018. "Совершенно правильно, махачкалинцы довольны! <...> Недовольны люди, которые, лежа на диванах, зарабатывают на своих вонючих публикациях деньги. Недовольны те, кто приехал сюда и уродует наш город!" - заявила patkagamzatova777.

К 16.00 мск 4 января эта публикация собрала 13,5 тысячи просмотров и 151 комментарий. У группы 87,2 тысячи подписчиков.

На сайтах Управления МВД по Дагестану и администрации Махачкалы к 16.00 мск 4 января не появилось информации о задержаниях на центральной площади Махачкалы.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".