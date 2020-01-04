04 января 2020, 13:15
Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале
Силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены.
Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть очевидные улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты. Попытка официального представителя мэрии Зайнаб Алимирзаевой отстоять позицию властей встретила возражения и насмешки пользователей Facebook.
Сегодня активисты общественного движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Корреспондент "Кавказского узла" сообщил, что его и еще пятерых человек, снимавших площадь на видео, доставили в отделение. Силовики записали паспортные данные и отпустили всех, передал он.
После того как площадь была очищена от активистов, туда пришел мэр Салман Дадаев, чтобы пообщаться с работниками администрации и горожанами, отмечается в публикации.
На сайтах управления МВД по Дагестану и администрации Махачкалы к 13.15 мск 4 января не появилось информации о задержаниях на центральной площади Махачкалы.
Автор: Мурад Мурадов; источник: корреспондент "Кавказского узла"