Сотрудники полиции и активистка Светлана Анохина (в красном) на площади в Махачкале. Фото Мурада Мурадова для "Кавказского узла"

04 января 2020, 13:15

Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале

Силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть очевидные улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты. Попытка официального представителя мэрии Зайнаб Алимирзаевой отстоять позицию властей встретила возражения и насмешки пользователей Facebook.

Сегодня активисты общественного движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Корреспондент "Кавказского узла" сообщил, что его и еще пятерых человек, снимавших площадь на видео, доставили в отделение. Силовики записали паспортные данные и отпустили всех, передал он.

До того, как к активистам подошли силовики, с ними поговорили заместитель главы администрации Махачкалы Эфенди Хайдаков и представитель компании-подрядчика. Заммэра предложил вместе выпить кофе, но получил отказ и ушел. Среди задержанных оказались активистка "Город наш" Светлана Анохина и два телеоператора, один из которых - из пресс-службы администрации города, сообщило "Новое дело".

После того как площадь была очищена от активистов, туда пришел мэр Салман Дадаев, чтобы пообщаться с работниками администрации и горожанами, отмечается в публикации.

На сайтах управления МВД по Дагестану и администрации Махачкалы к 13.15 мск 4 января не появилось информации о задержаниях на центральной площади Махачкалы.

Примечание:

"Махачкалинцы раскритиковали планы мэрии по установке памятника", "Полиция в Махачкале сорвала пикет против застройки парка "Ак-Гель", "Проблемы "Ак-Гёль" затронули махачкалинцев сильнее акций Навального".

Автор: Мурад Мурадов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 января 2020, 12:50

04 января 2020, 11:45

04 января 2020, 11:20

04 января 2020, 09:43

04 января 2020, 08:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи