Силовики задержали активистов "Город наш" в Махачкале

04 января 2020, 13:15

Силовики доставили в отделение активистов движения "Город наш" и корреспондента "Кавказского узла", который освещал общественную ревизию результатов реконструкции центральной площади Махачкалы. Все шесть человек уже отпущены.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть очевидные улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты. Попытка официального представителя мэрии Зайнаб Алимирзаевой отстоять позицию властей встретила возражения и насмешки пользователей Facebook.

Сегодня активисты общественного движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Корреспондент "Кавказского узла" сообщил, что его и еще пятерых человек, снимавших площадь на видео, доставили в отделение. Силовики записали паспортные данные и отпустили всех, передал он.

До того, как к активистам подошли силовики, с ними поговорили заместитель главы администрации Махачкалы Эфенди Хайдаков и представитель компании-подрядчика. Заммэра предложил вместе выпить кофе, но получил отказ и ушел. Среди задержанных оказались активистка "Город наш" Светлана Анохина и два телеоператора, один из которых - из пресс-службы администрации города, сообщило "Новое дело".