Махачкалинцы поспорили с властями о качестве реконструкции центральной площади

03 января 2020, 22:17

Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, заявил активист Саид Ниналалов. В дискуссию с ним и другими пользователями Facebook вступила представитель мэрии, которая пообещала, что недочеты будут устранены.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры.

Открытие центральной площади Махачкалы после реконструкции состоялось 28 декабря. Площадь стала доступной для маломобильных жителей, там обустроены зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, высажены более 50 деревьев, уложено около восьми тысяч квадратных метров плитки, отчитались в мэрии. Деньги на реконструкцию - 350 миллионов рублей - выделены Махачкале из бюджета Москвы.

Писатель Саид Ниналалов, обследовавший площадь вместе с активисткой "Город наш" Мадиной Ибрагимовой, сделал вывод, что реконструкция проведена некачественно.

"Мы обнаружили десятки мест, где плитка либо повреждена, либо уложена с огромными щелями, или уложена в разных уровнях; из предусмотренных проектом переходов, выделенных светлой плиткой, выложен только один <...>; из предусмотренных проектом более 10 небольших "дагестанских" ковров выложен вкривь и вкось [один]; из десятков старых люков, красующихся по всей площади, можно составить своего рода коллекцию грязных изношенных раритетов; дерн уложен не везде, на какие-то газоны его попросту не хватило; из дерна тут и там торчат провода - одни обмотаны изолентой, другие открытые <...>; трибуны по бокам памятника Ленину до конца не обшиты гранитом <...>; мы нашли всего три ливневые решетки. <...> дождевая вода в [две из] них попадет вряд ли; обещанный проезд для транспорта так и не открыт", - написал сегодня Ниналалов на своей странице в Facebook.

По его мнению, властям не стоило "поднимать вселенский шум вокруг этих работ, которые в развитых странах являются, по сути, рутинными", и посоветоваться с местными активистами.

"Не с карманной общественностью, а с теми <...> людьми, которым небезразлично то, что происходит в Махачкале", - подчеркнул Ниналалов. Он считает, что проект реконструкции следовало обсудить с местными художниками, архитекторами, журналистами, писателями.

Надо было ставить реальные работ, заявил Саид Ниналалов. "И контролировать эти работы день и ночь с подключением той же самой общественности", - добавил он.

К 22.15 мск 3 января собрала 81 "лайк" и 137 комментариев, авторы которых в основном негативно отозвались о реконструкции площади. "Ничего не стало лучше и тем более красивее, чем было!" - написала Аминат Канаева. "Ужаснейшее, жалкое зрелище этой переделки", - констатировала Наталья Невская.

Особое недовольство пользователей соцсети вызвало то, как уложена плитка. "За несколько дней до завершения работ, проходя по площади, заметил десятки точек на площади, где отсутствовала плитка - в разных местах и разного размера. Почему так у плиточников получилось, непонятно, но на мой вопрос, успеют ли заполнить все эти гнезда плиткой, рабочие ответили, что "это ерунда, все уложим за несколько часов". Вот эти многие десятки плит и уложены наспех, с щелями, вкривь и вкось", - заключил Роман Егоров.

Объяснения властей не нашли поддержки в Facebook

К обсуждению подключилась глава пресс-службы администрации Махачкалы Зайнаб Алимирзаева. Она подчеркнула, что работы планируется завершить лишь к концу января. "Все замечания <...> устранят до полного завершения ремонтных работ. Объем работ был большим, времени было немного", - заявила Алимирзаева. Автор поста возразил, что впервые слышит информацию о продолжении работ. "Никто ни разу не говорил, что работы будут продолжены. <...> надо было как-то информацию раскидать об этом по СМИ, по соцсетям", - пояснил Саид Ниналалов.

Вызвавшие нарекания щели между плитами оставлены специально, заявила Алимирзаева, сославшись на строителей. "Если есть поврежденные плиты, их заменят. Что касается расстояния между плитами, оно оставлено специально. Летом плиты будут нагреваться, соответственно, двигаться. Если не оставить щелей, могут треснуть камни, это же гранит", - написала она, в ходе дальнейшей полемики укорив своих оппонентов в незнании физики.

"Коэффициент температурного расширения гранита 0,00000795. То есть, если температура повысится с -50 до +50 градусов Цельсия, метровая плита гранита станет длиннее на 0,79 миллиметра. А там щели - от 3 мм до сантиметра", - написал представителю городской администрации Ниналалов, спровоцировав язвительные комментарии в ее адрес.

Полное завершение работ планируется в первом квартале 2020, уточнил сегодня на свое странице в Facebook мэр Салман Дадаев. "Ко мне поступают обращения горожан, обеспокоенных качеством ремонта на главной площади города <...> Сегодня встретился с представителем подрядной организации, в адрес которой были озвучены все недочеты. Также поручено исправить их в первую очередь после новогодних каникул, когда возобновятся ремонтные работы", - написал он..

Активисты не согласились с аргументами управления ЖКХ

Управление ЖКХ Махачкалы укорило критиков реконструкции. "Про площадь. Забыли, какая она была? Зайдите в Яндекс.Карты, освежите память. В старые времена был анекдот, который заканчивался фразой: не читал, но осуждаю", - говорится в публикации на официальной странице ведомства в Instagram. К 22.15 мск 3 января этот пост собрал 211 "лайков". У страницы 20,9 тысячи подписчиков.

Активистка "Город наш" Мадина Ибрагимова отметила, что управление не решилось открыть возможность для комментирования этой публикации. "Управление УЖКХ разместило на своей странице в Instagram пост о всех нас, которые ковыряют в носу и ищут навоз, а не нектар. Но почему то отключили комментарии. Это и есть лицо наших чиновников. Вот как они воспринимают критику", - написала активистка сегодня на своей странице в Facebook. К 22.15 мск 3 января ее публикация собрала 25 "лайков" и 32 комментария.

"Про внешний вид, нравится-не нравится, мало толку писать. Брак-не брак, украли-не украли, где деньги - вот что важно", - отметил Мурад Манапов.