Центральная плоадь Махачкалы после реконструкции. Фото пресс-службы мэрии, https://www.mkala.ru

02 января 2020, 14:59

Махачкалинцы высмеяли реконструкцию центральной площади за 350 миллионов

Подаренные Махачкале мэром Москвы средства потрачены неэффективно, заявили местные жители, раскритиковавшие и качество проведенных работ. Украшение площади, мозаичный ковер, вызвал критику пользователей соцсетей.

Реконструкция площади – "подарок, сделанный Сергеем Собяниным, который распорядился выделить на эти цели 350 миллионов рублей", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Открытие центральной площади Махачкалы после реконструкции состоялось 28 декабря. В мэрии проинформировали, что на площади уложено около восьми тысяч квадратных метров плитки, отремонтировано 300 метров подземных коммуникаций, проведены инженерные сети. "Площадь будет адаптирована под потребности маломобильных групп населения, она разделена для проведения государственных праздников, развлекательных программ и других мероприятий. Здесь обустроены зоны отдыха с бесплатным доступом к интернету, высажены более 50 деревьев", - отчитались в городской администрации.

"Я часто гуляю тут с детьми. Мне понравилось, что появились скамейки, где можно посидеть, отдохнуть", - сказала мать двоих детей Зарема Исмаилова корреспонденту "Кавказского узла".  "Иногда каблуки проваливаются в щели между плитками, заметны сколы, некачественная работа. И очень мало освещения", - раскритиковала качество работ Раисат Османова. Махачкалинец Расул Ибрагимов констатировал, что после реконструкции площади не заметил "никаких кардинальных изменений". "Такую огромную работу проводили почему-то в короткие сроки, с конца ноября, всего за месяц", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал на своей странице в Instagram mkala_urban. "Я, конечно, не проводил смету, понимаю, что много денег съела замена коммуникаций и гранит с доставкой из Урала, но сложно представить, что за 314 (за вычетом оплаты труда подрядчика) миллионов нельзя было сделать лучше. Можно. Но, видимо, нельзя", - написал он 30 декабря 2019 года. К 14.59 мск 2 января эта публикация собрала 105 "лайков" и 19 комментариев. У страницы 1,7 тысячи подписчиков.

"Была на площади.  Народ держат за дураков! Много, много недочетов для этой суммы!", - согласилась с автором поста guseinovalena.

"Кто заметил изменения на 350 млн рублей в центре Махачкалы?" - задал вопрос читателям группы "Есть такой жуткий город" в соцсети Facebook Magomed Magomedoovich. Сам автор поста также ответил на свой вопрос отрицательно. "На площади ничего ровным счетом не изменилось - элементарный распил денег", - написал он. К 14.59 мск 2 января эта публикация собрала 53 "лайка" и 67 комментариев. У страницы 1,7 тысячи подписчиков.

Скриншот комментария относительно реконструкции площади в Махачкале, https://www.facebook.com/groups/hororcity/permalink/2587351197979257/"Заметил, как 350 (миллионов) стали серой площадью. Бесполезная трата денег", - ответил автору поста Kazim Kazimov. "Полное разочарование. Лучше бы не ходила и не видела этот позор", - высказалась Людмила Султанова.

"Людей возмущает ситуация, когда вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, пускают пыль в глаза. Точнее сказать, плитку", - отметил Murad Abdullabekov.

Горожане критиковали мэрию за решение второстепенных, по их мнению, проблем, и в августе 2019 года, когда городское управление архитектуры и градостроительства отчиталось о присвоении новых названий сотне улиц и новой нумерации 1800 домам.

Пользователи соцсетей раскритиковали "изюминку" площади

Множество критических комментариев вызвал мозаичный ковер на площади. "Это вершина креатива", - сыронизировал 1 января Степанцов Виталий в группе "Город наш" в Facebook. "И почем это чудо света?" - задал вопрос Доктор Умалатович. "Ковер многомиллионный?" - уточнила Aida Kazakova.

Скриншот публикации с критикой мозаичного ковра на площади, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2890545567644235&set=a.351912191507598&type=3&theater"Наконец-то до меня дошло, почему мэр и глава республики игнорируют неприемлемые щели при укладке плитки - просто они собираются обложить коврами всю площадь, после чего наличие щелей становится некритичным", - написал пользователь Багомед Багомедов Сократ Софрониск.

Скриншот комментариев относительно мозаичного ковра на площади, https://www.facebook.com/groups/794318720724087/?ref=group_header"[Ковер] еще и с монгольским орнаментом. Надо же не замечать дагестанские орнаменты", - отметила Зара Гулиева. "[Ковер - ] чтобы ножки вытирали? Или уже навытирали? Блеклый какой-то", - написала в группе "Город наш" Ажа Абдурахманова.

К 14.59 мск 2 января эта публикация собрала 31 "лайк" и 13 комментариев.

В соцсетях показали фото ржавых люков

"Плиты уложены некачественно. Не стоило делать все в такой спешке", - написал в группе "Есть такой жуткий город" Василав Василов. Вызвал критику и сам проект реконструкции площади. "Из площади сделали сквер", - высказалась там же Inna Alieva.

Скриншот публикации фото люка на центральной площади Махачкалы. https://www.instagram.com/p/B6z1_7HFFrn/Активистка движения "Город Наш" Мадина Ибрагимова заявила на своей странице в Facebook, что не приняла бы такие работы. "Интересно [мэр Махачкалы] Салман Дадаев такую работу принял бы, если бы это было у него во дворе?" - написала она 2 января.

"Возмутительно, слов нет, какой стыд", - прокоментировала пост Ибрагимовой Нина Шихаева. К 14.59 мск 2 января публикация Мадины Ибрагимовой собрала 12 "лайков" и 5 комментариев.

"В Махачкале на новой отреставрированной площади поставили б/у люки", - отмечается в публикации в группе vestidagestan в Instagram. Публикация сопровождается фотографией ржавого люка на площади, вымощенной новой плиткой. "Махачкала: когда закончились 350 миллионов рублей, люк приходится ставить б/у" - говорится в подписи на фото.

Скриншот комментария относительно реконструкции площади в Махачкале, https://www.instagram.com/p/B6z1_7HFFrn/"Надо со стороны комиссию создать и провести проверку расходов - посмотреть, <на какую сумму> работа сделана", - предложил mmagomedov105.

К 14.59 мск 2 января эта публикация собрала 1,047 "лайков" и 120 комментариев. У vestidagestan 192 тысячи подписчиков.

Примечание:

"Главный архитектор Махачкалы получил условный срок по делу о незаконном строительстве", "Прокуратура потребовала прекратить строительство в Избербаше после жалоб горожан", "Прокуратура добилась сноса коммерческого объекта в Махачкале".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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