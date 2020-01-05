Активисты движения "Город наш" оспорили версию полиции об инциденте на площади

05 января 2020, 12:59

Полицейские не задерживали активистов, их доставили в отдел для проверки документов после видеосъемки на площади в Махачкале, озвучило свою версию МВД. Силовики на площади не просили показать паспорта, возразили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 4 января активисты общественного движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Активистов и журналистов, снимавших на площади видео, доставили в отделение, где записали их паспортные данные, а затем отпустили. Задержаны были шесть человек, в том числе активисты движения "Город наш" - журналистка Светлана Анохина, юрист Арсен Магомедов и руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Они решили обжаловать действия силовиков.

Критику активистов вызвали многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади Махачкалы. Горожане раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть очевидные улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты.

Активисты в Махачкале были не задержаны, а доставлены в отдел полиции "с целью установления личности", сообщила вечером 4 января пресс-служба МВД по Дагестану.

По версии МВД, группа людей "вышла на центральную площадь Махачкалы с видеокамерой, чем привлекла внимание сотрудников патрульно-постовой службы". "На вопрос к съёмочной группе, кто они и какое СМИ представляют, один из них представился представителем пресс-службы мэрии, но документов, удостоверяющих личность, как и удостоверения журналиста, предоставлено не было, ни им, ни остальными участниками. В результате группу молодых людей доставили в отдел полиции, установили личности, после чего благополучно отпустили. Только и всего", - говорится в сообщении, размещенном на странице министерства в Instagram.

Реакцию активистов пресс-служба МВД расценила как "стремление придать ситуации резонанс, пошуметь, возмутиться "беззаконием" и попасть в ленту новостей". "Предоставили бы молодые люди документы, удостоверяющие личность, на месте, и необходимости доставления в отдел полиции не возникло бы", - подчеркивается в сообщении.

Арсен Магомедов в комментарии к этой публикации, размещенной также на странице Марата Исмаилова в Facebook, озвучил иную версию инцидента. "Паспорт с собой был у меня. Паспорт на площади показывал полицейским Увайсов Зиявутдин. Но все равно всех задержали", - написал юрист.

Он уточнил, что силовики "устанавливали личности" активистов уже в отделе полиции. "На площади ничего не спрашивали, просто заставили сесть в машину для доставления", - пояснил Арсен Магомедов.

Светлана Анохина подтвердила в комментарии, что у нее паспорт также был при себе. "Наверное, МВД сильно хотелось резонанса и попасть в ленту новостей!" – пошутила журналистка.

Пользователь Симон Наджимэ напомнил, что задержание и доставление в ОВД - это "разные действия". "В данном случае эти граждане были всего лишь доставлены в ОВД вполне на законных основаниях. В конце концов имеют право доставить даже с паспортом в ОВД для того чтобы пробить по базе МВД, значится ли в розыске и достоверен ли паспорт и прочее", - написал он.

Арсен Магомедов в ответ посоветовал "не путать права полиции и основания для их реализации". "Например, у полиции есть право стрелять на поражение, но это не означает, что они могут это делать, когда им захочется. Также и с доставлением. У нас были паспорта, и даже, если их не было бы, просто так задерживать группу людей ничего совершающих людей, нельзя. [...] У нас были паспорта, мы ничего противозаконного не делали, в запретных местах не находились", - написал он.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".