Махачкалинские полицейские наказаны после жалобы активистов

22 сентября 2020, 18:32

Трое махачкалинских полицейских, которые доставили в отделение активистов движения "Город наш", получили дисциплинарные взыскания, отчиталось МВД Дагестана. Активисты призвали наказать не только этих силовиков, но и их начальство.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января активисты движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы после многочисленных нареканий оценить результаты ее реконструкции. Пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" доставили в отделение, где записали их паспортные данные, а затем отпустили. Среди задержанных были журналистка Светлана Анохина, юрист Арсен Магомедов, журналист Мурад Мурадов и руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. Они обжаловали действия силовиков.

Активисты в Махачкале были не задержаны, а доставлены в отдел полиции "с целью установления личности", сообщила вечером 4 января пресс-служба МВД по Дагестану. "Предоставили бы молодые люди документы, удостоверяющие личность, на месте, и необходимости доставления в отдел полиции не возникло бы", - подчеркивается в сообщении. Активисты возразили, что на площади силовики не просили у них паспорта, а Зияутдин Увайсов демонстрировал полицейским документ, но все равно был задержан.

Сегодня юрист Марат Исмаилов опубликовал на своей странице в Facebook письмо из МВД, в котором сказано, что три сотрудника полка патрульно-постовой службы были привлечены к дисциплинарной ответственности. Это сделано в соответствии с решением Советского районного суда Махачкалы от 10 марта, говорится в письме. Как именно наказали силовиков, там не указано.

Исмаилов скептически отнесся к этой информации. "Мы-то знаем, что решение о том доставлении [активистов в отделение] было принято явно не ППСниками, которых теперь наказали", - написал сегодня юрист. Исмаилов скептически отнесся к этой информации. "Мы-то знаем, что решение о том доставлении [активистов в отделение] было принято явно не ППСниками, которых теперь наказали", - написал сегодня юрист.

Марат Исмаилов уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что не знает о том, как наказали полицейских. Он считает, что это наказание может предотвратить подобные нарушения со стороны силовиков в будущем.

С Исмаиловым согласился и правозащитник Зияутдин Увайсов. "Эти беспричинные и необоснованные задержания активистов становятся менее возможными. Работник полиции следующий раз подумает, стоит ли беспричинно доставлять людей в отдел полиции", - сказал Увайсов. Он призвал всякий раз оспаривать такие действия силовиков. "Это приведет к тому, что работники полиции будут меньше допускать незаконные доставления в отдел полиции", - полагает Увайсов.

Журналист Мурад Мурадов, который также был задержан силовиками на площади, считает, что наказать надо и тех, кто отдал приказ о задержании активистов, а не только исполнителей. "Я не думаю, что решение о нашем задержании принимали именно те сотрудники, которые были на площади", - сказал Мурадов корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте МВД Дагестана по состоянию на 18.15 мск 22 сентября не появилось информации о наказании полицейских за действия в отношении активистов.

Ранее Зияутдин Увайсов, Мурад Мурадов и Арсен Магомедов обращались в Советский райсуд с иском к МВД России о компенсации морального вреда - по 439 тысяч рублей каждому, информировал сегодня "Черновик".

Напомним, что махачкалинцы сочли неэффективными многомиллионные траты на реконструкцию центральной площади города. Они раскритиковали качество проведенных работ и высмеяли "изюминку" площади - мозаичные ковры. Проект работ в центре Махачкалы не был согласован со специалистами, указал активист Саид Ниналалов. Власти Махачкалы отреагировали двояко: управление ЖКХ раскритиковало горожан, не желающих, по мнению ведомства, видеть улучшения, а мэр Салман Дадаев пообещал устранить недочеты. Попытка официального представителя мэрии Зайнаб Алимирзаевой отстоять позицию властей встретила возражения и насмешки пользователей Facebook.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".