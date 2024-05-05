Отчет властей о работе санавиации вызвал скепсис у астраханцев

05 мая 2024, 10:37

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Вертолеты санавиации в текущем году совершили в Астраханской области более 40 вылетов, отчитался губернатор в соцсети. Местные жители в комментариях заявили, что санитарная авиация задействована не в полном объеме.

По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в текущем году региональная санитарная авиация совершила более 40 вылетов.

Губернатор уточнил, что у астраханских врачей два вертолета. "Чаще всего бригады вылетают в отдаленные районы к пациентам со сложными экстренными состояниями, роженицам и младенцам, а также пострадавшим в ДТП", – написал Бабушкин 2 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пост Бабушкина был размещен на странице администрации Астраханской области в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны более 65 тысяч пользователей. На 10.30 мск 5 мая эта запись набрала 84 отметки с реакцией пользователей и восемь комментариев.

"Ни разу не видела в действии. Кто видел?" – поинтересовалась Мария Степанова.

"Про какие два вертолёта рассказывал Игорь Юрьевич? В небе Астрахани всегда видим один вертолёт санавиации. На всех видео вы сами показываете один вертолёт. Второго вертолёта нет и не было, либо только на бумаге. Если это не так, то покажите видео, где в аэропорту стоят два вертолёта санавиации и ждут вылета", – потребовал Александр Николаевич.

Пост губернатора был размещен 4 мая также в паблике "Астрахань Online", на который подписаны более 210 тысяч пользователей. На 10.30 мск 5 мая эта публикация набрала 233 отметки с реакцией пользователей и 28 комментариев.

"Реклама или выставление на показ?" – спросил Дениэл Реймс.

"Насколько помню, раньше в авиации считали число посадок, и их равенство числу взлётов соответствовало. А так звучит, как-то не так", – заявил Игорь.

"Счёт за услуги санавиации отобьет все желание ей воспользоваться", – заявил Кантос Кан.

"В смысле? У знакомой ребенка перевозил вертолёт, всё бесплатно", – возразил ему Артем Мещеряков.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы регулярно записывают видеообращения к властям, в которых жалуются на проблему с благоустройством и инфраструктурой. Также жители Астраханской области жалуются и на условия в больницах. В частности, 19 ноября 2023 года житель Астрахани заявил, что в местной поликлинике №5 давно не производился ремонт, персонал грубит пациентам, и не хватает врачей. Комментаторы отметили, что в этой больнице все время большие очереди, а обращения к руководству не дают результатов.

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