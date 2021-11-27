Махачкалинцы раскритиковали масштабную реконструкцию улицы в центре города

27 ноября 2021, 17:30

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Планы мэрии Махачкалы сделать улицу Коркмасова "пешеходоориентированной" не соответствуют интересам горожан, а сами работы ведутся крайне медленно, прокомментировали местные жители в Instagram призывы прекратить критику реконструкции улицы.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября ряд улиц в Махачкале были подтоплены после ливней, что вызвало волну негодования в соцсетях. Пользователи Instagram раскритиковали работу организаций, ответственных за порядок на улицах города, и в качестве примера указали на ситуацию на улице Коркмасова, где "расковыряли асфальт, и все". Ливнеприемники не справляются со сточными водами во время осадков, нужна реконструкция всей системы ливнеотвода Махачкалы, признали городские власти.

В ночь на 27 ноября пресс-служба мэрии Махачкалы на своей странице в Instagram сделала перепост публикации известного дагестанского спортсмена Курамагомеда Курамагомедова, который призвал воздержаться от критики городских властей в связи с реконструкцией улицы Коркмасова. На видео, которым сопровождается публикация, демонстрируются разрытые улица и площадь, работа экскаваторов. Курамагомедов находится на месте. "После хорошего ремонта все будут благодарны, поэтому проявите терпение", - говорит он, обращаясь к махачкалинцам.

В тексте публикации спортсмен признает, что "реконструкция улицы Коркмасова вызывает немало возмущений у горожан", и поясняет, что "причиной необходимости ремонтных работ оказался ветхий водовод, который неоднократно приводил к затоплению дорог на пересечении улиц Коркмасова и Толстого, а также на нескольких локациях по улице".

"При производстве работ обнаружились участки, на которых ливневки полностью разрушены или демонтированы. Также будут перенесены 11 километров воздушных электрических сетей в строящуюся подземную кабельную канализацию. После реконструкции мы получим пешеходоориентированную улицу, аналогов которой в нашем городе и республике нет, и уж тогда точно не будет препятствий для наших любимых велопрогулок по городу", - написал Курамагомед Курамагомедов.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", улица Коркмасова является одной из центральных улиц Махачкалы.

Публикация на странице пресс-службы мэрии вызвала критику в адрес городских властей. В частности, комментаторам, которые позиционируют себя как местные жители, не понравилась сама идея "пешеходоориентированной улицы". "Для начала посчитайте, сколько людей по этой улице ходят и сколько ездит машин, и подумайте: нужна ли здесь пешеходоориентированная улица или все-таки оставить двустороннее автомобильное движение? А то получится, как с улицей Буйнакского - никто не гуляет и место нерационально использовано", - указал 06_10_05ru. Этот комментарий, по состоянию на 17.30 мск 27 ноября, был самым популярным - он собрал 13 "лайков".

"Там хотят сделать одностороннее движение. Только не это - опять хотят людей в яму и пробки загнать. Кому нужны эти прогулочные зоны, когда людей загнали в рамки - иди работай, не то умрешь? Сейчас не до прогулок", - заявил amirchan17. "Для прогулочных и пеших зон есть парки. Сделайте нормальные широкие дороги и парковки, чтоб можно было без пробок ездить по оживленным улицам", - призвал shah_plov_mhk. "Почему [на видео] ни слова про то, что улица сузится? Кому нужны велосипеды в самом оживленном месте города, да и сужение до одной полосы? И знак "парковка запрещена" почти по всей улице", - написал saaduev.djabrail, собрав 10 "лайков".

Другие читатели паблика раскритиковали слишком медленный, по их мнению, темп работ. "В 8 утра, когда все нормальные люди едут на работу уже, там тишина. Все эти работы ведутся только в обеденное время?" - задала вопрос adieylina. "Ужас, не пройти, не проехать. Безобразие! До зимы дотянули", - возмутилась olga_vasilenko_05. "Медленно работают", - указал abdusalam1291. "Несколько человек только рабочих работают. Почему, очень интересно. Наверное, терпение испытывают населения!" - написал name7267. "Очень затянулись ваши работы, неделями простой идет", - заявила alieva__a1989. "Работа действительно нужная и сложная. Непонятно одно. Зачем сняли слой дорожного покрытия там, где работы не проводятся (район 13-й школы)?" - удивилась my_life_sofi.

В городе есть много и других проблем, отметили комментаторы. "Кусок улицы никак не сделают, а разговоров, как будто во всем городе все коммуникации и асфальт заменили", - отметила hamiska, комментарий которой собрал 10 "лайков". "В этом городе никогда не будет ни порядка, ни комфорта - пока все заняты безуспешным строительством одной улицы, по всему городу ямы и ручьи из лопнувших водопроводных труб. А о безопасных велосипедных дорожках можно мечтать, если отменить движение иного транспорта", - написал gadzhi687, также собравший 10 "лайков".

"Больше проблем нету. А то, что из моря скоро будет помойная лужа, никто не видит? Стройте очистные сооружения лучше", - призвала kardonowka.

Проблема интенсивного загрязнения Каспийского моря в Дагестане из-за отсутствия очистных сооружений регулярно поднимается пользователями соцсетей.

Нужно было заниматься реконструкцией проспекта Шамиля, а не улицы Коркмасова, заявил _ruslan1978_. "Шамиля улицу делайте, там (на Коркмасова. - Прим. "Кавказского узла") и так была нормальная дорога", - написал он. "В 2022 году обещают реконструкцию проспекта Шамиля. Интересно, она тоже будет такой грандиозной или, как всегда, асфальт залатают?" - спросила zuma_05.05.05.

Мэр города Салман Дадаев еще весной пообещал, что проспект Шамиля в Махачкале будет срочно отремонтирован в ожидании капитального ремонта. Пользователи Instagram отметили тогда, что срочного ремонта требует не менее половины городских улиц.

Пользователь соцсети gadzhi3339 выразил удивление тем, что мэрия транслирует мнение спортсмена. "А почему не архитекторы и не строители говорят о таких моментах? <...> Борцы, певцы, лучники, лыжники должны об этом говорить?" - спросил он, собрав 12 "лайков".

На странице самого Курамагомеда Курамагомедова пользователи соцсети оставили аналогичные комментарии. "Сколько можно ее реконструировать, больше проблем нет?" - удивился magomed9730. "Брат, скажи [главе Дагестана Сергею] Меликову - вода грязная, которая в домах (то есть водопроводная. - Прим. "Кавказского узла")", - попросил спортсмена nukhovmamma.

К 17.30 мск 27 ноября публикация на странице pressa_mkala собрала 10,8 тысячи просмотров, 474 "лайка" и 51 комментарий, а публикация на странице kuramagomedkuramagomedov - 6672 просмотра, 1222 "лайка" и 31 комментарий. У страницы пресс-службы мэрии 83,6 тысячи подписчиков, а у Курамагомедова - 41,7 тысячи.

Напомним, что ранее широкий резонанс вызвала дорогостоящая реконструкция центральной площади Махачкалы. Когда 4 января 2020 года активисты движения "Город наш" пришли туда, чтобы после многочисленных нареканий оценить результаты проведенных работ, то пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" доставили в отделение полиции. После этого трое полицейских получили дисциплинарные взыскания, а суд назначил задержанным компенсации.