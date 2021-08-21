Пользователи соцсети поддержали слова туристки о загрязнении Каспия в Дагестане

21 августа 2021, 15:19

Туристка указала на интенсивное загрязнения Каспийского моря в Дагестане из-за отсутствия очистных сооружений. Власти региона должны разобраться с экологической проблемой и решить вопрос с очистными сооружениями, заявили жители Дагестана в Instagram согласившись, что проблема с загрязнением моря актуальная.

Видеозапись на которой туристка указала на загрязнение Каспийского моря в Дагестане была опубликована 21 августа на странице Instagram-паблика dagestancy, на который подписаны около 419 тысяч пользователей. "Каспийское море <…> оно грязное, потому что туда сливают стоки со всяких винных заводов, и ты плаваешь в воде, и пахнет вином. <…> Этот запах жуткий, купаться невозможно. Проблема в Дагестане в том, что не строят очистные сооружения. Я вообще в шоке, такое отношение к природе..." – говорит туристка на кадрах ролика.

К 15.00 мск 21 августа эта публикация набрала около 34,5 тысячи просмотров и 321 комментарий. Большая часть их авторов поддержала туристку.

"Все верно! Может хоть туристов услышат", – написала akelimatova.

"Реально каспийский берег очень грязный. Раньше на берегу косяки рыб плавали, креветки были", – отметила patimattanieva_.

"Она правду говорит, очень грязно", – согласился пользователь gazimogome.

"Каждый раз разворовывают деньги выделяемые на очистные сооружения – их нет. Все нечистоты сбрасывают в море, вот потому оно и грязное", – заявил magomedov.kurbanismail.

"Мы знаем, что море грязное, поэтому мы и не купаемся", – сыронизировала omarieva_maisarat2004.

"Она права в каждом слове! Море грязное", – подчеркнул пользователь _angelochek_29_k.

"Эта все знают, но никто ничего не делает", – указал ramazan_akhmedovich.

Другая часть пользователей высказала противоположную точку зрения. "Вы когда-нибудь видели там запах вина на море? Если человек говорит явно то, чего нет, почему нужно молчать? Про мусор сказала бы и то как-то понять можно было бы. Но запах вина на море..." – написал пользователь alinaftyu.

Ролик со словами туристки о загрязнении Каспийского моря в Дагестане также был размещен 21 августа на странице Instagram-паблика lifedagestan, на который подписаны около 884 тысяч пользователей. К 15.00 мск эта публикация набрала около 34 тысяч просмотров и 369 комментариев. Большинство их авторов также поддержало туристку.

"После стольких обращений туристов наши власти хоть чуточку двинутся и изменят ситуацию? Хорошо, хоть они не молчат", – написала adamova.__.

"Может быть если будет много таких роликов, то правительство начнёт шевелится", – высказала схожее мнение klochkova.elena.

"Может так на нас обратят внимание, наведут порядок и чистоту", – написала nurianmagomedbegova.

"Это уже челлендж туристов, жаловаться на море", – отметил пользователь bennoevsky.

"Надо решать вопросы связанные с строительством очистных сооружений, вообще надо руководителям всех звеньев взяться за очистку городов, районов, заниматься озеленением", – обратил внимание dzhabrail4805.

"Насчет запаха не знаю, но я согласна с ней", – заявил пользователь kamaabd5.

"Неужели у такого богатого края, страны с миллиардной прибылью, нет возможности построить очистные сооружения? Для себя же сделаем лучше. Если природа начнет гибнуть, мы же тоже погибнем, зачем потом вам ваши миллиарды нужны?" – спросил temir3610.

К 15.00 в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Faceook нет публикаций с критикой туристки загрязнения Каспийского моря в Дагестане.

6 мая стало известно, что отряд московских и дагестанских ученых нашел на побережье недалеко от Махачкалы множество погибших краснокнижных каспийских тюленей. Этот случай массовой гибели тюленей стал в Дагестане третьим с декабря 2020 года. Тогда на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 трупов тюленей. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов животных. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

Напомним, что в начале года в Махачкале и Каспийске возникла проблема с вывозом мусора после того, как регоператор ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в этих городах. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

"Кавказский узел" также писал, что с начала года в Дагестане были зафиксированы по меньшей мере пять случаев массового отравления, пользователи соцсети связали произошедшее с "мусорным коллапсом". Так 22 марта 13 детей поступили в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции. 10 марта с признаками пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, в том числе 26 детей преимущественно дошкольного возраста. Массовое отравление могла вызвать водопроводная вода, заявил источник в мэрии. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, к врачам обратились 95 человек. По версии Роспотребнадзора, причиной отравления также стала водопроводная вода. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. Источник отравления был найден в водопроводной воде.