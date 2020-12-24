Экологи призвали организовать кремацию трупов тюленей в Дагестане

24 декабря 2020, 16:37

Волонтеры готовы самостоятельно вывезти трупы тюленей с дагестанского побережья Каспия, но нужен крематор для их утилизации, сообщили в Каспийском природоохранном центре. Росрыболовство исключило гибель тюленей от интоксикации тяжелыми металлами.

Как писал "Кавказский узел", заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов в начале декабря обнаружил на побережье Каспийского моря мертвых тюленей, после чего прокуратура и специалисты по вопросам рыбного хозяйства начали проверки. Всего инспекторы Росрыболовства насчитали на побережье от Махачкалы до Дербента около 300 трупов тюленей. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов тюленей. Однако ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов, на территории которых были обнаружены мертвые животные.

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов считает целесообразным возбуждать уголовные дела, связанные с массовой гибелью краснокнижных животных. По его мнению, изучение причин гибели тюленей началось только благодаря активности журналистов и экологов.

Трупы животных остаются на берегу, и это грозит распространением инфекции в местах проживания людей, указал Гапизов. "На этой неделе наш береговой патруль выезжал в поселок Манас, где насчитали 48 туш. В Каспийске есть падшие тюлени на берегу. К сожалению, механизм их утилизации не отработан. Но это ненормально, когда около 300 туш краснокнижных животных лежат на берегу и их никто не убирает. Останки нерп клюют чайки, которые контактируют с домашней птицей, поедают собаки - то есть болезнь может перенестись в жилой сектор", - сказал Заур Гапизов корреспонденту "Кавказского узла".

В Дагестане очень развит аграрный сектор, но кремировать и утилизировать павших животных практически негде, подчеркнул он. "Тюленей можно закопать, но зачем отравлять землю? Наша организация, экологические волонтеры готовы за свой счет вывезти с побережья туши тюленей, но нам нужен действующий крематор, который возьмется их утилизировать", - рассказал Гапизов.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом. Если в конце XIX века их численность превышала миллион особей, то в настоящее время их менее 100 тысяч, сообщило 18 апреля 2020 года на своем сайте Северо-Кавказское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

Для определения причин гибели животных будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут экологи, ученые, представители профильных министерств и ведомств, заверили корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Дагестана. Там также сообщили, что 21 декабря прошло совещание, на котором выступил главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Магомедрасул Магомедов. Он указал, что случаи массовой гибели тюленей на Каспии наблюдались и ранее - в 2000 и 2016 годах. Причины гибели животных в этом году пока выясняются.

"Первые пробы исключили ряд предполагаемых факторов – гидроудар, браконьерская деятельность, болезнь. Все это не могло быть причиной массовой гибели тюленей. Мы задействовали лучших специалистов для определения причин гибели, они взяли десятки бактериологических, вирусологических и других анализов. Будет проверяться гормональный фон на предмет стресса, токсикология печени, почек. По мере поступления результатов будет складываться общая картина. Это сложные анализы, поэтому их итоги будут известны только через один-два месяца", – процитировали в пресс-службе слова Магомедрасула Магомедова.

Версий гибели тюленей много. Так, Зиявдин Никомагомедов предположил, что причиной гибели животных могло стать загрязнение моря сточными водами. Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев не исключил того, что тюлени могли погибнуть из-за возросшего числа военных кораблей на Каспии.

В пресс-службе управления Россельхознадзора корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что пробы направлены в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию, результаты ожидаются в конце декабря - начале января.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии в качестве основных версий гибели млекопитающих рассматривает те, что связаны с естественными природными факторами, отметили в пресс-службе Северо-Кавказского управления Росрыболовства. "Состояние внутренних органов исследованных тюленей пока не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами. Исключается версия гибели животных на промыслах, так как нет следов сетей и других орудий лова", - сказал представитель Росрыболовства.

Как уточнили в ведомстве, всего специалистами были обнаружены 313 трупов нерп на побережье от села Суюткино Кизлярского района до устья реки Самур. Наибольшее число мертвых животных найдено между Махачкалой и Каспийском. "В результате вскрытия погибших тюленей собран значительный объем проб, что позволит провести глубокий бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19", - добавили в Росрыболовстве.

Расследованием по факту гибели тюленей занимается Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. В зависимости от окончательных выводов экспертов будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.