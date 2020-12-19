Россельхознадзор переложил обязанность утилизировать погибших в Дагестане тюленей на муниципалитеты

19 декабря 2020, 11:17

Утилизировать тела каспийских тюленей должны ветеринарные службы муниципалитетов, на чьей территории они были обнаружены, сообщило дагестанское управление Россельхознадзора. Активисты предположили, что гибель животных может быть связана с увеличением числа военных кораблей в Каспийском море.

Как писал "Кавказский узел", заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов в начале декабря обнаружил на побережье Каспийского моря 17 мертвых тюленей. Он предположил, что причиной гибели животных могло стать загрязнение моря сточными водами. Прокуратура и специалисты по вопросам рыбного хозяйства начали проверки по факту массовой гибели краснокнижных животных. Позднее инспекторы Росрыболовства насчитали на побережье от Махачкалы до Дербента около 300 трупов тюленей. В управлении Росрыболовства исключили гибель тюленей от рыболовных сетей, назвав возможной причиной инфекционные заболевания вирусного или бактериального происхождения на фоне неблагоприятных гидрометеорологических условий. В связи с версией о гибели животных от инфекции в дагестанское управление Россельхознадзора была направлена просьба принять решение об утилизации трупов тюленей.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом. Если в конце XIX века их численность превышала миллион особей, то в настоящее время их менее 100 тысяч, сообщило 18 апреля 2020 года на своем сайте Северо-Кавказское территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

Экологи Каспийского природоохранного центра не исключают, что тюлени погибли из-за установки браконьерами "сетей-путанок". Другая версия, которую они рассматривают, - отравление сточными водами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава центра Заур Гапизов.

По его словам, по побережью от пригородов Махачкалы до Дербента разбросано около 300 тел тюленей, которые "необходимо срочно утилизировать".

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане попросили прокурора республики взять под личный контроль вопрос утилизации животных, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

"По первым результатам анализов образцов патологического материала, отобранного у мертвых тюленей, обнаружены высокие содержания тяжелых металлов в тканях и в органах тюленей", - сообщил член регионального штаба ОНФ, директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

По его мнению, данный факт может свидетельствовать о том, что одной из косвенных причин массовой гибели животных могло стать загрязнение вод Каспийского моря по всей акватории.

"Складывающаяся на Каспии экологическая ситуация могла вызвать кумулятивный эффект. Исследования ведущих ученых, в том числе и европейских, показывают, что у тюленей, находящихся в экологически неблагополучных условиях, иммунная система сильно ослаблена. И в случае с каспийским тюленем мы можем предположить снижение популяционного иммунитета на возникающие угрозы, в том числе бактериологические и инфекционные болезни. Как отметили эксперты, осмотревшие мертвых животных, патологическое изменение иммунной системы у тюленей есть, поэтому даже фоновое загрязнение акватории моря или бактериальное могли привести к массовой гибели", - считает Гаджиев.

В пресс-службе управления Россельхознадзора сообщили, что отобранные у мертвых тюленей пробы направлены в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию. "Россельхознадзор не занимается утилизацией, это прерогатива ветеринарных служб муниципалитетов, на чьей территории были обнаружены тела тюленей. Соответствующее поручение направлено в муниципальные образования", - сообщил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Специалисты Каспийского природоохранного центра не исключают версию гибели нерп от рыболовецких сетей, сказал руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

"У нас есть видеоданные, где нерпы запутываются в сетях. В тот период были штормы, и рыбаки не могли забрать сети. Нерпы могли попасть в них и погибнуть. Других версий мы не исключаем, ждем результатов исследования проб", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гапизов.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев отметил, что следует дождаться официальных результатов анализов проб для выяснения гибели животных. При этом он полагает, что их гибель вряд ли связана с экологическими факторами. "Загрязнение Каспийского моря наблюдается последние годы, но почему именно сейчас произошла массовая гибель тюленей, непонятно", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил того, что тюлени могли погибнуть из-за возросшего числа военных кораблей на Каспии, что могло нарушить среду обитания животных.

Активистка махачкалинского движения "Город наш" Мадина Ибрагимова также не исключает версию гибели тюленей из-за увеличения числа кораблей. "Еще летом рыбаки во дворе рассказывали, что после учений на берегу много было дохлой рыбы. Сказали, что на рыбалку много лет ходят и такого не было. Да и огромный грязный водоем ничего хорошего не сулит. Думаю, и стоки, и флотилия - все факторы вместе", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".