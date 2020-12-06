Прокуратура заинтересовалась массовой гибелью каспийских тюленей в Дагестане

06 декабря 2020, 22:01

Причиной гибели 17 каспийских тюленей, туши которых найдены на береговой линии между Махачкалой и Каспийском, могло стать загрязнение моря, предположил обнаруживший мертвых животных экоактивист. Прокуратура и специалисты по вопросам рыбного хозяйства начали проверки по факту массовой гибели млекопитающих, занесенных в Красную книгу.

О массовой гибели тюленей 4 декабря сообщил заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов. На своей странице в Instagram (nikomagomedov_ziyavdin) он опубликовал два видео. На одном из них зафиксировано большое количество мусора на морском берегу. Запись, по словам Никомагомедова, сделана "примерно посередине между Каспийском и Махачкалой, чуть дальше от загородного пляжа".

"На своем пути по берегу я насчитал 17 тюленей. То ли они попали в браконьерскую сетку, то ли не смогли выдержать такую грязную воду, как сегодня, но очень жалко", - прокомментировал он видео.

На записи видно, что море штормит, а вода темно-коричневого цвета. На берегу в большом количестве лежат вынесенные волнами пластиковые бутылки, канистры, полиэтиленовые пакеты, доски, палки и другой мусор.

На втором видео Никомагомедов показывает труп одного тюленя. При этом он еще раз подчеркивает, что нашел на берегу как минимум 17 мертвых животных. Экоактивист предполагает, что тюлени могли задохнуться в мутной воде из-за обильных дождей, "которые идут 10 дней подряд".

"Весь ил и все нечистоты несет в Каспийское море без очистки", - прокомментировал спасатель.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. Длина его тела составляет 120—148 см, масса - порядка 50—60 кг. Половой зрелости достигают на 5—7 году жизни. Периодичность размножения составляет 2—3 года, а беременность длится около 11 месяцев. Самка в приплоде приносит одного щенка, двойня бывает крайне редко. Каспийская нерпа живет до 50 лет, указано в статье на Википедии. В 2008 году Международным союзом охраны природы тюленю был присвоен статус находящийся под угрозой исчезновения (Endangered). В 2020 году каспийская он был занесен в Красные книги России и Казахстана.

Специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства совместно с представителями территориального управления Росрыболовства приступили к исследованию образцов тканей тюленей, трупы которых были обнаружены на побережье Каспийского моря. Всего было обнаружено восемь погибших животных, заявил сегодня представитель КаспНИРХ.

"Мы [...] выехали на место и взяли образцы тканей печени погибших тюленей. Было ли это отравление, или они умерли от болезни - сейчас тяжело судить. Проведем анализы, по результатам которых сможем назвать вероятную причину гибели тюленей", - привел его слова ТАСС.

Проверку по данному факту начала и прокуратура Дагестана. "Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице ведомства в Instagram.

По состоянию на 21.50 мск на сайте и на страницах в социальных сетях министерства природных ресурсов и экологии Дагестана нет информации о массовой гибели тюленей в Каспийском море. По словам замглавы ведомства Азамата Гусейнбекова, "причины смерти будут выясняться".

"Это не наша зона ответственности, однако я поручил нашим сотрудникам выехать на место, сделать фото, составить акт и передать материалы в ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства", – цитирует его слова РИА "Новости".

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря трое жителей Дагестана были обвинены в браконьерстве. По версии следствия, в марте трое мужчин на маломерном судне вышли из морского порта в Махачкале в акваторию Каспийского моря. Примерно в 30 километрах от берега на миграционных путях тюленей они установили сети. В апреле они вновь вышли в море, проверили сети и обнаружили в них пять тюленей и одного осетра, полагает следствие. Животных охотники, по версии следователей, убили, сняли с них шкуры, а туши выбросили в море.