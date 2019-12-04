04 декабря 2019, 22:34

Трое жителей Дагестана обвинены в браконьерстве

Дело местных жителей, обвиненных в убийстве пойманных в Каспийском море трех тюленей, направлено в суд.

По версии следствия, в марте три человека на маломерном судне вышли из морского порта в Махачкале в акваторию Каспийского моря. Примерно в 30 километрах от берега на миграционных путях тюленей они установили сети, утверждают следователи.

В апреле они вновь вышли в море, проверили сети и обнаружили в них пять тюленей и одного осетра, полагает следствие. Животных охотники, по версии следователей, убили, сняли с них шкуры, а туши выбросили в море. Когда судно подплыло к берегу, пограничники задержали мужчин.

Всем троим предъявлено обвинение по статьям о незаконном вылове и истреблении морских млекопитающих организованной группой  (ч. 3 ст. 256 УК РФ), незаконной добыче организованной группой видов, занесенных в Красную книгу (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ) и покушении на незаконную добыче видов, занесенным в Красную книгу (3 ст. 30, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ), дело направлено в суд, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до восьми лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало. Информации о задержании охотников на сайте Пограничной службы ФСБ России по состоянию на 21.40 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2017 года  Тарумовском районе были задержаны шесть человек, у которых изъято около 1700 кг осетровой рыбы. По предварительным данным, Пограничного управления ФСБ по Дагестану, сумма ущерба составила 4 миллиона 467 тысяч рублей.

Примечание:

"Сотрудник Министерства окружающей среды Грузии задержан по подозрению в браконьерстве", "Астраханский рыболов ранен в ходе перестрелки с полицейскими", "Руководство Астраханского заповедника обвинило браконьеров в организации пожаров".

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