Пользователи соцсети связали массовое отравление в Махачкале с мусорным коллапсом

09 марта 2021, 13:54

Массовая госпитализация жителей Махачкалы стала четвертым с начала года инцидентом с отравлением в Дагестане, и произошла она на фоне проблем в регионе с вывозом мусора. Из-за скопления бытовых отходов источники питьевой воды загрязнились, что и стало причиной отравления, предположили пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации 24 жителей Махачкалы с подозрением на отравление. Следователи уточнили, что в больницу попали 22 взрослых и 27 детей, и отчитались о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент с отравлением в Махачкале - уже четвертый случай массового отравления в Дагестане с начала года. В январе десятки жителей Буйнакска, а затем села Арани в Хунзахском районе попали в больницу с кишечной инфекцией. 24 февраля были также госпитализированы с отравлением десятки жителей Каспийска. Во всех трех случаях причиной отравления стала питьевая вода.

Запись об отравлении в Махачкале была сегодня размещена в Instagram-паблике lifedagestan, на который подписано около 751 тысячи пользователей. К 13.35 мск эта запись набрала 23,4 тысячи просмотров и 33 комментария. Часть их авторов пожаловалась на плохое качество питьевой воды.

"У нас из крана [грязная] вода идёт", – написал пользователь wrsa.444.

"Кошмар... питьевой сложно назвать эту вонючую воду", – пожаловался пользователь surayka.0507.

"С крана, что, пить можно?" – задалась вопросом annaemeeva.

Другие комментаторы потребовали привлечь к ответственности виновных.

"[Тех, кто загрязняет] КОР (Канал имени Октябрьской Революции), нужно сажать и так оштрафовать, что мало не покажется. Все же пьем эту воду, ею пользуемся. А куда смотрит Санэпидемстанция? Что, они ни при чем? Ужас, почему люди, ответственные за свою работу, не несут ответственности?" – задалась вопросом patimat.kamb.

"Бросаете мусор прямо в КОР, дорогие земляки, и канализацию туда же. КОР нужно закрывать полностью, а кто канализацию туда пустил – штрафовать", – высказал похожее мнение ali.aliev.113.

"Вот откуда мы отравились, вся семья! А сколько причин искали-то. Ужас просто", – написала uma_cosmetolog.

"Какой населенный пункт на очереди? Кто угадает? Вода из одного источника", – сыронизировал login2700.

"Люди массово должны погибнуть, наверное, чтобы причину выяснили и устранили. Птицы вот уже гибнут, и тишина", – посетовала missbika.

4 марта экологи зафиксировали массовую гибель птиц в Аграханском заливе и в заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы. Первым мертвых птиц заметил местный житель, увлекающийся подводной охотой. Специалисты собрали пробы и отправили на анализ в Москву. Результат анализов ожидается в течение нескольких дней, сообщил врио министра природных ресурсов Дагестана Рахман Гамидов.

Запись о госпитализации жителей Махачкалы с симптомами отравления была сегодня размещена также и на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписано около 293 тысяч пользователей. "Состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет. Причины отравления выясняются", – сказано в описании к публикации. К 13.35 мск эта запись набрала около 10 тысяч просмотров и 24 комментария. Часть их авторов предположила, что отравление могло произойти из-за грязной питьевой воды.

"100% – из-за воды", – предположил __muhammad___0426_.

"Вода, скорее всего, причина отравления", – высказал похожее мнение пользователь nozhi_makhachkala.

"Вода – сто процентов", – написала также zhulliana2.

Другая часть пользователей также пожаловалась на плохое качество питьевой воды.

"Нисколько не удивлена, ведь очень грязная вода идет из крана", – отметила rijayabestiya_80.

Еще одна часть пользователей также потребовала усилить санитарные меры в городе.

"Срочно закрыть КОР! Вода из канала непригодна для питья. Из Хушетского водохранилища подают неочищенную, просто хлорированную воду. Из Вузовского – половину пропускают через очистные [сооружения], половину – напрямую. Естественно, будут и отравления", – отметила maxmudvesna2018.

"Кошмар! Надо провести массовую проверку по всем водоканалам Дагестана, чтобы такого не было", – написал пользователь mirzoev_313_mir.

"Такое чувство, что живешь не в цивилизации, а участвуешь в боевых действиях в горячей точке. Все эти новости похожи на новости с передовой фронта", – посетовал dag7777777.

"Чья же это вина? Кто-то должен ведь нести ответственность за всё это", – возмутилась zaira.006.

"Причиной уже может быть то, что мы живём в этом [загрязненном] городе, где люди ведут себя хуже животных", – написал stalker29483.

16 января компания "Лидер" отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

Другие комментаторы потребовали найти и наказать виновных. "Кто несёт ответственность за этот бардак? Ещё за воду деньги берут и ещё накручивают", – возмутился пользователь __a__944.

Питьевой воды нет, контроля [за ценами на] продукты питания нет. Почему болеем? Все хотят быть богатыми, и никто не задумывается о последствиях", – посетовал пользователь marziiat575.

"Кавказский узел" ранее также писал, что власти Махачкалы столкнулись с нехваткой денег и техническими трудностями при разработке документации проекта водоснабжения десяти городских поселков.