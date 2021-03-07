Мэрия Махачкалы объяснила срыв строительства водовода нехваткой опыта и денег

07 марта 2021, 14:39

Власти Махачкалы столкнулись с нехваткой денег и техническими трудностями при разработке документации проекта водоснабжения десяти городских поселков, сообщила мэрия в ответ на критику от главы Кировского района города. Пользователи Instagram поспорили о роли районного руководства в решении проблемы.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов обвинил мэрию в срыве строительства сетей водоснабжения. Администрация города не подготовила необходимые для этого документы, и районные власти из-за этого не могут обозначить сроки подведения трубы с качественной питьевой водой для более 100 тысяч горожан, заявил он на совещании, посвященном этой проблеме. Пользователи интернета сочли беспрецедентной жесткую критику руководства города со стороны нижестоящего чиновника.

Салих Сагидов возглавляет Кировский район Махачкалы с 2014 года и был переизбран в ноябре 2020 года. Тогда в ходе тайного голосования на сессии его поддержал 21 депутат, сообщила 30 ноября 2020 года администрация Махачкалы на своем сайте.

Мэрия Махачкалы сегодня отреагировала на критику со стороны Салиха Сагидова. "Обратили внимание на некое повествование из администрации Кировского района, Министерства строительства РД и, что интересно, Комитета по архитектуре РД. Несмотря на тот факт, что земельные вопросы не находятся в ведении внутригородских районов, коллегами зачем-то было инициировано обсуждение этого вопроса именно в тот момент, когда работа уже завершена. И хотя данная тема предполагает иную форму обсуждения, мы решили разъяснить ситуацию для населения. Городская администрация и горожане знают о существующих проблемах, в том числе о которых говорилось на указанном собрании. К сожалению, эти проблемы накапливались годами, мы их решаем поэтапно, в активном взаимодействии с республиканскими властями, в пределах финансовых возможностей", - говорится в сообщении, размещенном на странице администрации Махачкалы в Instagram.

Совещание, посвященное строительству объектов водоснабжения и водоотведения в Кировском районе, прошло 5 марта в районной администрации "при участии руководителя Главархитектуры Дагестана Незира Гусейнова", отмечается в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Дагестана.

Также в публикации мэрии содержится отчет о том, "какая работа была проделана". По версии чиновников, в 2019 году было анонсировано "выделение средств на обеспечение водоснабжением сел и посёлков городского округа", и мэрия, "несмотря на отсутствие предусмотренных в бюджете города средств на проведение всех необходимых подготовительных мероприятий", нашла возможность заключить контракт на разработку документации на планировку территории в посёлке Сулак, селе Богатыревка и микрорайоне Пальмира.

"Эти три объекта были утверждены постановлением главы города, после чего мы столкнулись с серьезной проблемой при попытке выгрузки данных в Единый государственный реестр недвижимости для постановки на кадастровый учёт границ зон полос отвода и земельных участков под сооружение линейных объектов. Как оказалось, подобного прецедента выгрузки полных данных в ЕГРН не было в регионе, как и содействия хотя бы в виде алгоритма действий или консультации компетентных органов. Тем не менее, Махачкала стала первым муниципалитетом в республике, который эту работу провел", - сообщила администрация города.

Кроме того, для разработки документов на ещё семь посёлков муниципалитета, где была запланирована "работа по водоснабжению", в связи с отсутствием денег власти города "неоднократно обращались и в Министерство экономического развития РД, и в Комитет по архитектуре РД, и непосредственно к руководству республики. После многократных обращений на эти цели нам был выделен бюджетный кредит в размере 48 млн рублей, но только в сентябре 2020 года. [...] После проведения всех процедур 26 февраля текущего года проект постановления главы города Махачкалы по 7 поселкам на данный момент согласовывают юристы. После согласования он будет подписан", - говорится в сообщении.

Пресс-служба мэрии подчеркнула, что поправки в градостроительный кодекс предусматривают упрощенное согласование проекта, не требующее больше ставить участки на кадастровый учёт. "Что позволит в короткие сроки завершить процедуру прохождения экспертизы. О чем также в курсе службы, ставшие рядом с уже готовым результатом работы, но не принявшее никакого участия в ее процессе", - сказано в публикации.

Заявление мэрии вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсети

К 14.38 мск под сообщением размещено 13 комментариев. Авторы некоторых из них выразили поддержку мэрии Махачкалы и главе города Салману Дадаеву. "С определенной периодичностью руководители районов осуществляют нападки на администрацию города, в том числе и на главу города. Почему-то они мне напоминают гиен из мультфильма "Маугли", - написал, в частности, anayid_71.

"Похоже, кто-то решил, что главу пора подвинуть или можно подвинуть", - предположил imam.62mail.ru. "Дави этих [критиков], Дадаев. [...] И зачем эти районные администрации нужны?" – заочно обратился к мэру m.y.033.

Некоторые авторы комментариев высказали критику в адрес мэрии. "Если работа сделана, а коллеги инициируют обсуждение вопроса, в чем проблема прийти и обсудить непосредственно со всеми ответственными лицами и главами посёлков, для изложения полной картины?" – написал, в частности, malik_official.

"Понять бы вашу логику. Для всей инфраструктуры первой необходимости у вас нет денег. А для скверов и парков вы находите [деньги]", - упрекнул чиновников мэрии shamil__suleimanov.

В июне 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о строительстве сквера памяти врачей, боровшихсяс коронавирусом. Активисты движения "Город наш" раскритиковали проект мэрии и призвали принимать такие решения после общественного обсуждения. Ранее активисты движения также неоднократно критиковали мэрию Махачкалы за проекты благоустройства города. В частности, в начале 2020 года они указали на множество недостатков дорогостоящей реконструкции главной городской площади.

Салих Сагидов, по состоянию на 14.38 мск, не принял участия в обсуждении на странице мэрии в Instagram и не прокомментировал заявление городских властей на своей странице в соцсети.

Напомним, что 3 марта врио главы Дагестана Сергей Меликов назвал удручающим качество жизни в республике. В частности, он указал, что большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации, а объекты водоснабжения и водоотведения полностью изношены. "Даже в крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения. Сотни тысяч тонн канализационных отходов сбрасываются без должной очистки, загрязняя водоемы, в том числе и те, которые используются для водоснабжения", - сказал Меликов.