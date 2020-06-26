Планы мэрии Махачкалы о сквере памяти врачей вызвали критику в соцсети

26 июня 2020, 18:05

Глава Дагестана Владимир Васильев озвучил идею создания Аллеи героев-медиков в Махачкале, а мэрия сообщила о строительстве сквера памяти врачей. Активисты движения "Город наш" призвали принимать такие решения после общественного обсуждения и раскритиковали проект мэрии как неэкологичный.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан лидирует в СКФО по числу случаев заражения и умерших от коронавируса.

К 26 июня в Дагестане зафиксирован 7561 случай заражения COVID-19, по этому показателю республика занимает девятое место по России. По числу умерших (367) Дагестан занимает четвертое место в стране. Продолжают болеть коронавирусом 1703 жителя региона, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". При этом местные активисты неоднократно ставили под сомнение официальную статистику по коронавирусу, считая ее заниженной.

Во время эпидемии в Дагестане умерли 70 врачей

Спикер республиканского парламента Хизри Шихсаидов 25 июня на сессии Народного Собрания сообщил, что в Дагестане от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось более 400 человек, 70 из которых - медицинские работники, сообщили в тот же день "Махачкалинские известия".

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил на той же сессии, что поддерживает идею муфтия Ахмада Абдулаева назвать в честь врачей, борющихся с коронавирусом, аллею строящегося между Махачкалой и Каспийском Духовного центра имени пророка Исы. "Недавно у меня была встреча, и я разговаривал с нашими уважаемыми дагестанцами. Очень многие поддержали эту идею <...> – назвать Аллеей героев-медиков", - процитировал Васильева 25 июня исламский образовательный сайт IslamDag.

Присутствовавшие на сессии депутаты восприняли идею аплодисментами, говорится в публикации на странице правительства Дагестана в Instagram от 25 июня.

Активисты раскритиковали идею сквера памяти врачей

При этом мэрия Махачкалы 21 июня сообщила, что медицинским работникам будет посвящен сквер, строящийся на участке вдоль дороги по проспекту им.А.Акушинского. Там будут высажены именные деревья в память о врачах, погибших в период пандемии коронавируса. Сдать объект планируется осенью, говорится в публикации на сайте городской администрации.

Идею мэрии подверг критике дагестанский журналист Расул Кадиев. "К сожалению, администрация Махачкалы не указывает, когда с кем из медицинских работников или профсоюзов, а тем более горожанами было согласовано такое решение. Не говоря уже об архитектурном совете города, списки членов которого так и не опубликовала администрация. Много вопросов возникает о том, как оформляются документы по подрядам на федеральные деньги. Ведь кто-то уже выиграл тендер на определённых условиях", - говорится в статье Кадиева "Администрация Махачкалы устроит очередную "газовую камеру" в память о погибших медицинских работниках".

Кадиев указал, что участок под сквер расположен вдоль оживленной трассы, где, по мнению журналиста, должны устраиваться не места отдыха, а санитарные зоны защиты от шума и пыли. "Зачем приглашать горожан дышать выхлопными газами в сквер погибших медиков? Гулять проводить время в таком "сквере" придется в масках. Может, сразу назвать сквер "красная зона"?" - сыронизировал Расул Кадиев.

Позицию Кадиева поддержали многие комментаторы в группе "Город наш" в Facebook. "Неудачное решение, конечно. В том районе дороги должна быть второстепенка", - написал Прохор Ахмедович Проходимцев. "Когда господин мэр согласовывал свои "предложения" или "задумки" с народом? Никогда. <...> он все скрытно делает. Кто на самом деле выиграл тендер, кто архитектор <...>?" - задала вопросы Зоя Куннуева.

"Во всех цивилизованных странах и городах проекты мемориалов ведут при широком обсуждении с населением и на конкурсной основе с участием экспертов. Это только в таких "поселках городского типа", как наш, все решают кулуарно и местечково. Затем горожане ужасаются результату", - заявила пользователь Ассоль Неважно. Она назвала идею расположить мемориальный сквер вдоль автодороги "глумлением над памятью о погибших и их родными". "По нормам вдоль автотрассы размещают пыле-ветро-газо-защитные полосы. А не детские площадки, как у нас. И сбор денег с населения сельских джамаатов на "именные деревья", как в "парке шахидов" - тоже довольно циничная акция", - считает пользовательница соцсети.

"Мне хотелось бы, чтобы память врачей "увековечили" организацией работы Минздрава таким образом, чтобы, если не дай Бог будет вторая волна, врачи опять не умирали в таком количестве. То есть, чтобы не надо было ещё один сквер в честь следующих погибших называть. Возможно, это не к мэрии, но все же", - отметила Ljuba Gadzhieva.

Представитель мэрии Махачкалы Зайнаб Алимирзаева заверила в комментариях к той же публикации, что никаких нарушений при согласовании проекта сквера не было. "Все объекты, включенные в программу "Формирование комфортной городской среды", прошли все предусмотренные законом процедуры. Есть обращения жителей микрорайона, есть разработанные проекты, есть письмо министра здравоохранения", - написала она. При этом на предложение Расула Кадиева написать официальное опровержение на его статью Алимирзаева ответила отказом.

По словам Алимирзаевой, местные жители "очень довольны и рады" появлению сквера. Пользовательница Indira Nurmagomedova, в свою очередь, сочла критику проекта сквера необоснованной. "Сквер вместо нынешнего бардака - это здорово <...> Махачкала в нынешнем виде ужасна. Южный вроде город, а зеленых насаждений кот наплакал", - написала она.

К 18.05 мск 26 июня публикация в группе "Город наш", сделанная 22 июня, собрала 23 отметки пользователей и 115 комментариев.

Ранее активисты движения "Город наш" неоднократно подвергали мэрию Махачкалы критике за благоустройство города. Так, они указывали на множество недостатков дорогостоящей реконструкции главной площади города.

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