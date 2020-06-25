25 июня 2020, 13:14

Карачаево-Черкесия стала лидером по числу активных больных COVID-19 в СКФО

В Северо-Кавказском федеральном округе за сутки от коронавируса скончались восемь человек, общее число смертей достигло 667. Карачаево-Черкесия вторые сутки подряд сохраняет лидерство по числу новых зараженных, из-за чего выбилась вперед и по числу активных больных.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня в Карачаево-Черкесии за сутки коронавирус был подтвержден у 75 пациентов, второе место разделили Дагестан и Ставрополье, где было по 75 заболевших.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Половина умерших за сутки пациентов с коронавирусом пришлась на Дагестан

На втором месте по числу активных больных, после Карачаево-Черкесии, расположилось Ставрополье, где на лечении находится 1975 зараженных. На третьем месте Кабардино-Балкария – 1733. Далее следуют Дагестан – 1656, Ингушетия – 475, Чечня – 457 и Северная Осетия – 382, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За сутки в округе скончались восемь зараженных коронавирусом пациентов, четверо из них в Дагестане, двое на Ставрополье и по одному в Кабардино-Балкарии и Чечне, указано на сайте.

Лидером в СКФО по общему числу смертей от коронавируса продолжает быть Дагестан, где за время эпидемии умерли 364 пациента. На втором месте по этому показателю Ставрополье – 89, на третьем Ингушетия – 67, затем следуют Северная Осетия – 66, Кабардино-Балкария – 48, Чечня – 21 и Карачаево-Черкесия – 12, указано на сайте Роспотребнадзора.

Карачаево-Черкесия сохранила лидерство по числу новых заражений

По суточному приросту заражений вторые сутки подряд лидером остается Карачаево-Черкесия – 82 зараженных. Затем идет Ставрополье – 79 новых больных, на третьем месте Дагестан – 73, далее идут Кабардино-Балкария – 70, Северная Осетия – 29, Ингушетия – 27 и Чечня – 9. Всего за сутки COVID-19 подтвержден в СКФО у 369 пациентов, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число заражений в округе достигло 28 511, из них на Дагестан приходятся 7488. Это почти вдвое больше, чем в Кабардино-Балкарии, где за время эпидемии COVID-19 подтвержден в 4726 случаях. На третьем месте Ставрополье – 4695. Затем расположились Северная Осетия – 3883, Карачаево-Черкесия – 3149, Ингушетия – 2916 и Чечня – 1654, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения регионом в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Выздоровело от коронавируса больше всего пациентов в Дагестане – 5468, на втором месте Северная Осетия – 3435, затем идет Кабардино-Балкария – 2945. После них следуют Ставрополье – 2641, Ингушетия – 2374, Чечня – 1176 и Карачаево-Черкесия – 1123. Всего в СКФО выздоровело 19 162 пациента, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наихудшая ситуация по количеству заражений на 100 тысяч населения в Ингушетии (575,08), а самая благоприятная в Чечне (111,85).

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье осталось лидером СКФО по новым смертям от COVID-19", "Число зараженных коронавирусом в Ингушетии достигло 2725", "Врачи в Карачаево-Черкесии остаются без помощи при заболевании COVID-19".

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