Карачаево-Черкесия стала лидером по числу новых заражений COVID-19 в СКФО

24 июня 2020, 14:45

За сутки в Карачаево-Черкесии коронавирус подтвержден у 75 пациентов, общее число случаев COVID-19 регионе возросло до 3067. В Северо-Кавказского федеральном округе общее число заражений достигло 28 142.

Как сообщал "Кавказский узел", пользователи соцсети раскритиковали власти Карачаево-Черкесии после того, как 23 февраля в регионе был ослаблен режим самоизоляции. Снятие ограничений связано с тем, что чиновники таким образом пытаются повысить явку в день голосования по поправкам в Конституцию, предположили комментаторы.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Карачаево-Черкесии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Дагестан сохранил лидерство по числу умерших с COVID-19

В округе за сутки подтверждены 373 новых заражения коронавирусом, после Карачаево-Черкесии, второе место разделили Дагестан и Ставрополье, где по 75 заболевших. На третьем месте Кабардино-Балкария – 71, далее Ингушетия – 29, Северная Осетия – 28 и Чечня – 11, указано на сайте Роспотребнадзора России.

По общему количеству заражений в округе лидирует с большим отрывом Дагестан – 7415 случаев, на втором месте Кабардино-Балкария – 4656, на третьем Ставрополье – 4616, затем Северная Осетия – 3854, Карачаево-Черкесия – 3067, Ингушетия – 2889 и Чечня – 1645. Всего в СКФО общее число заражений достигло 28 142, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки в СКФО умерли семь пациентов с коронавирусом, из них трое в Дагестане и по двое на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус".

По общему числу умерших с диагнозом COVID-19 также лидирует Дагестан – 360, на втором месте Ставрополье – 87, на третьем Ингушетия – 67, в Северной Осетии 66, в Кабардино-Балкарии – 47, в Чечне – 20 и меньше всего в Карачаево-Черкесии – 12. Всего за сутки в СКФО от коронавируса умерли 659 пациентов, сообщается на сайте.

Карачаево-Черкесия стала лидером по числу активных больных

Больше всего активных больных в Карачаево-Черкесии – 1993, на втором месте Ставрополье – 1926, на третьем Кабардино-Балкария – 1762, далее следуют Дагестан – 1590, Ингушетия – 469, Чечня – 450 и Северная Осетия – 376. Всего в округе 8566 активных больных.

Лидер по количеству выздоровевших – Дагестан, где от коронавируса вылечились 5465 пациентов. На втором месте Северная Осетия – 3412, на третьем Кабардино-Балкария – 2847, затем расположились Ставрополье – 2603, Ингушетия – 2353 и Чечня – 1175, указано на сайте Роспотребнадзора России.

По числу случаев заражения на 100 тысяч населения худшей является ситуация в Карачаево-Черкесии (658,82). В то время как в Чечне зафиксирована самая низкая заболеваемость – 111,24 случая на каждые 100 тысяч жителей.

Согласно данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, говорится на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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