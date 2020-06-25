Пользователи соцсетей сочли сомнительной COVID-статистику по Дагестану в день парада

25 июня 2020, 19:52

Резкий и кратковременный всплеск числа выздоровевших от коронавируса в официальной статистике по Дагестану 24 июня связан с желанием властей представить оправданным проведение парада и голосования за поправки в Конституцию, предположили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", активисты в Дагестане ставили под сомнение официальные данные о числе зараженных коронавирусной инфекцией. В конце мая официальная статистика сообщала, что в Дагестане вылечилось подавляющее число инфицированных - так, на 28 мая в республике насчитывалось в общей сложности 4579 случаев COVID-19 и 4402 выздоровевших, а активными больными значились только 26 человек. На сегодня в Дагестане подтверждено 7488 случаев заражения коронавирусом и 364 смерти с начала эпидемии, выздоровевшими считаются 5468 человек, а активными больными - 1656.

В Дагестане на фоне эпидемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония", с таким диагнозом в регионе к 22 мая умерли 820 человек, указала по итогам мониторинга ситуации в республике представитель федерального медицинского центра Ирина Трагира, чьи слова приведены на официальном сайте Дербента. Число смертей от коронавируса в Дагестане на ту же дату оставляло 65.

На резкое увеличение количества выздоровевших пациентов с коронавирусом в Дагестане 24 июня обратил внимание администратор паблика "Сталингулаг" "ВКонтакте". Он опубликовал скриншот графика в соответствующем разделе "Яндекса": согласно этому графику, в республике с 11 по 23 июня фиксировалось от 21 до 51 выздоровевших пациентов с коронавирусом в сутки, но 24 июня зарегистрировано сразу 468 выздоровлений.

"Статистика выздоровлений в Дагестане. Видимо, все заболевшие не видели особых причин выздоравливать. А тут - парад", - говорится в посте. Менее чем за сутки пост набрал 1080 отметок "нравится" и 50 комментариев. "К 1 июля больных ковидом (по статистике) не будет вообще", - иронично предположила Irina Lebedeva. "У нас как карантин сняли все вылечились. Слава первому каналу", - пошутил Юсуп Исаев.

Зрители парада Победы 24 июня проходили на площадь в Каспийске по спецпропускам. Каспийчане и махачкалинцы, которых не пустили на парад, раскритиковали организаторов.

Данные, приведенные в посте, подтверждаются сведениями на официальном сайте "Стопкоронавирус.рф". Согласно опубликованному на сайте графику, 22 июня в Дагестане было 4956 выздоровевших, 23 июня их число увеличилось до 4997 человек, а 24 июня - сразу до 5465 человек. При этом в следующие сутки выздоровели всего три человека и общее число излечившихся достигло 5468 человек.

Полный график на сайте Yandex DataLens свидетельствует о том, что суточное число выздоровлений в Дагестане резко не менялось с 29 мая, когда было зафиксировано 10 выздоровевших, вплоть до 24 июня. Максимальный суточный прирост за этот период был 20 июня, когда зафиксировали 51 выздоровление.

На странную статистику обратили внимание и дагестанские сообщества. "В Дагестане внезапно выздоровело почти 500 человек больных короной. До этого выздоравливало по 20-50 человек в день", - говорится в посте, опубликованном 24 июня в паблике tut.yuzhdag в Instagram. Пост сообщества с 517 тысячами подписчиков за сутки собрал 42,9 тысячи просмотров и 211 комментариев.

"Потому что пора голосовать, поэтому резко так выздоровели", - предположил saitievt. "До голосования поправок в Конституцию все выздоровят", - сыронизировал пользователь khalidovich05.

"Что тут скажешь, не можешь - научим, не хочешь - заставим", - констатировал rabota.xasavurt. "Чудо чудесное", - написал tipatogo2020

Аналогичный пост в сообществе eto_dagestan, опубликованный сегодня, набрал за семь часов 197 отметок "нравится" и 10 комментариев. Всего на паблик подписаны 589 тысяч пользователей. "На 1 июля вообще не должно быть больных, они же должны пойти проголосовать", - написала под постом ____a_ida____.

Президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Изначально общероссийское голосование планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за эпидемии COVID-19. "Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

На "скачкообразную" статистику числа выздоровлений в Дагестане ранее обращал внимание оппозиционер Алексей Навальный. Аналогичный "пик выздоровлений" был зафиксирован в республике 26 мая - тогда выздоровевшими объявили 456 человек.

1 июня оппозиционер опубликовал на YouTube видео под названием "Чудесное выздоровление коронавирусных больных в Дагестане". Навальный рассуждал о том, что в конце мая чиновники говорили на совещании с Владимиром Путиным о крайне тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане и в республику направили группы московских врачей, но официальная статистика в то же время сообщила о всего 26 активных больных.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".