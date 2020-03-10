Суд принял сторону махачкалинских активистов в тяжбе с полицией

10 марта 2020, 19:53

Силовики необоснованно доставили в отделение активистов движения "Город наш", инспектировавших работы по реконструкции центральной площади Махачкалы, решил суд. Истцы потребуют извинений и компенсации морального вреда, заявил юрист Марат Исмаилов.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января активисты движения "Город наш" пришли на центральную площадь, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Пятерых активистов и корреспондента "Кавказского узла" доставили в отделение. Сооснователь движения "Город наш" Арсен Магомедов, руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и журналист Мурад Мурадов обратились в суд, добиваясь компенсаций и признания действий силовиков незаконными.

Активисты в Махачкале были не задержаны, а доставлены в отдел полиции "с целью установления личности", сообщила вечером 4 января пресс-служба МВД по Дагестану. "Предоставили бы молодые люди документы, удостоверяющие личность, на месте, и необходимости доставления в отдел полиции не возникло бы", - подчеркивается в сообщении. Активисты возразили, что на площади силовики не просили у них паспорта, а Зияутдин Увайсов демонстрировал полицейским документ, но все равно был задержан.

На сегодняшнем заседании Советского районного суда Махачкалы присутствовали как истцы, так и ответчики. Также присутствовали представители республиканских и федеральных СМИ.

На суде была представлена видеозапись, предоставленная истцами. Как пояснил юридический представитель истцов Марат Исмаилов, видеозапись проясняет обстоятельства доставления и задержания активистов. "Никаких документов о задержании участвующих в деле лиц в суд [представлено не было]", - заявил в связи с этим представитель МВД Дагестана.

Он спросил Исмаилова, в чем, по его мнению, заключалось задержание. Исмаилов пояснил, что когда активистов принудительно сопроводили в отдел полиции, это было доставление, а последующие 17 минут, которые активисты провели в отделе, следует рассматривать как задержание. "Они находились там не менее 17 минут, находились не по своей воле и не могли самостоятельно покинуть отдел полиции", - заявил представитель истцов.

Юридический представитель МВД Дагестана поинтересовался у Исмаилова, есть ли документы, подтверждающие факт задержания активистов. Исмаилов сказал, что сотрудники полиции не составили не только протокола задержания, но и протокола доставления в отдел полиции. Исмаилов подчеркнул, что для доставления кого-либо в отдел полиции должно быть основание - событие какого-либо правонарушения. "Никаких неправомерных действий со стороны истцов не было. Были только общие фразы, что [они] "кричали", "шумели", - указал Исмаилов.

Судья вынес решение в пользу истцов, частично удовлетворив их требования. Доставление истцов в отдел полиции признано незаконным, а факт задержания судья не признал, пояснил юридический представитель истцов Марат Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла". Сама по себе жалоба незаконное доставление в отдел полиции - редкость, указал он.

Заявители намерены потребовать возмещения морального вреда после того, как решение вступит в законную силу, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Арсен Магомедов, который был в числе задержанных 4 января активистов. "Мы потребуем извинений и денежной компенсации за причиненный моральный вред, также мы потребуем привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников, нарушивших закон", - сказал Магомедов.

Он также подчеркнул незаконное доставление в полицию обжалуется в судах редко, еще реже удается добиться признания этих действий незаконными. "Мы надеемся, что в дальнейшем такая практика судов устоится, подобные действия будут также признаваться незаконными", - отметил Арсен Магомедов.

Во время народной проверки реконструкции площади в Махачкале активисты движения "Город наш" выявили ряд недочетов. "Плитка уложена криво, щели разные по ширине. В некоторых местах плитка "играет". Люки использованы старые, газон уложен неровно, а на каком-то участке и вовсе его нет. Мраморную плитку, как мне пояснили специалисты, должны резать специальным оборудованием. Но оно дорогое, и поэтому при установке ее на площади использовали болгарку", - заявила активистка движения Мадина Ибрагимова.

На площади еще идут технические работы по исправлению недочетов, выявленных активистами, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Город наш" Мадина Ибрагимова. По ее словам, строители поменяли плитку на участке, который вызвал наибольшее число нареканий. "Участок, на который я обращала внимание, сделали достаточно неплохо. Между тем, что было, и тем, что есть на данный момент, большая разница", - пояснила Ибрагимова.

Сегодня рабочие на площади перекладывали плитку, передал корреспондент "Кавказского узла".