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14:48, 31 июля 2025

Разлив мазута в Анапе обернулся ростом турпотока в Дагестан

Анапа. Фото: https://gorod-kurort-anapa.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в прошлом году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", в июне курорты Кубани приняли 2,5 миллиона человек на фоне разлива мазута, в июле больше всего бронирований приходится на Сочи, заявил губернатор. В Сочи турпоток вырос не так существенно как ожидалось из-за разлива мазута и роста цен,  указали представители турбизнеса. Снижение числа туристов в Краснодарском крае на фоне разлива мазута составило более 13%, при этом на курортах Кубани фиксируется рост цен. 

В Анапе демонтированы два из трех участков песчаного вала, который защищал берег от выбросов мазута. Отдыхающие вопреки запрету посещают пляжи, где ведется очистка песка, сообщил руководитель работ. С 25 по 29 июля на побережье Анапы не было зафиксировано новых выбросов мазута, заявили власти. Волонтеры, в свою очередь, утверждают, что выбросы продолжаются

В Анапе работает чуть больше половины всех средств размещения. Средняя заполняемость – около 30%, а в прошлом году в это время она составляла 92%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С этими данными согласились специалисты отрасли. "Падение турпотока в Анапу составляет 60% по сравнению с летом прошлого года. В целом снижение спроса на Анапу привело к уменьшению числа туристов на российских курортах на 10-15% в летнем сезоне", - привело РБК слова вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.

Несмотря на это Анапа  входит в топ-50 популярных городов по числу бронирований. Для отдыха в Анапе россияне выбирают отели с бассейнами, в том числе гостиницы "все включено", сообщили в компании "Островок".

Туристы при этом заинтересовались другими направлениями, в частности, Азовским побережьем. "В фаворитах здесь Ейский район с ростом турпотока на 23%, а также Славянский и Приморско-Ахтарский", - приводятся в публикации данные министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Частично переток анапских туристов зафиксирован и в Дагестан, где в этом сезоне вырос спрос именно на пляжный отдых. "Летом прошлого года в республику часто ехали на экскурсии, а сейчас в два раза больше туристов выбирают пляжный отдых на Каспийском море продолжительностью 10-11 дней. Мы уже отмечаем рост турпотока в Дагестан на уровне 15% относительно аналогичного сезона прошлого года", - заявили изданию в компании "Островок".

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня о сборе водолазами накануне 238 мешков мазута и загрязненного песка в Джемете. 

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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