Кубань потеряла туристов на фоне разлива мазута

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Снижение числа туристов в Краснодарском крае на фоне разлива мазута составило более 13%, при этом на курортах Кубани фиксируется рост цен.

Как писал "Кавказский узел", в июне курорты Кубани приняли 2,5 миллиона человек на фоне разлива мазута, в июле больше всего бронирований приходится на Сочи, заявил губернатор. В Сочи турпоток вырос не так существенно как ожидалось из-за разлива мазута и роста цен, указали представители турбизнеса.

Интерес туристов к Краснодарскому краю заметно снизился. Согласно подсчетам TravelLine, доля Краснодарского края в структуре гостиничных продаж на июль-август этого года в конце июня составляла 17%, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В «Островке» сообщили, что доля Краснодарского края снизилась на 13% в общей структуре гостиничных продаж по России, сообщил сегодня "Коммерсант".

Основной источник потерь Краснодарского края — оставшаяся в этом сезоне без пляжей Анапа. Однако, по данным туроператора «Алеан» на конец июня, даже интерес к поездкам в Сочи снизился на 20% по сравнению с 2024 годом.

Согласно подсчетам «Островка», средняя цена размещения в Краснодарском крае в июле-августе составляет 6,4 тысячи рублей за ночь, что на 16% выше, чем в тот же период 2024 года. Наименьший рост цен, по данным «Островка», показала Анапа — 5% год к году, средний чек за ночь - 4,9 тысячи рублей. На побережье Сочи рост оценивается в 13%, до 6,4 тысячи рублей. В Геленджике — в 15%, до 6,7 тысячи рублей, говорится в публикации.

При этом в Анапе они могут предоставлять скидки от 15% до 55% в зависимости от стоимости размещения, сообщило издание со ссылкой на туроператора "Алеан" В Сочи размер дисконтов составляет 10–30%, также могут предлагаться дополнительные бонусы.

Издание "Вестник АТОР *Ассоциации туроператоров России" опубликовало репортаж об отдыхе в Джемете. Так, в начале июля в районе Джеметинского проезда и рядом работали в начале июля лишь три-четыре отеля 3-4* с бассейнами и системой «все включено». "Очень многие объекты в округе, включая, например, большой комплекс «Шале Прованс» 3* с собственной столовой и магазинами вина, гостиницы «Галатея», «Белый пляж» и «Черноморская» на первой линии, дешевые турбазы и гостевые домики без питания или с завтраками – просто не стали начинать работу. Закрыты также некоторая часть мини-маркетов, небольших частных аптек, столовых, киосков с фаст-фудом. У самого моря свернуты почти все торговые точки, пустынно", - говорится в публикации от 18 июля.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".