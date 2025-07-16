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23:29, 16 июля 2025

Спрос на отдых в Сочи замедлил рост из-за скачка цен на фоне разлива мазута

Пляж в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Прошунина от 09.07.25, https://t.me/agproshunin/2136

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В июне курорты Кубани приняли 2,5 миллиона человек на фоне разлива мазута, в июле больше всего бронирований приходится на Сочи, заявил губернатор. В Сочи турпоток вырос не так существенно как ожидалось из-за экокатастрофы и роста цен,  указали представители турбизнеса.

Как писал "Кавказский узел", в Анапе демонтирован 4,5-километровый участок песчаного вала, защищавшего берег от выбросов мазута. Отдыхающие на пляжах мешают уборке, пожаловался руководитель работ. 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

С начала года в Краснодарском крае отдохнули порядка 6,5 млн человек – на уровне аналогичного периода 2024 года. Однодневных посетителей, которые приезжают на курорты без ночевки, погулять и посетить экскурсии, стало чуть больше – на 2%, чем в прошлом году – 2,5 млн человек, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью Life.ru

"В июне наш регион принял 2,5 млн туристов. В условиях закрытых для купания анапских пляжей это можно считать успехом. Ограничения введены Роспотребнадзором ради безопасности отдыхающих и восстановления территорий. Всего по краю доступными остаются 447 благоустроенных пляжей общей протяженностью более 115 километров. Они расположены вдоль берегов Черного, Азовского морей и внутренних водоемов. К услугам гостей порядка 11 тысяч отелей и гостиниц на любой вкус. Отмечу, что наряду с перераспределением туристского спроса в сторону Сочи, Геленджика, Ейска и предгорий, Анапа позиций тоже не сдает. Гости выбирают здесь безопасный отельный отдых в формате «все включено» и «ультра все включено», когда весь спектр услуг и развлечений для всей семьи можно получить практически не выходя за территорию гостиничного комплекса", - заявил он.

По его словам, в июле в Сочи забронировано  59% от всех бронирований туров в Краснодарский край в июле, в Геленджике – 19%, в Анапе – 13%, в Туапсе – 6%.

При этом глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что фактическое количество бронирований  в Сочи оказалось почти вдвое ниже прогнозируемого. Ожидалось увеличение турпотока на 10–15% по сравнению с предыдущим сезоном, однако по ряду причин рост оказался скромнее.

«Турпоток туда не снизился - снизилась динамика прироста. Ожидалось увеличение числа туристов на 10-15% к прошлому году. Но в связи с ЧС в Черном море часть путешественников предположили, что мазут может доплыть и до Сочи, и решили туда не ехать.
 
Еще одна причина - отельеры Сочи немного подняли цены. В результате и туроператоры, и сочинские объекты говорят, что туристов меньше, чем они ожидали, примерно в два раза», - привело ее слова ТАСС 5 июля.

Аналогичное мнение высказал председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, указав,что излишне высокие цены уже в октябре — декабре вызывали вопросы. Он выделил и другие причины.

"Конечно, нужно четко понимать, что весна, май и даже начало июня до 20-го числа — это никак не высокий сезон и не нужно было ставить цены как для высокого сезона. При этом холодная погода весной, в начале лета и даже в начале июля. Конечно, дороговизна авиа- и ж/д билетов — очень серьезный фактор. При этом всё равно рейсов по нужным направлениям сильно не хватает. Конечно, снижение курса рубля и запредельная ставка Центробанка. Очень высокий процент на депозит. Конечно, жесткое сжатие экономики, за исключением военно-промышленного комплекса, что привело сразу к отказу большого количества людей в принципе от высоких трат", - привело его слова издание Sochi.ru 10 июля.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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