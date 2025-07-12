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13:53, 12 июля 2025

Власти рапортовали о ходе демонтажа защитного вала в Анапе

Экскаватор убирает защитный вал на пляже в Анапе. Кадр видео оперштаба Краснодарского края от 05.07.25, https://t.me/opershtab23/13690

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Анапе демонтирован 4,5-километровый участок песчаного вала, защищавшего берег от выбросов мазута. Отдыхающие на пляжах мешают уборке, пожаловался руководитель работ.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля оперштаб Кубани сообщил, что на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи.

В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps
18:12 28.05.2025
Масштабы загрязнения Юга России мазутом
Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

В Анапе полностью демонтирован участок защитного вала от Лечебного пляжа в районе Морпорта до моста около технополиса «Эра», сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Сейчас демонтируют песчаную насыпь от устья реки Можепсин до пляжа «Тартуга» в с. Витязево. Вал сначала разравнивают фронтальными погрузчиками, на следующем этапе песок многократно просеют с помощью специальной техники", - говорится в публикации.

Общая протяженность демонтированных сооружений - 4,5 километра, рассказал директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин. "Участок от моста в районе технополиса «Эра» до реки Можепсин по-прежнему закрыт – там продолжаются водолазные работы и задействовано много спецтехники", - приводятся в публикации его слова.

Приходится прерываться и просить их покинуть пляж

Спецтехника и отдыхающие люди на месте демонтажа защитного вала в Анапе. На переднем плане - директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин. Кадры видеоролика оперштаба Кубани, коллаж "Кавказского узла".Директор компании пожаловался, что "отдыхающие замедляют процесс уборки". "Приходится прерываться и просить их покинуть пляж. Просим отдыхающих не приближаться к местам проведения работ", - сказал он.

На кадрах видеоролика, в котором Николай Заливин отчитывается о работе, видна работающая на пляже спецтехника. Затем по этому же пляжу проходят три женщины в купальниках, одна из которых несет на руках маленького ребенка. В дальнейших кадрах на том же месте вновь проезжает спецтехника.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.

С 27 июня по 11 июля в Анапе зафиксирован единственный случай выбросов мазута, сообщил в другой публикации краевой оперштаб. "Это произошло 9 июля на участке побережья в п. Джемете... Причиной небольших выбросов стали продолжающиеся на этом участке водолазные работы по сбору мазута со дна моря вблизи берега. Как сообщали ранее, до завершения очистки дна в п. Джемете не будут демонтировать песчаный защитный вал для предотвращения возможного загрязнения береговой линии. В остальные дни, включая 11 июля, новых выбросов на побережье Анапы не фиксировали", - отмечается в сообщении.

Здесь должны быть выставлены ограждения

Напомним, эколог Валерий Бриних обратил внимание, что защитный вал демонтируют рабочие в полной защитной экипировке при том, что рядом находятся "полуголые отдыхающие". "Если рабочие на пляже вынуждены использовать спецодежду и респираторы, а рядом находятся отдыхающие в купальных костюмах — это свидетельствует о серьёзных нарушениях безопасности отдыхающих. Люди фактически находятся в опасной зоне, где остаются канцерогены вроде бензапирена. Здесь должны быть выставлены ограждения, запрещающие таблички и контроль. Всё, что сейчас происходит — формально и безответственно", - заявил он "Кавказскому узлу". Методы уборки защитных насыпей также вызвали нарекания экологов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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