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07:58, 15 февраля 2025

Чиновники не смогли найти эффективный способ очистки Черного моря от мазута

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сил добровольцев, а также тех технологий, которые используют власти, недостаточно для эффективной очистки Черного моря и пляжей Кубани от мазута, указали волонтеры. Эколог предложил обратиться за решением проблемы к ученым из разных стран.

Как информировал "Кавказский узел", 14 февраля власти Кубани отчитались о начале тестирования технологии очистки загрязненного мазутом песка с помощью сорбента вулканического происхождения.

Оперативный штаб Краснодарского края 10 февраля в своем телеграм-канале рапортовал, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы специальные сооружения от штормов, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. У нее две функции – защитить от размыва нагонной волной во время шторма, и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

Волонтер из Москвы Татьяна, которая трудится на пляжах курортного поселка Сукко, заявила, что не видит перспективы эффективной очистки пляжей сетями. "Я перепробовала разные материалы для очистки мазута. Пищевая плёнка мне не подошла. Сети, которые выдают на пляже, так себе, средненько. Старая ветошь из грубой натуральной ткани, не гладкой, а с переплетением в структуре, типа натуральной мешковины, лучше. Главное смачивать в воде. Конечно лучше всего оттирали камни водоросли, но их уже не осталось на нашем пляже", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другая волонтер из Анапы Наталья отметила, что сетей надо много и на все пляжи их не хватит. "Если будет шторм, то весь сбор мазута обнулится", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В некоторых районах сети, установленные у кромки берега, оказались неэффективными, отметил волонтер Сергей. "Они принесли больше проблем, чем пользы. За сутки после шторма на них нанесло столько песка, что теперь их приходится откапывать трактором", – отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы за сетями постоянно следили и вовремя переставляли, не допуская намыва песка, то они бы хорошо справлялись с выловом фракций мазута. Но это не всегда осуществимо, например, в тёмное время суток, когда за одну ночь на них может накопиться большое количество песка и частиц мазута, добавил он.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Полипропиленовая сеть — это сетчатый материал, изготовленный из полипропилена, пластика с высокой устойчивостью к химическим веществам, влаге и механическим нагрузкам. Такие сети применяются в различных сферах, включая рыболовство, строительство, сельское хозяйство и промышленность, пояснил эколог Валерий Бриних.

"Вылавливать мазут полипропиленовой сетью можно, но эффективность сбора зависит от свойств сети. Полипропилен обладает хорошей гидрофобностью – отталкивает воду, а также лиофильностью – притягивает масло и нефтепродукты, что делает его перспективным материалом для сбора разливов нефти. Однако стандартная полипропиленовая сеть, используемая в рыболовстве, не предназначена для эффективного сбора мазута. Для этих целей обычно применяются сорбционные боновые заграждения, пропитанные специальными веществами", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла",

Приспособлений, которые используются сейчас, крайне недостаточно, так как мазут остается в море и с каждым штормом его выбрасывает все больше, добавил он.

Нет способа, который мог бы быть применен не точечно, а широко, чтобы можно было эффективно собрать весь мазут, отметил член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков.

"Во-первых, сам мазут особенный с особенными свойствами расплываться при теплой температуре и твердеть при похолодании. Во-вторых, разлит он в акватории на очень небольшой глубине. В-третьих, шторма, ветры, течение и перепады температур влияют на поведение этого мазута, а значит на способы его сбора. Все эти факторы должны учитываться и представлять единый проект по спасению экологии. Ничего подобного с начала катастрофы кроме как единичных предложений мы не слышали и не видели", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Птиц фактически не осталось, они погибли, которые не погибли, те обречены. Потому что мазут поражает печень. Такая птица долго не проживет и функции размножения она утрачивает. Видимо специалисты по этой причине пришли к выводу о том, что кольцевать птиц не нужно, хотя стоит это совсем недорого, продолжил он. "Решение о кольцевании должен принимать Росприроднадзор. Никаких ходатайств принять такое решение видимо не было. Ведь чиновники понимают, что будет очень обидно, когда волонтеры, которые отмывали их от мазута, будут находить этих окольцованных птиц мертвыми", – отметил Чириков.

Он отметил, что на очистку птиц от мазута собирались миллионы рублей, а отчетности не опубликованы. "Многие требуют этой отчетности, но в ответ тишина", – сказал член "Экологической вахты по Северному Кавказу".

Федеральные власти должны сделать международный запрос о помощи и привлечь ученых из различных стран для решения проблемы очистки от мазута Черного моря, продолжил он.

 "Это должен быть мозговой штурм, коллективный международный разум содружества ученых по разным направлениям в гидрологии, химии, физике, нефтяной области, экологии… Должны быть объявлены конкурсы и тендеры через госзакупки для привлечения специалистов, которые не с лопатами, ситами и сетями будут бесплатно по крупицам бесполезно собирать годами этот мазут, а которые смогут за установленный промежуток времени рассчитать по времени и реально собрать этот мазут по своим технологиям. Но ведь ничего не делается в этом направлении, поэтому и ожидать нечего положительного не стоит", – считает Виктор Чириков.

Полипропиленовые сети эффективно собирают мазут, но их нужно чрезмерно слишком много, чтобы расставить от Сочи до Крыма. "Это несколько десятков километров, где набрать столько сетей, и кто их будет по всей этой территории раскладывать, собирать и опять раскладывать? При этом при первом же шторме эти сети забиваются корягами, мусором и тем же песком и их даже невозможно собрать. Потом вырытые рвы уже смыло вместе с этими сетями, а деньги затрачены и немалые при нулевом эффекте. Мазута полно в море", – сказал Чириков.

Волонтеры считают, что коррупция и незаинтересованность чиновников в экологической безопасности, а также непонимание серьезности происходящего привели к тому, что были затрачены большие деньги на рвы, сети, отмыв птиц, а эффект от всего оказался практически нулевым, сказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер Олеся.

Употребление в пищу рыбы, выловленной в районе разлива мазута, опасно для здоровья, отметила врач-терапевт одной из муниципальных поликлиник Краснодарского края. "Последствия – это отравление. Мазут содержит токсичные соединения, такие как полициклические ароматические углеводороды, которые накапливаются в тканях рыб. Эти вещества могут вызывать у человека съевшего отравленную рыбу от тошноты, рвоты, головокружения до повреждения печени и почек, нарушения нервной системы", – пояснила она на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые компоненты мазута обладают канцерогенными свойствами. Регулярное употребление такой рыбы может увеличить риск развития онкологических заболеваний, особенно рака печени, желудка и крови, добавила врач.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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