Власти Кубани отчитались об испытаниях технологии очистки песка от мазута

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На Кубани начато тестирование технологии очистки загрязненного мазутом песка с помощью сорбента вулканического происхождения.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Вибрационной установкой "Грохот" было очищено больше 23,5 тысячи тонн песка.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

В станице Благовещенской испытывают новую технологию для улучшения очистки песка от следов мазута, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Сорбент, который состоит из ионов вулканического происхождения, перемешивают с песком и загружают в установку "грохот". Такая технология должна улучшить очистку грунта. Её сейчас испытывают в ст. Благовещенской", - говорится в публикации.

По словам официального представителя фирмы "Барс" по ЮФО Эдуарда Биюкьяна, сорбент "мгновенно купирует запах, меняет формулу мазута". "Как заявляет разработчик, в течение 30-60 дней мазут становится неопасен для здоровья. Он превратит крупную фракцию в камушки, которые можно спокойно утилизировать. А мелкую - съедят бактерии", - приводятся в публикации его слова.

Эксперты и ученые Крымского федерального университета провели эксперимент по очистке загрязнённого нефтепродуктами анапского песка и гальки и убедились, что после механического просеивания "остается большое количество нефтепродуктов, адсорбированных на зернах песка", сообщил 13 февраля в своем телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.

"Поэтому с песком нужно еще что-то делать. То, что сегодня волонтеры просеивают и оставляют песок на пляжах – это не панацея. Нужно добавлять еще одну стадию очистки, а именно – вываривать песок, возможно, прямо на пляжах. Делать это можно с помощью специальных установок. Надо подумать над ними, сделать их и добавить к основным этапам очистки еще и этот", - написал он.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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