RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:50, 14 февраля 2025

Власти Кубани отчитались об испытаниях технологии очистки песка от мазута

Очистка песка от мазута с помощью техники. Фото: Оперативный штаб Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Кубани начато тестирование технологии очистки загрязненного мазутом песка с помощью сорбента вулканического происхождения.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Вибрационной установкой "Грохот" было очищено больше 23,5 тысячи тонн песка.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

В станице Благовещенской испытывают новую технологию для улучшения очистки песка от следов мазута, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Сорбент, который состоит из ионов вулканического происхождения, перемешивают с песком и загружают в установку "грохот". Такая технология должна улучшить очистку грунта. Её сейчас испытывают в ст. Благовещенской", - говорится в публикации.

По словам официального представителя фирмы "Барс" по ЮФО Эдуарда Биюкьяна, сорбент "мгновенно купирует запах, меняет формулу мазута". "Как заявляет разработчик, в течение 30-60 дней мазут становится неопасен для здоровья. Он превратит крупную фракцию в камушки, которые можно спокойно утилизировать. А мелкую - съедят бактерии", - приводятся в публикации его слова.

Эксперты и ученые Крымского федерального университета провели эксперимент по очистке загрязнённого нефтепродуктами анапского песка и гальки и убедились, что после механического просеивания "остается большое количество нефтепродуктов, адсорбированных на зернах песка", сообщил 13 февраля в своем телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.

"Поэтому с песком нужно еще что-то делать. То, что сегодня волонтеры просеивают и оставляют песок на пляжах – это не панацея. Нужно добавлять еще одну стадию очистки, а именно – вываривать песок, возможно, прямо на пляжах. Делать это можно с помощью специальных установок. Надо подумать над ними, сделать их и добавить к основным этапам очистки еще и этот", - написал он.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Танкер на мели, фото: оперштаб по Краснодарскому краю
23:38, 13 февраля 2025
Пользователи Telegram сочли мизерным штраф владельцам затонувших близ Анапы танкеров
Танкер с мазутом. Скриншот из телеграм-канала "Волгонефть и не только!" https://t.me/volgoneft138/236
16:12, 13 февраля 2025
Оштрафованы владельцы потерпевших крушение под Анапой танкеров с мазутом
Cтена памяти в сочинской гимназии №76 с фотографиями Андрея Чепака и Сергея Коваленко. Фото: пресс-служба администрации Сочи
12:54, 13 февраля 2025
Двое бойцов из Сочи убиты в военной операции
Сотрудник ФСБ. Фото: t.me/emnaumov
11:28, 13 февраля 2025
Житель Новороссийска заподозрен в госизмене
Валентина Шостак. Фото предоставлено Валентиной Шостак
10:32, 13 февраля 2025
Верховный суд принял к рассмотрению жалобу Валентины Шостак
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Избирательный участок. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
14 февраля 2025, 11:20
Избиратели в Абхазии пожаловались на фейковые приглашения к опросам

Европарламент. Фото: Diliff https://ru.wikipedia.org/
13 февраля 2025, 17:05
Европарламент призвал к санкциям против властей Грузии

Остатки беспилотника. Фото: https://astrakhan.su/news/accidents/moshennichestvo-24-mln/
13 февраля 2025, 13:52
Власти Волгоградской области увеличили штрафы за публикации об атаках дронов

Поврежденная автобусная остановка в Астрахани. 12 февраля 2025 г. Скриншот видео Punkt-a.info
13 февраля 2025, 13:45
Астраханцы потребовали от властей решить проблему с вандализмом

Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Показать больше