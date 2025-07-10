Власти поторопились с разбором защитных валов на пляжах Анапы

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Власти проводят формальную работу по уборке валов на пляжах Анапы, хотя в них накопилось большое количество мазута, и песок, перед тем как "размазывать" его по пляжу спецтехникой, должен быть очищен. Валы выполняли не только функцию защиты пляжей от мазута, но и защищали берег от эрозии, указали экологи и активисты.

Как писал "Кавказский узел", на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала. В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море, предупредили экологи

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

На официальных кадрах, размещённых оперштабом, десятки рабочих в полной защитной экипировке, включая респираторы, маски, перчатки и спецодежду, вручную и с помощью техники снимают полипропиленовые сетки и разравнивают валы, в том числе с помощью техники, которая разравнивает песок в сторону моря. При этом рядом по берегу босиком гуляют отдыхающие, некоторые — с голым торсом. Несмотря на сохраняющийся формально запрет на купание и посещение пляжей, доступ к берегу фактически открыт.

Эколог, руководитель Адыгейского республиканского отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы", бывший директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника Валерий Бриних назвал происходящее тревожным. "Рабочие в масках и полной защитной экипировке с ног до головы и рядом полуголые отдыхающие. Это сигнал тревоги. Если рабочие на пляже вынуждены использовать спецодежду и респираторы, а рядом находятся отдыхающие в купальных костюмах — это свидетельствует о серьёзных нарушениях безопасности отдыхающих. Люди фактически находятся в опасной зоне, где остаются канцерогены вроде бензапирена. Здесь должны быть выставлены ограждения, запрещающие таблички и контроль. Всё, что сейчас происходит — формально и безответственно”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бриних так же критически относится и к методам уборки. “То, как техника сгребает песок с мазутом в сторону моря — халатность. Работник делает то, что велели свыше и не он причина халатности. Он не обязан знать, что это неправильно. Но те, кто отдает приказы, и кто ведет контроль за их исполнением, обязаны думать рационально. Проблема очистки пляжа, естественно, таким образом, не решается. Ответственные просто управляют проблемой для галочки, имитируя ее решение такими странными действиями. Главный мотив, как и всегда в таких случаях — освоение бюджетных средств", - считает он.

Валы продолжают выполнять свою функцию. Размазав их по берегу, мы просто увеличиваем площадь заражения

Защитные насыпи убирать пока нельзя, уверен Бриних. "Валы продолжают выполнять свою функцию. Размазав их по берегу, мы просто увеличиваем площадь заражения", - подчеркнул он.

Внимание на скрытой опасности — присутствии тяжёлых углеводородов, сохраняющихся в песке, акцентировал координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк.

“Опасность сейчас представляют не летучие соединения, а полиароматические углеводороды, такие как бензапирен. Он не испаряется, не растворим в воде, но хорошо проникает в жировую ткань, в том числе при контакте с кожей. Люди, лежащие на таком песке или просто гуляющие, играющие с ним дети, - просто не понимают, чем рискуют", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также раскритиковал методы уборки. “Разравнивать валы экскаватором в сторону моря — значит способствовать размыву загрязнённого песка. Лучше было бы использовать грейдеры и убирать всё в сторону берега. Но, как обычно, решения продиктованы не здравым смыслом, а тем, какая техника есть у подрядчиков и какие задачи им поставлены заказчиками, считает он.

Игорь Шкрадюк озвучил мнение занимавшегося изучением песчаных дюн в Анапе старшего научного сотрудника Института океанологии РАН в Геленджике Вячеслава Крыленко, с которым он согласен, что защитный вал, если он уже насыпан, лучше не разбирать. "Он выполняет важную функцию – защищает песчаный покров от ветровой эрозии. Его разрушение может привести к дополнительной потере пляжных территорий",- привел он мнение Крыленко.

Присутствие отдыхающих рядом с техникой – само по себе нарушение, уверен он. "Гулять вблизи работающей техники вообще опасно. Рабочие вынуждены носить защитные костюмы и респираторы, поскольку песок, из которого сделаны валы, содержит остатки мазута. К лету наиболее опасные летучие соединения уже испарились, но остаются стойкие канцерогены — полиароматические углеводороды, в том числе бензапирен. Этот токсин не испаряется и не растворяется в воде, но легко фиксируется на жирной плёнке кожи и может накапливаться в организме. Для отдыхающих, особенно детей, это представляет реальную опасность", - сказал эколог.

Контакт с загрязнённым песком может быть опасен даже без видимого мазута, добавил он. "Никто не проверяет, что остаётся на коже после таких прогулок, — и именно так незаметно происходят долгосрочные поражения организма", - подчеркнул он.

Пляжи, особенно участок между валом и дюнами, гораздо сильнее загрязнены, чем участок ближе к воде. А значит, работы должны были начинаться с глубокой очистки

Метод, запечатлённый на видео — разравнивание вала экскаваторами в сторону моря — вызывает у эксперта недоумение. "Это решение противоречит здравому смыслу и логике природоохранных работ. Песок, сброшенный ближе к воде, будет легко унесён волнами при первом же шторме. Вместо этого песок необходимо перемещать в сторону берега, с последующей многоэтапной очисткой и просеиванием", - указал он.

Однако, по словам Шкрадюка, метод зачастую определяется не экологическими соображениями, а наличием у подрядчика определённой техники. «Видимо, те, кто получил контракт на уборку, имеют только такую технику — и работают, как умеют. Пляжи, особенно участок между валом и дюнами, гораздо сильнее загрязнены, чем участок ближе к воде. А значит, работы должны были начинаться с глубокой очистки, прежде чем перемещать песок из вала. Сейчас мы видим обратное", - констатировал эколог.

По его мнению, власти "явно не торопились". "Очистку надо было начинать ещё в марте, а то и в январе. Сейчас, когда уже вовсю идут продажи туров и люди массово поехали на отдых, начинается демонтаж защитных валов. Это скорее выглядит как реакция на общественное давление, а не на стратегический экологический план", - сказал он.

Шкрадюк уверен, что речи о повторной очистке быть не может — поскольку первая очистка во многих местах так и не была завершена. "Под валом лежит всё тот же загрязнённый песок. Сам вал насыпан из материала, который в момент его формирования был далёк от состояния «чистого». Теперь, раз уж валы разравнивают, эту массу надо обрабатывать механически и химически. В противном случае — рискуем получить новый виток экологической катастрофы, но уже под красивым фасадом якобы завершённых работ", - заявил он.

Мнения гражданских активистов Анапы о демонтаже защитных валов

Председатель ТОС № 1 «Маяк», Елена Лейтан во время очистки пляжей от мазута была самым активным организатором и куратором волонтерского движения с самого начала. "Пока не подняли танкер, валы — единственная защита и разрушать их нельзя. Валы служат хоть каким-то барьером. Убирать их сейчас — это отдать побережье на растерзание”, - уверена она.

Не обязательно закрывать все пляжи, полагает Лейтан. "Достаточно ограждать активные рабочие зоны, где проходят какие то работы. Остальные участки могут использоваться при соблюдении элементарных мер безопасности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла",

Лейтан также жёстко высказалась о мотивации властей. "Работы начались только после поступления финансирования — 19 миллионов рублей. До 1 июня никто не двигался. Волонтёры всё делали бесплатно, и быстрее. Механизация появилась — начали работать, но не ради очистки, а ради отчётности", - считает активистка.

Активист Илья Гоголинский, собравший и администрирующий группу в соцсетях «Анапа. Территория жизни», который также записывал видеообращение к властям на фоне десятков анапчан с призывом усилить откачку мазута из танкеров, считает все происходящее «бардаком», однако хоть какие-то действия — лучше, чем их полное отсутствие:

"Очевидно, что работают без системного подхода — где-то чистят, где-то нет. Всё держится на старых наработках волонтёров, а не на чёткой стратегии: поэтому и польза от этого при больших затратах будет минимальной”, - сказал он корреспонденту"Кавказского узла".

По сути, песок просто разравнивают, но не очищают, ни утилизируют

Работы идут формально, считает координатор общественного движения «Анапа гражданская», юрист Олег Янцен. "Суть — в освоении бюджета, без учёта реального состояния прибрежной зоны. Всё, как всегда. Никакой продуманной тактики. Работы проводятся под камеры, чтобы было видно: техника работает. Люди трудятся. Меры предосторожности соблюдаются. Но, по сути, песок просто разравнивают, но не очищают, ни утилизируют", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сомневается в своевременности действий. “Очевидно, что власти спешат — сезон идёт, нужно наполнять казну. Ведь Анапа живет только за счет туристов. Но если бы действительно спешили, начали бы работать ещё зимой. А не после поступления денег", - добавил активист.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".