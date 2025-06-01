Анапчане потребовали ускорить откачку мазута из затонувших частей танкеров

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Власти затягивают сроки ликвидации экокатастрофы, не занимаясь устранением первопричины, заявили жители Анапы в видеообращении к федеральным властям, потребовав ускорить сроки откачки нефтепродуктов и подъема затонувших частей танкеров.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля правительство выделило Росморречфлоту более миллиарда рублей на проектирование защитных куполов и демонтаж отдельных частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из резервного фонда правительства выделено дополнительно 7,5 миллиарда рублей на подготовку к подъему танкеров. Водолазы обнаружили трещины на затонувшей части танкера "Волгонефть-239", владелец судна отчитался об успешной экстренной откачке мазута из балластной части носа. Утечки из затонувших танкеров продолжаются, следует из данных спутникового мониторинга.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" будут подняты из воды в 2026 году после полной откачки мазута под защитными куполами (коффердамами). На первом этапе с танкеров срежут выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. Затем фрагменты танкеров локализуют при помощи коффердамов на глубине до 20 метров, после чего откачают мазут и поднимут на поверхность части судов и сами защитные конструкции, пояснил Минтранс.

Видеообращение жителей Анапы к федеральным властям опубликовал сегодня Telegram-канал "Анапа Гражданская". "Прошло полгода со дня аварии, но обломки танкеров с мазутом, лежащих на дне моря, до сих пор продолжают отравлять экосистему Черного моря и побережья", - заявили участники обращения. Они указали, что продолжение выбросов мазута из танкеров подтверждается спутниковыми снимками, кроме того в последние дни горожане видели свежие маслянистые пятна на поверхности воды и новые выбросы.

Они возмутились планами властей завершить откачку мазута и подъем затонувших танкеров в феврале 2026 года. "Считаем озвученные выше сроки крайне неприемлемыми. Более того, складывается впечатление, что процесс освоения уполномоченными структурами, ответственными за ликвидацию, выделенных государством средств им более интересен, чем сама ликвидация. Мы, жители Анапы, уже устали от масок озабоченности на лицах чиновников разных мастей, их показушных гастролей в декорациях имитации бурной деятельности и забалтывания проблем, требующих незамедлительного решения", - заявили жители.

"Мы просим всех неравнодушных, наделенных властью, вилянием, финансами людей услышать на и начать действовать", - заявили жители, обращение от имени которых зачитал активист. Они предложили, в случае, если в России нет технологий, которые позволят быстро поднять танкеры, обратиться за помощью к иностранным государствам, в частности назвав Китай и Турцию.

Как следует из видеозаписи, в ней приняли участие около сотни человек.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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