Власти объявили о демонтаже защитного вала на пляжах Анапы
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На побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута.
Как писал "Кавказский узел", в феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.
Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.
Начат демонтаж защитного вала на пляжах Анапы, объявил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Работы стартовали в двух направлениях – от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны с. Витязево", - говорится в сообщении.
Сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута
Свое решение оперштаб объяснил, во-первых, тем, что на этих участках берега уже несколько месяцев не было выбросов мазута, от которых должен защищать вал. "Во-вторых, его нужно разобрать, чтобы завершить очистку пляжей, так как сама насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута. И без его очистки невозможно завершить работу на берегу", - отмечается в публикации.
Уборка вала проводится в три этапа. "Сначала снимают и увозят на утилизацию полипропиленовые сети, которыми накрывали насыпь, чтобы удерживать мазут. Далее вал выравнивают с помощью фронтального погрузчика. На завершающем этапе специальная техника, которой проводят механизированную очистку пляжей, многократно просеет и этот песок, убрав из него нефтепродукты и остаточный мусор", - говорится в сообщении.
Однако на одном участке берега защитный вал решено пока оставить. "Это береговая линия от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья р. Можепсин, так как там еще идут водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут", - сообщил краевой оперштаб.
В Анапе при этом сохраняется запрет на посещение пляжей и купание в море, подчеркнули власти. "Запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями – это касается всех услуг от аренды лежаков до проката водных аттракционов", - говорится в публикации.
Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
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