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00:52, 7 июля 2025

Экологи указали на риски демонтажа защитных валов на пляжах Анапы

Экскаватор убирает защитный вал на пляже в Анапе. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 05.07.25, https://t.me/opershtab23/13690.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В песчаных валах и рвах, оборудованных для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района, скопилось много мазута, который при некачественном демонтаже вновь окажется на пляже и в море.

Как писал "Кавказский узел", на побережье в Анапе начат демонтаж вала, который предназначался для защиты пляжей от выбросов мазута. В феврале власти объявили, что от Центрального пляжа Анапы до Бугазской косы оборудованы защитные сооружения, которые включают в себя ров, вал и полипропиленовую сеть, укрывающую вал. Задача этих сооружений - защитить берег от волн во время шторма и впитать фракции мазута, если волны дойдут до вала.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Защитный вал "давно пора  убрать", считает директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. "Этот вал создавался для зимних штормов, для того чтобы после новых выбросов мазута не убирать всю территорию пляжа — а это до нескольких сотен метров доходит, — а тот кусочек, который огражден валом. Таких штормов, как зимой, уже нет, это для лета нетипично, с одной стороны; с другой стороны, таких выбросов мазута нет", — привело его слова BFM 5 июля.

При этом он отметил, что в песчаных валах, высота которых достигает двух метров "достаточное еще количество старого мазута содержится". "Поэтому их нужно, прежде чем убрать, аккуратненько разгрести, пройтись по ним сеялками, убрать остатки мазута, вывезти на точку временного хранения, и пляж привести в порядок", - сказал он.

Эколог Евгений Витишко согласился, что валы "рано или поздно надо было убирать". "Но был еще защитный ров, из которого сделали вал, а вот там мазута может быть гораздо больше, чем кажется", - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на одном из видео, опубликованных оперштабом об уборке валов на побережье, "вал толкают в сторону моря - в волно-прибойную зону". "А значит, в ней ничего просеивать и убирать не будут", - указал он. По его словам, ему поступает "очень много звонков от людей, которые жалуются, что как раз после сталкивания техникой вала в Черное море оно стало грязней и на нем реально появились плавающие комки мазута", говорится в публикации от 5 июля.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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