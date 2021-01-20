Пользователи соцсети пожаловались на антисанитарию из-за проблем с мусором в Махачкале

20 января 2021, 09:23

Мусорный коллапс в столице Дагестана может привести к росту числа заражений инфекционными болезнями, у переполненных свалок собираются животные, которые кормятся отходами и распространяют инфекции, отметили пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января предприятие уведомило о возобновлении работы, а 16 января ее представитель вновь заявил об отказе вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, назвав причиной нерешенную проблему с тарифами. В сложившейся проблеме с вывозом мусора виноваты как региональный оператор, так и чиновники, считают жители Махачкалы.

Чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

В Instagram-паблике mkala_, на который подписаны около 417 тысяч пользователей, 19 января был опубликован ролик, где показаны несколько животных, которые едят мусор около свалки. Публикация к 08.50 мск набрала 7017 отметок "нравится" и 36 комментариев. Большинство их авторов раскритиковало власти за антисанитарию. "На самом деле город весь утопает в мусоре, горы мусора. То, что раньше два раза в день убирали, сейчас максимум один раз и то в двое суток", – возмутился пользователь liveits_.

"Собаки и коровы наелись, теперь верблюдов завезли", - сыронизировала saidaismailova_.

"Такое же плачевное состояние и в Каспийске, позор", – отметил muslim_m_m.

"21-й век вроде бы, а живем будто бы в 18-м веке. Газовых фонарей и карет не хватает", – пишет galinakorvegina.

"Какая жалкая, беспомощная, убогая власть", - отметила patimat_mamaevaa.

"Огромная столица, непонятно во что превращается с каждым днём!" – возмутилась s_galimova.

"Что за беспредел с мусором у нас всегда. По тротуарам ходить невозможно, на дорогу вываливается мусор и пакеты по всему городу", – указал пользователь cosmetolog_zainab.

"Закупить технику денег нет, видите ли. Поэтому пусть плодятся крысы, летает мусор по городу и полдвора будет ручьях, стекающих от мусора?" – задала вопрос 696_mira_969.

"Такой бардак на улицах! Это самая первая проблема, которую вы должны искоренять! Вы понимаете, что скоро будут инфекции всякие, вам одного ковида мало?" – написала umka_pikasso05.

Публикация о мусорном коллапсе в Махачкале также была размещена 19 января и на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 281 тысячи пользователей. К 08.50 мск запись набрала 23,7 тысячи просмотров и 94 комментария. Часть их авторов также возмутилась сложившейся обстановкой.

"Прогнать эти компании, как во времена СССР создать государственное учреждение, дать зарплату 70-100 тыс. уборщикам, деньги строго в казну этого предприятия, для обновления парка и количества людей, тогда и решится вопрос с этой проблемой", – считает goretz777555.

"Может быть уже давно пора отказаться от этого оператора "Лидер", который думает только о своих выгодах и ему наплевать на жителей", – выразила схожее мнение saidova5914.

"Правильно, эти частные организации сами провоцируют эти мусорные свалки, чтобы потом завышать тарифы на мусор", – предположил guseinov_anver.

"Дурдом! За что налоги оплачивают, поясните пожалуйста", – задался вопросом thekhadzharov.

"Мне стыдно за руководство Дагестана! Освобождайте должности. Дайте дорогу молодым, энергичным патриотам", – потребовал master19830122.

"Вопрос по-другому надо ставить, договориться с людьми на каждых участках домов городов и сел, чтобы сами навели порядок", – предложил пользователь ma_ks2651.

"Руководство неделю с мусором справиться не может, все дороги в ямах, как после Чернобыля", – пожаловался пользователь bosh_75_8.