Махачкалинцы заявили об обоюдной вине регоператора и чиновников в мусорном коллапсе

19 января 2021, 03:46

Городские службы Махачкалы в условиях мусорного коллапса вынуждены грузить его вручную или с помощью тракторов и вывозить на обычных грузовиках, так как нет специализированной техники, пояснили в муниципальном учреждении "Махачкала-1". Регоператор выразил готовность возобновить вывоз мусора в случае принятия тарифа. В мусорном коллапсе виноваты и исполнители, и чиновники, считают главреды республиканских изданий и махачкалинцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января предприятие заявило о возобновлении работы, а 16 января ее представитель вновь заявил об отказе вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, назвав причиной нерешенную проблему с тарифами. Власти не должны допустить рост тарифов на вывоз бытовых отходов, несмотря на отказ оператора от работы в Махачкале и Каспийске, заявили пользователи Instagram. До прояснения ситуации с работой регионального оператора вывозом мусора в городе будет заниматься муниципальное предприятие "Махачкала-1".

После отказа регионального оператора УК "Лидер" вывозить мусор с контейнерных площадок этой работой занялись сотрудники городских служб и администрации дагестанской столицы, сообщил 18 января корреспонденту "Кавказского узла" заместитель руководителя муниципального учреждения "Махачкала-1" Арслан Абдурахманов.

По его словам, у города нет специализированной техники, и поэтому погрузка бытовых отходов проводится в грузовики вручную и с помощью тракторов. "Мы привлекли как собственную спецтехнику, так и со стороны. Нашлись те, кто был готов предоставить автотранспорт. В целом в последние дни привлечено около ста единиц спецтехники. Этого недостаточно, так как она не специализированная для вывоза мусора. Мусоровозы прессуют все отходы после погрузки, и в него можно за один раз погрузить большое количество мусора. В КамАЗ же можем загрузить столько, сколько в него влезает", - пояснил он.

По его словам, в таком режиме работа будет продолжаться до тех пор, пока не будет определен новый региональный оператор. "Эта процедура не зависит от администрации города. Другого варианта нет. Если мы хотя бы так не будет делать, то город начнет плыть в грязи. С 1 января 2019 года эти полномочия передали федеральным властям, и вопрос курирует Минприроды", - пояснил Абдурахманов.

В первую очередь мусор убирается с центральных улиц города, на второстепенных улицах уборка производится в шахматном порядке, пояснил чиновник. "По центральным улицам - большой транспортный поток, и если мусор не убирать, то машины разнесут его по всему городу. Имеющиеся силы распределены так, чтобы дворовые зоны убирались в шахматном порядке. Конечно, это не решает полностью проблему, но в данный момент по-другому не получается", - пояснил он.

Мусор городские службы вывозят на свалку, которая находится на склоне горы у города. "Что-то вывозим на полигон в Избербаш. Но нам пошли на встречу, чтобы мы могли пока отвозить и на городскую свалку" - добавил муниципальный чиновник.

Регоператор объяснил отказ вывозить мусор непринятием тарифов

Работа по вывозу твердых бытовых отходов приостановлена, так как Республиканская служба по тарифам (РСТ) не установила для предприятия тариф, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий обязанности генерального директора УК "Лидер" Мурад Гаджимагомедов.

"Но здесь комплекс проблем. Одна из основных - это непринятие тарифа. Еще в июле прошлого года мы подали в РСТ все необходимые документы. Но спустя полгода, 28 декабря, нам заявили, что тариф не будет принят. Других доходов у нашей организации нет, мы получаем денежные средства только от сборов с населения за свои услуги", - отметил руководитель предприятия.

По его словам, когда в начале года компания прекратила вывозить мусор, правительство республики пообещало учредителю решить этот вопрос и попросило до конца праздничных дней продолжить работу без установления тарифа. "Учредитель согласился это делать, чтобы не допустить коллапса. Но праздничные дни закончились, а тариф так и не был установлен, и никто не занимался этим", - отметил Гаджимагомедов.

Он отметил, что причину отказа в принятии тарифа представителям компании объяснили тем, что весь объем мусора вывозился не на полигон в Избербаше, а часть складировалась на городской свалке. "Выполнить это условие чисто физически невозможно. Мы об этом говорили, писали и предыдущему руководству республики. Работать по этой системе невозможно. Дело в том, что прошлый тариф был принят, исходя из того, что население будет стопроцентно оплачивать наши услуги. Но по факту платит только 25 процентов жителей. Кроме того, исходили из того, что в городе проживает 600 с лишним тысяч человек. Но мы понимаем, что в городе на самом деле проживает около миллиона человек. И получается, что еще 500 тысяч человек не учтены. Они как бы висят в воздухе, но также производят мусор. В итоге в городе образовывается колоссальный объем отходов", - отметил он.

Полигон в Избербаше принимает только отсортированные отходы, но в республике нет мощностей, которые бы могли отсортировать весь накопившейся объем мусора, поясняет Гаджимагомедов. "У предприятия есть сортировочный завод. Но он может сортировать только 20-25 процентов от всего объема мусора Махачкалы. И весь остальной мусор мы вынуждены складировать в пункте временного хранения, где раньше находилась городская свалка. Мы неоднократно обращались к правительству, во всевозможные инстанции с просьбой посмотреть на реальную ситуацию. Не может быть в такой большой республике как Дагестан всего два полигона. Избербашский полигон официально на совещаниях заявляет, что может принимать 70 тысяч кубометров мусора в год, в то время как только одна Махачкала производит в разы больше отходов", - отметил он.

Гаджимагомедов считает, что власти должны оказать поддержку предприятию, а не перекидывать все проблемы на них и оставаться в стороне. "Обо всем этом мы говорим постоянно. Инвестор вложил 450 миллионов рублей, закупил 80 единиц техники, построен мусоросортировочный завод, у предприятия есть гараж. Система построена, но нужна еще и поддержка со стороны властей. Главное - это решить вопрос с полигонами, а также сборами с населения. У нас специфический регион. Например, в субъектах Центральной части России собираемость платежей составляет по 80 процентов. Но даже и с тем уровнем сборов, который есть в Дагестане, мы продолжали работать и город содержали в чистоте", - говорит он.

Как отметил глава компании, все разговоры о том, что они хотят увеличить тариф, являются "информационными вбросами". "Нигде мы такое не озвучивали. Мы хотим, чтобы установили тариф, согласны работать и по тому, что был в прошлом году, лишь бы не создавать коллапс. Все озвученное нами – это не проблемы регионального оператора. Завтра инвестор может забрать технику и уехать. Но проблема Дагестана от этого не решится, если не заняться ею глобально. Зачем организации, оснащенной технически, создавать препятствия, которые приводят к коллапсу – мы не понимаем. Возможно, есть чья-то заинтересованность. Мы готовы продолжать работу, техника может в любое время выехать, но пусть установят тариф. Вместо этого нам говорят: "Убирайте бесплатно". Если выделят землю недалеко от Махачкалы и соорудят там официальный полигон, то мы готовы даже на понижение тарифа", – добавил он.

После последнего отказа вывозить отходы никто из представителей власти не пытался выйти на контакт ни с ним, ни с учредителем, отметил Гаджимагомедов.

В городе как минимум в три раза необходимо увеличить количество контейнерных площадок, также заявил руководитель УК "Лидер". "Но администрация не может оборудовать столько площадок, так как нет свободных земель. И в итоге нам приходится с одной площадки убирать мусор по два или более раз в день. Потому что, если вывезти утром, к обеду вновь скапливается мусор, и если его не вывезти повторно, сразу приезжают надзорные органы и говорят, что мы не убираем. Приходится доказывать через систему ГЛОНАСС, что мы уже очищали эту площадку, и все дело в недостаточном количестве контейнерных площадок. Об этом мы тоже писали и мэру города, и бывшему премьер-министру, и бывшему главе республике, но никто не хочет решать проблему", – пояснил он.

Вопрос установления единого тарифа по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) для регионального оператора ООО УК "Лидер" 18 декабря 2020 года рассматривался на заседании правления Республиканской службы по тарифам Дагестана. По результатам анализа представленных ООО УК "Лидер" материалов в ходе заседания принято решение не утверждать тарифы по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора ООО УК "Лидер" на 2021 год, говорится в пресс-релизе РСТ, опубликованном 15 января на сайте службы.

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО УК "Лидер" за 2019 год и экспертизы представленных предприятием расчетов на 2021 год РСТ Дагестана пришла к выводу, что предприятие не осуществляло доставку ТКО до полигона, включенного в государственный реестр объектов размещения отходов (Избербаш, район горы Пушкин-Тау). Предприятие нарушило требования законодательства о соблюдении схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов размещения отходов, поясняется в сообщении ведомства.

В мусорном коллапсе виноват и регоператор, и чиновники

Ответственность за сложившуюся ситуации в Махачкале несут все стороны, которые так или иначе относятся к сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, считает руководитель проекта "Монитор ЖКХ", юрист Зияутдин Увайсов.

"Проблема в том, что реально этим вопросом никто не занимался, и он не был урегулирован на должном уровне, а контрольные органы не выполнили свою работу. Для того чтобы УК "Лидер" выполнял условия контракта, надо правильно его заключить. Если договор изначально составлен неправильно, то уже проконтролировать его исполнение не получится. Нужно было с самого начала определить полигоны, и чтобы они соответствовали всем требованиям законодательства, а не просто сваливали мусор в одну кучу. Полигоны должны быть рассчитаны на тот объем мусора, который производится в республике. Если на полигон вывозится только отсортированный мусор, то это надо предусмотреть. Но что делать с остальными отходами? Нужно было определить места для контейнерных площадок и расставить их в достаточном количестве. Это все нужно было учитывать до заключения контракта", - сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на самом деле договоры составляются с учетом неформальных договоренностей. "Скорее всего, все стороны знали об этом, и контракт заключался на условиях: "Вы делайте, как получается, а мы будем закрывать глаза на это и делать вид, что все нормально". И от того, что, как правило, участвуют в этом "свои" люди, контроль за деятельностью исполнителей не ведется. Но потом вдруг меняется руководство, другие обстоятельства и выясняется, что мусор вывозился не в Избербаш. Хотя об этом давно все знали, и это не стало открытием. И то, что контейнерных площадок не хватает, знали", - предположил Увайсов.

По его мнению, если бы каждый раз за вывоз мусора в неположенное место штрафовали, ситуация была бы иная. "Виноваты все. И те, кто заключал контракт, и те, кто должен был контролировать его исполнение, но не сделал это. И надзорные органы. За вывоз мусора в неположенное место предусмотрено наложение штрафа на юрлицо порядка 300 тысяч рублей. Если бы каждый раз эта санкция применялась, то компания не стала бы вывозить мусор в неположенное место", - отметил он.

Мусорный коллапс, произошедший в Махачкале, возник из-за неэффективной работы всех органов власти, считает генеральный директор юридической фирмы "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов.

"Мы, платя налоги, рассчитываем на то, что власть будет вовремя принимать те или иные управленческие решения. В том числе своевременно устанавливать тарифы на вывоз мусора. И раз они это не сделали, и мусор перестали вывозить, то это показатель неэффективности работы власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При установлении тарифа важно правильно подсчитать количество производимого в населенном пункте мусора, отметил он. "Сейчас размер оплаты исходит из установленного тарифа, умноженного на норматив образования отходов. Но насколько этот норматив обоснован? По моему мнению, для бизнеса он слишком завышен по многим показателям, и в результате платежи за вывоз мусора у предприятий возросли. Это тоже вопрос об эффективности власти, насколько она правильно произвела все подсчеты. Если есть вопросы по количеству населения, то нужно регистрировать всех, выдавать "зеленки" на жилье. Но пока мы видим, что качество государственной услуги по управлению мусорной сферой оказалось низкой", - отметил юрист.

Отказ от установления тарифа для УК "Лидер" может быть связан с попыткой пересмотреть регионального оператора, предположил главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев.

"С УК "Лидер" и другими регоператорами по обращению с твердыми бытовыми отходами периодически возникали различные проблемы. То задерживались выплата зарплаты сотрудникам, то они исполняли свои обязанности ненадлежащим образом и вывозили мусор несвоевременно или недостаточное количество раз в день", - считает главред.

По его словам, схема отбора региональных операторов проводилась недостаточно прозрачно. "Побеждали компании, которые на тот момент не имели в своем распоряжении достаточной материальной базы. Технику им приходилось покупать, арендовать или брать в лизинг уже после. Поэтому они исходили из того, что будут исполнять договорные обязанности в таком облегченном режиме. С меньшими затратами для себя, чтобы получать прибыль. И шли на нарушения экологических норм использования полигонов, просто выбрасывали мусор под открытым небом", - отметил он.

Сама задумка так называемой "мусорной реформы", которая должна была решить проблему централизованно, была хорошей, но она начала реализовываться с отступлениями от изначально поставленных целей и задач, добавил Фатуллаев.

По мнению главного редактора газеты "Новое дело" Гаджимурада Сагитова, если бы региональные операторы делали свою работу добросовестно и качественно, то власти не стали бы с ними вести "экономическую войну".

"Но по какой-то причине компании в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами недостаточно добросовестно выполняют свою работу. Мы знаем, что они должны вывозить мусор на специализированный полигон. Но этого они не делают. Если же их что-то не устраивает, то это должно быть прописано в договоре. Либо они заведомо подписали невыполнимый договор, взяв какие-то устные гарантии от своих покровителей, что их не будут трогать, либо просто игнорируют взятые на себя обязательства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Речи в настоящее времени о переделе рынка не идет, власти пытаются навести порядок в данной сфере, добавил Сагитов. "Подобные мусорные коллапсы в городе возникают периодически, и по какой-то загадочной случайности это происходит накануне праздников. Если у региональных операторов действительно есть претензии, то почему они не пытаются подавать в суд на контрагентов, которые не исполняют свою часть договоренностей. И учитывая, что это проблема не одного города, то все сваливать на бездействие какой-то одной администрации муниципалитета было бы неправильно", - отметил он.

Некоторые районы Махачкалы стали чище

Контейнерные площадки, с которых не вывозился мусор несколько дней, стали в некоторых частях города относительно чище, отметили опрошенные 18 января корреспондентом "Кавказского узла" жители Махачкалы.

Жительница улицы Бейбулатова сообщила, что контейнерная площадка, расположенная недалеко от пожарной части, была практически пустой. "Вчера (17 января) вечером весь накопившийся мусор убрали. Там было все завалено, так как несколько дней не вывозился мусор", - отметила девушка.

Идрис, проживающий в Редукторном поселке, рассказал, что возле их дома собрали мусор. "Вчера и позавчера (17 и 16 января) были заполнены доверху все контейнеры, мусорные пакеты лежали кучами и возле баков. Но сегодня (18 января) с утра его загружали экскаватором на грузовики. Точно так же убирали и в районе парка. В остальных частях города, где я проезжал, были места, где полные баки, но где-то было и убрано. Чистых площадок было немного", - отметил он.

Площадка с контейнерами на улице Батырмурзаева заполнена наполовину, сообщил вечером 18 января местный житель Муртузали. "Все эти дни территория у площадки была завалена мусором. Подойти к контейнерам было невозможно. Когда это все убрали, я не видел, но уже сегодня (18 января) к вечеру вокруг было чисто, а баки еще не были полными", - пояснил он.

"Я такого еще не видела. В средние века будто попали. Неужели нельзя наладить систему вывоза мусора? С этой компанией у мэрии раз в сезон случаются разбирательства. Пусть выберут другую, в конце-то концов. Почему граждане, которые исправно платят за вывоз мусора, должны эти кучи нюхать?" - возмутилась Патимат, проживающая в частном доме на улице Пархоменко в Первой Махачкале. По ее словам, контейнерные площадки завалены мусором, и уже несколько дней его никто не вывозит.

Жительница частного сектора в Пятом поселке Сабина рассказала, что обычно они оставляли мусорные пакеты в баках перед домом, откуда их по ночам забирали работники мусороуборочного предприятия. "Но с начала года все очень плохо. Никто за мусором не приезжает, никем он не вывозится. Мы ходим в соседние дворы, где есть большие баки. Но и они переполнены, поэтому приходится оставлять пакеты где-то рядом с ними или же класть поверх мусорной горки. У меня свекровь с достаточно активной гражданской позицией. Она постоянно звонит в администрацию, но там никакого толкового ответа дать не могут, только перенаправляют в другие службы", - добавила она.

Магомед, проживающий в районе здания Советского отдела МВД по Махачкале, рассказал, что площадку перед их домом уже около четырех-пяти дней никто не убирает. "Она прямо под моим окном. И каждый раз, выходя на балкон, я вижу горы мусора. Все баки переполнены, мусорные пакеты вокруг контейнеров, все это разносит по округе ветер. Хорошо, что сейчас не стоит жара, а достаточно прохладно, и нет сильного запаха", - выказал он свое недовольство.

Житель улицы Керимова Али рассказал, что, когда он в последний раз выносил мусор, возле баков были горы мусора. "И такая картина по всему городу. Я сегодня (18 января) ездил по городу - практически везде одинаковая ситуация. Заметил только один грузовик, который был заполнен доверху отходами. Он подъехал к одной из площадок по улице Пирогова, недалеко от Второй городской больницы. Рабочие погрузили мусор с площадки, и он уехал", - рассказал мужчина.