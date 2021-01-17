Власти временно решили вопрос с вывозом мусора в Махачкале

17 января 2021, 11:50

До прояснения ситуации с работой регионального оператора вывозом мусора в городе будет заниматься муниципальное предприятие "Махачкала-1". Пользователи Instagram указали, что коммунальные отходы вывозят только с главных городских улиц, и призвали обратить внимание на мусор во дворах домов.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа компании "Лидер" от вывоза мусора. 1 января предприятие заявило о возобновлении работы, а 16 января ее представитель вновь заявил об отказе вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, назвав причиной нерешенную проблему с тарифами. Власти не должны допустить рост тарифов на вывоз бытовых отходов, несмотря на отказ оператора от работы в Махачкале и Каспийске, заявили пользователи Instagram.

В связи с отказом управляющей компании "Лидер" вывозить мусор в Махачкале, к работе временно приступили работники муниципального предприятия "Махачкала-1", сообщили сегодня "Махачкалинские известия". Предприятие будет работать до тех пор, пока не будет решен вопрос о продолжении работы регоператора.

К работе по вывозу мусора также подключены представители работающих в городе ТСЖ и управляющих компаний, которые в частном порядке нанимают грузовой транспорт и рабочих для вывоза мусора с контейнерных площадок, расположенных вблизи обслуживаемых ими многоэтажных домов.

"Городские службы приступили к вывозу мусора, работа организована в круглосуточном режиме", - сообщил сегодня мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей странице в Instagram, насчитывающей 76,5 тысяч подписчиков. За два часа пользователи соцсети оставили под сообщением 81 комментарий. Они пожаловались на горы мусора у своих домов.

"Гамидова, 49, корпус1. Сзади дома такая свалка уже из мусора, что баки не видно. Невозможно окна открыть", - написала alina_malina091.

"На углу дома Хуршилова, 9а, что-то не видно, что приступили к вывозу мусора", - указал zulmira_72.

"Мы утонули в горах мусора, который не убирается третий день [...] Это просто катастрофа!", - написал mystery_prof.

Пользователи посетовали, что мусор убирают только с главных улиц Махачкалы. "Во дворы заезжайте [...] окраины улиц смотрите", - посетовал gashimov_islam.

Некоторые авторы комментариев высказали опасения, что теперь вырастет тариф. "Хорошая новость! Только страшно интересно, сколько теперь тариф по вывозу мусора (составит)", - написал i_and_cooo.