Пользователи соцсети потребовали не повышать тарифы на вывоз мусора в Дагестане

16 января 2021, 09:35

Власти не должны допустить рост тарифов на вывоз бытовых отходов, несмотря на отказ оператора от работы в Махачкале и Каспийске, заявили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа компании "Лидер" от вывоза мусора. 1 января предприятие заявило о возобновлении работы, а 16 января ее представитель вновь заявил об отказе вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, назвав причиной нерешенную проблему с тарифами.

Чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

Публикация о приостановке компанией "Лидер" вывоза мусора была размещена 15 января на странице Instagram-паблика dagnews.today, на который подписаны около 316 тысяч пользователей. К 09.00 мск 16 января запись набрала 447 отметок "нравится" и 26 комментариев. Большинство пользователей предположили, что следует ожидать повышения тарифов на вывоз бытовых отходов.

"Последние тарифы очень даже высоки, куда еще-то?" – возмутилась maya_1643.

"Хоть который есть [тариф] утвердили бы. Люди страдают, город завален в мусоре, куда смотрит правительство", – написал gashimov_islam.

Другие комментаторы потребовали привлечь другую компанию, в качестве альтернативы оператору по вывозу мусора. "Не знаю, как в Махачкале, но в Каспийске эта компания вообще не работает <…>. Очень безответственная компания и крайнего там у них не найдешь", – пишет пользователь za_i_da09.

"На этом "Лидере" свет клином сошелся?" – задался вопросом пользователь tigarbo27.

"Почему нельзя привлечь других для вывоза мусора", – выразил схожее мнение salimatkrbnv.

"Пока Махачкала не утонет в мусоре, проблему не решат", – считает magomedgasanovakha.

Instagram-паблик dagizvestiyaa, на который подписаны около 281 тысячи пользователей, 15 января также разместил на своей странице новость об отказе компании "Лидер" от вывоза мусора. К 09.00 мск 16 января запись набрала 34,4 тысячи просмотров и 90 комментариев. Часть комментаторов возмутилась требованием об изменении тарифов. "Ну поработали бы по старым тарифам, а потом пересчитали бы", – написал пользователь rakhmatulaev.i.

"А почему нельзя вывозить по тарифам 2020 года?" – спросил пользователь volga789.

Другая часть комментаторов потребовала от властей решения проблемы. "Я уже почти 15 лет живу Махачкале, и не было ни одного дня, чтобы мусор вывозили из города нормально. Неужели нельзя решить этот вопрос раз и навсегда", – написал muradmagomedov54.

"Город тонет от мусора. Где власти? В Дагестане все хуже и хуже. Когда уже будет порядок, сколько ещё ждать? Мы хотим жить нормально", – потребовала kalimat_mustafaeva.

Некоторые из комментаторов раскритиковали работу компании "Лидер". "Откуда взялся вообще этот "Лидер"? Без него всегда все было четко по графику, и город был чище", – отметил пользователь islam_religiua_mira.

"Не нужен этот "Лидер", они нормально не вывозят. Мусор половину улицы чистят, остальное оставляют. И уезжают", – пожаловалась valimagomedovaaminat.

"А когда они его вывозили, скажите, пожалуйста? Деньги брали за мусор, но не вывозили", – написала roza_5551153.

Другие комментаторы возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на властей. "Лидер" же четко по документам просит подписать. Это наши чиновники не хотят... Работал я в другом направлении, каждый день обещали подписать, а потом акты не хотели закрывать за проделанную работу и откат просили. Так что с нашими министерствами так и надо. Это не "Лидер" виноват. Все договора должны вовремя подписываться", – отметил пользователь am.irkhan3422.

Запись об отказе оператора по вывозу мусора от работы также была опубликована 15 января на станице Instagram-паблика dagestancy, на который подписаны около 394 тысяч пользователей. К 09.00 мск 16 января публикация набрала 15,4 тысячи просмотров и 53 комментария. Часть их авторов также потребовала от властей решить проблему с вывозом бытовых отходов.

"Почему никто не занимается этим вопросом? Город утопает в мусоре", – возмутился пользователь bbajdali.

"Кроме этого "Лидера" некого нету что-ли, просто отказаться от их услуг и договориться с другими компаниями", – написал 79_temirlan.

"Когда в нашей республике появится государственная компания по вывозу мусора и уборки городов? Власть меняется, проблемы остаются нерешенными", – посетовал dzhabrail8267.