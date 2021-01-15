Пользователи соцсети назвали коррупцию причиной переполненных свалок в Дагестане

15 января 2021, 11:34

Чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей должности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы, связанные с вывозом мусора. В частности, 2 января комментаторы в соцсетях пожаловались на переполненные мусорки в Махачкале. Жители столицы Дагестана вынуждены сжигать бытовые отходы прямо в контейнерах, заявили пользователи соцсети и потребовали от властей разобраться со сложившейся ситуацией.

15 января на странице Instagram-паблика mkala_, на который подписаны около 418 тысяч пользователей была опубликована фотография, на который показаны кучи мусора на обочине улицы. "Махачкала, наши дни. Улица Аметхана Султана, напротив банкетного зала "Маракеш", – сказано в описании к изображению. К 11.00 мск публикация набрала 826 отметок "нравится" и 197 комментариев. Часть их авторов раскритиковала местных жителей.

"Вот у меня вопрос, а кто виноват то? Сами мы! Вот где должна быть работа участкового. Штрафовать надо и штрафы должны быть высокие. По другому наши люди не перестанут", – написал пользователь dadaevanapisat.

"Участковому как раз есть работа, заставлять людей этого района убирать мусор и всех в известность поставить, кто будет выкладывать мусор в неположенном месте. Будут штрафовать по пять тысяч рублей, это лучше чем бегать за масками", – выразил схожее мнение elderisakadiev91313.

Другая часть пользователей возразила, что виноваты местные власти. "Причем здесь люди. Там через 10 метров мусорка стоит. Постоянно переполнена. При вмешательстве ветра и коров разлетается в радиусе 50 метров. Пускай вовремя убирают мусор коммунальщики! Люди-то за вынос мусора платят коммуналку. Что ещё нужно?" – задался вопросом пользователь zaur_makhachkala_.

"Там всегда так. Баки возле "Кора" и ветер уносит мусор в канал. Баки ржавые", – отметил пользователь sofiy.sl.

"Единственная проблема в том, что мусор не забирают вовремя. Вот мы живем в селе, мусор у нас никто не вывозит. Поэтому за селом выкапывают большие ямы и выбрасывают все туда. Потом, как заполнится, закапывают и роют другую. То, что можно сжечь, люди сжигают у себя . А что делать тем, кто живет в городе?" – задала вопрос maryam__kokozova.

"Это прямая обязанность мэра города, он же деньги выделяет на зарплаты, на технику. Не надо скверами заниматься и показухой заниматься. Уберите мусор и сделайте дороги", – написал пользователь arslanradzhabo.

"Да тут в центре города на Гамзатова, 18 горы мусора, что уж про Аметхан Султана говорить", – отметил sabirakimov.

"Надзорные органы не должны рассчитывать на культуру народа и не следить за порядком. Если каждое должностное лицо будет исполнять свои обязанности, то порядок будет везде", – считает пользователь с ником utcmiurt.

Публикация, посвященная проблеме с вывозом мусора в Дагестане была размещена 14 января на странице издания "Черновик" в Instagram, на которую подписаны около 173 тысяч пользователей. "На директора регионального оператора в Дагестане возбуждено уголовное дело", – сказано в описании к фото, на котором изображены переполненные мусорные баки. К 11.15 мск запись набрала 588 отметок "нравится" и 83 комментария. Большинство автором раскритиковало чиновников. "Что обидно - бедный народ за зарплату с утра до ночи работает, а у чиновников зарплаты хорошие и в тепле сидят, и все мало – воруют", – возмутилась zalovadjama12345.

"Прекратите воровать бюджет, не те времена", – потребовал maksimivanov008.

"Низко летаете, берите выше там суммы другие", – сыронизировал os.man3764.

"А почему нет? Неудивительно! Все воруют. Кто где и как может. Страна такая. Для этого они и пробираются поближе к власти, чтобы украсть", – считает пользователь tetei90.

"Возле каждой мусорной урны в десять раз больше мусора, чем самих урн. Во время пожара, да же пожарные приезжают урны тушить", – отметил пользователь ali.abuilys.

"Я летом ездила в Дагестан и от увиденного просто была в шоке. По всему городу горы мусора, где копошатся собаки. Я такого не видела нигде. Как руководство Дагестана могло такое допустить?", – задался вопросом пользователь vazipat52.

Публикация об аресте директор компании "Экологи-Ка" была размещена и на странице Instagram-паблика vestidagestan. К 11.15 запись набрала около 21,2 тысячи просмотров и 27 комментариев.

"Вот из за таких крохоборов у нас жизнь такая [плохая]. Сажать надо беспощадно этих взяточников, казнокрадов", – возмутился пользователь bons678.

"Почти все начальство не [коррупционеры]", – считает пользователь 811isirat_.

"А почему я даже не удивлена?" – сыронизировал пользователь с ником burliatkom.