Пользователи соцсети пожаловались на переполненные мусорные баки в Махачкале

02 января 2021, 15:08

В Махачкале продолжает оставаться острой проблема переполненных мусорных баков вне зависимости от работы компании по вывозу бытовых отходов. Жители столицы Дагестана вынуждены сжигать их прямо в контейнерах, заявили пользователи Instagram, потребовав при этом от властей разобраться со сложившейся ситуацией.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы, связанные с вывозом мусора. Спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов в сентябре 2020 года заявил, что власти Махачкалы и Каспийска не решают проблемы с вывозом бытовых отходов и антисанитарией на улицах. 31 декабря стало известно, что региональный оператор ООО "Лидер" объявил, что прекращает вывозить мусор в Махачкале. 1 января компания "Лидер" возобновила вывоз бытовых отходов.

Публикация о проблеме с вывозом мусора в Махачкале была размещена 1 января на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписано около 277 тысяч пользователей. На странице размещен видеоролик, на кадрах которого показаны переполненные мусорные баки. "В Махачкале назревает мусорный коллапс", – сказано, в частности, в описании к видео.

К 13.55 публикация набрала 31,7 тысячи просмотров и 89 комментариев. Часть пользователей раскритиковала работу компании, отвечающей за вывоз мусора.

"ООО "Лидер" срочно нужно закрыть, на руководителей возбудить уголовные дела за повышенные тарифы", – считает пользователь shapi720.

"Зачем нужен "Лидер". Эта компания не работает нормально. Пусть уходят", – написал пользователь z_m634.

"Вечная проблема с мусором. Уже четвертая неделя пошла, как не вывозят", – отметил пользователь _rd____dr.

Другая часть комментаторов отметила, что, несмотря на проблемы с вывозом отходов, коммунальщики продолжают собирать оплату. "А деньги за мусор собираются", – написал пользователь lux_obuv.ru.

"Тарифы высокие все платят. Почему все время проблемы возникают?" – задался вопросом пользователь viktoriya_atelie.

"А с людей-то за мусор и воду оплату собирать не забывают", – отметил пользователь zya9119.

"Интересная психология у поставщиков. Зная проблемы со своевременной выплатой, лезут на торги, сбивают цену, потом отказываются возить. В итоге страдают простые люди", – считает пользователь for_nafs.

Часть авторов комментариев отметила, что проблемы с вывозом мусора наблюдаются и в других населенных пунктах Дагестана. "В Хасавюрте то же самое, уже три недели не вывозят мусор", – написал ruslanmagaliev.

"У нас в поселке Дубки та же самая ситуация, а еще и туристическая зона", – заметил massage_madinadubki.

На странице Instagram-паблика dagnews.today также была размещена публикация, посвященная проблеме вывоза мусора. На фотографии, размещенной 1 января, показан пустой мусорный бак, вокруг которого разбросаны бытовые отходы. Из описания к публикации следует, что профильная компания не перенесла контейнер на новое место. Большинство авторов комментариев сочло виновными в беспорядке местных жителей. "Сами виноваты. Это как рука поднимается мимо кидать мусор?" – удивился пользователь _sabir_gulnara_.

"Ну, неужели нельзя собраться всем домом, устроить субботник, убраться вокруг своего места жительства? Это же вы там живете! Люди, кого вы ждете?" – задался вопросом пользователь savdatti8.

"Только субботник спасет вас, для себя не можете сделать, тогда, кто вам поможет", – выразила схожее мнение singur.tatiana.

"Причем здесь мусор? Люди, которые живут в этом доме, выходите на субботник в неделю раз, и будет порядок в Махачкале", – считает пользователь sadrutdin055.

Сложившейся проблеме с мусором в Махачкале также была посвящена запись, опубликованная 1 января на странице Instagram-паблика mkala_, на которую подписано около 418 тысяч пользователей. На видеоролике изображены переполненные мусорные контейнеры. Перед баками лежат отходы, часть их объята пламенем. "Уже сжигают мусор в Махачкале", – сказано в описании к видео. К 14.20 эта запись набрала 24,4 тысячи просмотров и 28 комментариев. Часть их авторов раскритиковала власти.

"Снять министра природных ресурсов и главу", – заявил пользователь murad800.

"Что за бардак твориться в Республике Дагестан?" – задался вопросом farid01072020.

"Запахом дышат люди, и это ужас. Что творится", – отметила bobkare_yulya.

Другие пользователи также сочли, что в проблемах с мусором виновны сами жителей столицы Дагестана. "Почему ни один человек не пишет, давайте собираться и что-то предпринимать? Это же наш мусор, который каждая семья выбрасывает. Я была свидетельницей: я вынесла мусор, перед домами куча мусора, и через 50 метров дальше ящики для мусора. Я отнесла пакеты, бросила в ящик, а женщина кинула на горку мусора пакеты", – написала saigibos662019.