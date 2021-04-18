Пользователи соцсети раскритиковали состояние дорог в Махачкале

18 апреля 2021, 21:00

Проспект Шамиля в Махачкале будет срочно отремонтирован в ожидании капитального ремонта, сообщил мэр города Салман Дадаев после объезда центральной трассы города. Пользователи Instagram отметили, что срочного ремонта требует не менее половины городских улиц.

Как писал "Кавказский узел", журналист Абдурахман Юнусов в январе 2020 года обратился к мэру Махачкалы Салману Дадаеву с просьбой обратить внимание на состояние проспекта Шамиля. Пользователи соцсети поддержали обращение, пожаловавшись на грязь и лужи.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", проспект Шамиля - один из центральных в Махачкале. Пересекает город с востока на запад от проспекта Карла Маркса до улицы Гагарина. Протяженность - шесть с половиной километров, считается главной магистралью Махачкалы.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев рассказал о планах по реконструкции одной из главных транспортных магистралей Дагестана - проспекта имени имама Шамиля. "К сожалению, подрядная организация, которая выиграла тендер, никак не завершит работу по актуализации проекта, а состояние дорожного полотна не позволяет ждать, пока мы начнём капитальный ремонт проспекта. Решил сам проехать по самым проблемным участкам магистрали. Ремонт локальных разрушений здесь недостаточен! В наиболее проблемных местах мы будем фрезеровать поверхность и укладывать асфальтобетонное покрытие большими картами. Работы будем проводить преимущественно в ночное время суток", - написал чиновник 17 апреля в своем Instagram. В аккаунте выложена видеозапись объезда мэром проспекта Шамиля за рулем ВАЗ-2109.

На 20:40 мск 18 апреля запись набрала 106 тысяч просмотров и 506 комментариев.

Пользователи Instagram выразили недоумение, почему центральный проспект города до сих пор не отремонтирован.

"Одно не могу никак понять, выезжаю на федералку из Махачкалы сторону Хасавюрта - снимают асфальт, по-новому кладут асфальт. Непонятно, что они там делают - бордюры снимают, которые были в хорошем состоянии, кладут новые. А в городе на проспекте центральном все в ужасе. И уже который год они собираются реконструировать ул.Шамиля", - написал sabir_mu777. "Я тоже на это обратил внимание. нормальная дорога была от Коркмаскалы до Махачкалы! Сняли асфальт и кладут заново", - поддержал его abduiatipov6. "То, что за городом - это федеральная программа, а внутри города - это уже муниципальная, это две разные конторы", - пояснил amirchan17071977.

В комментариях пользователи стали обращать внимание мэра на улицы города, дороги на которых также находятся в плохом состоянии.

"Хотелось бы, что бы ещё по Азизова вы проехали, она похуже, чем Шамиля", - отметил пользователь dom_kaminov01. "Уважаемый мэр Салман Дадаев, обратите, пожалуйста, внимание на микрорайон "Учхоз" район 40-й школы. Мы когда-нибудь узнаем, что такое асфальт под ногами, тротуар для пешеходов? Просто невозможно", - отметил m_khaybulaev.

Пользователь priznaniya_makhachkali_ подчеркнул, что в плохом состоянии находятся многие дороги. "Желательно обновить улицы полгорода", - написал он. "В настоящее время процесс по ямочному ремонту дорог налаживается и поэтапно работа будет усиливаться. Для сведения сообщаем, что в 2020 году в Махачкале отремонтирована 101 улица и автомобильная дорога, это рекордное число – такого количества улиц не ремонтировалось за год ни разу за всю историю города. В текущем году запланирован ремонт 96 улиц и автомобильных дорог. Работа продолжается!", - отрапортовал представитель администрации города под ником obrashcheniya.mkala."Не знаю, где что ремонтировано. Я по городу таксую и не вижу ни одной нормальной улицы. 26 тоже не в лучшей форме. Петра Первого. Полностью можно было отремонтировать дороги за время карантина. Не сделали и не сделают. Одну улицу сделают - 100 лет будут об этой улице говорить", - возразил пользователь priznaniya_makhachkali_.

Пользователь alieva.sabrina4565 предложила проинспектировать и состояние тротуаров. “А завтра сядьте в инвалидное кресло и прогуляйтесь по тротуарам”, - предложила она.