Фото Абдурахмана Юнусова. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220829436909038&set=pcb.1571755692980382&type=3&theater&ifg=1

07 января 2020, 01:29

Пользователи Facebook потребовали привести в порядок проспект Шамиля в Махачкале

Журналист Абдурахман Юнусов обратился к мэру Махачкалы Салману Дадаеву с просьбой обратить внимание на состояние проспекта Шамиля. Пользователи соцсети поддержали обращение, пожаловавшись на грязь и лужи.

На странице сообщества "ГородНаш" в соцсети Facebook 6 января опубликовано обращение журналиста, главного редактора газеты "Дагестанский ракурс" Абдурахмана Юнусова к мэру Махачкалы Салману Дадаеву.

"Понимаю, что у вас много работы, вам достался город в ужасающем состоянии", - обращается Юнусов к мэру, однако просит все же обратить внимание на свое письмо.

В письме он приводит текст заметки "Город и мастера", опубликованной в "Дагестанском ракурсе" в 2017 году, в которой рассказывается об открытии в Махачкале на проспекте имени имама Шамиля "Города мастеров". В заметке критикуется работа городских чиновников за отсутствие тротуаров и хищническую вырубку деревьев, вместо которых "возводятся бензоколонки, автомойки и подобное".  

В заметке Юнусов задает вопрос, "когда это закончится", а в обращении сетует, что с тех пор за несколько лет "ничего не изменилось".

"Люди по-прежнему идут к своим домам по грязи и лужам, вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя жизнью. А если это женщины с колясками, то риск сильно возрастает", - пишет он.

Юнусов обращается к Дадаеву с просьбой "обратить внимание на этот уголок".

Публикация набрала, по данным на 01.29 мск сегодня, 7 января 33 отметки "Нравится", шесть отметок "Супер" и две отметки "Возмутительно", а также семь комментариев.

Пользователи соцсети поддержали требования Юнусова.

Анна Гаджиева сообщила, что тоже "собиралась написать о тротуарах на Шамиля". "Был там еще не один такой участок, где пешеходам надо пробираться по грязи и лужам - квартал от кольца на Дахадаева и квартал, на котором находится ДГТУ [...] Давно не ходила там пешком, интересно, там что-то изменилось?" - спрашивает она.

"Абсолютно ничего. Все пыль и тлен, буераки вечны", - ответила на ее вопрос Юлия Тахтарова.

Комментарий к обращению Абдурахмана Юнусова к мэру Махачкалы. https://www.facebook.com/groups/794318720724087/permalink/1571755692980382/"Как правильно и хорошо изложено... Просто ужас, что там происходит, когда непогода. Многие, наверно, знают - не пройти, не перейти. Бедные пешеходы. Солидарна с автором поста", - написала Аминат Багдулова-Исламова.

"Давно знаем: шагнешь на дорогу - задавят в мясную кашу, поэтому лично я лезу прямо в лужу. И всем советую! Лучше утонуть тихо, чем стать причиной пробки на Калинина. Ненавижу это место!" - прокомментировала ее публикацию Сапият Акаева.

"Нужно привести город в порядок за счет изуродовавших его воров и мошенников. У каждого вора и мошенника есть имя и фамилия", - предложил Руслан Сефербеков.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", проспект Шамиля - один из центральных в Махачкале. Пересекает город с востока на запад от проспекта Карла Маркса до улицы Гагарина. Протяженность - шесть с половиной километров, считается главной магистралью Махачкалы.

Примечание:

"Жители Махачкалы раскритиковали правила землепользования", "Жители Каспийска поддержали борьбу активистов против застройки города", "Мэрия Каспийска отказалась переименовать улицу в честь Сталина".

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