Поддержка судов упростила активистам борьбу за права инвалидов в Махачкале

04 апреля 2022, 17:37

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Чиновники в Махачкале стали охотнее соглашаться на досудебное решение проблем с пандусами для инвалидов на фоне судебных решений в пользу маломобильных граждан, констатировали сотрудники правозащитной организации "Монитор ЖКХ".

Как писал "Кавказский узел", 18 августа 2021 года правозащитники обжаловали в Верховном суде Дагестана решение суда первой инстанции, который не удовлетворил их иск к Пенсионному фонду республики. Авторы иска требовали улучшить слишком крутой пандус в одном из корпусов фонда, но ответчик заявил, что в этом корпусе не ведется прием людей, и суд встал на его сторону.

Входы во многие госучреждения в Махачкале не оборудованы пандусами, что нарушает права инвалидов, и правозащитникам приходится в судах добиваться установки пандусов, но около 30% жалоб судьи не удовлетворяют, пояснили в августе 2021 года "Кавказскому узлу" активисты правозащитной организации "Монитор ЖКХ".

Ленинский райсуд Махачкалы 22 марта вынес решение в пользу правозащитной организации и обязал Пенсионный фонд Дагестана привести в соответствие пандус в своем отделении в Кировском районе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Монитора ЖКХ" Айна Габибова.

Она пояснила, что изначально иск от проекта "Монитора доступной среды" поступил в Кировский райсуд, но представитель ответчика убедил суд передать материалы дела в Ленинский райсуд Махачкалы, объяснив это удобством для ответчика. Передача материалов дела заняла несколько месяцев, кроме того, в время разбирательства менялись представители ответчика, и у каждого из них была "различная линия поведения в суде". В целом сторона ответчика настаивала, что существующий пандус соответствует всем стандартам. "У них пандус есть, а исковые требования заключались в том, чтобы этот пандус привели в надлежащее состояние. Он [пандус] очень крутой и скользкий . По нему подняться невозможно", - пояснила представитель правозащитной организации.

Экспертиза, назначенная судом по ходатайству представителя Пенсионного фонда, показала, что пандус в отделении фонда по Кировскому району не соответствует стандартам. "Была судебная экспертиза инициированная стороной ответчика", - пояснил представитель правозащитной организации.

Благодаря судебной практике, сложившейся в пользу представителей проекта "Монитор доступной среды", правозащитникам стало легче указывать чиновникам на отсутствие доступной среды в каком-либо госучреждении или в общественном месте, где эта доступная среда должна быть обеспечена, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Монитора ЖКХ" Сулейман Сулейманов, курирующий проект "Монитор доступной среды".

С начала 2022 года проект "Монитор доступной среды" инициировал 15 обращений в различные судебные инстанции республики. Требования восьми исков суды удовлетворили, еще семь исковых заявлений находятся на рассмотрении, решения по ним еще не приняты, рассказал Сулейманов.

При этом, по его словам, в большинстве случаев чиновники признают необходимость обеспечить наличие возможностей для маломобильных граждан, не дожидаясь судебных исков. Однако зачастую не спешат незамедлительно исправить ситуацию, ссылаясь на отсутствие денег и необходимость "подождать ещё год", чтобы включить расходы на обеспечение доступной среды в бюджет следующего года. "Отказов ни от кого нет, все готовы помочь, но не сегодня и не сейчас", - пояснил Сулейманов, добавив, что после этого правозащитная организация уже с исковыми требованиями обращается в суд.

В подавляющем большинстве случаев суд соглашается с исковыми требованиями и становится на сторону правозащитников, сообщил Сулейман Сулейманов.

Судебная практика сложилась в пользу правозащитной организации, и тот факт, что суд принимает решение в пользу представителей проекта "Монитор доступной среды", отчасти заставляет чиновников соглашаться с претензиями правозащитников либо на досудебной стадии, либо на начальных стадиях судебного разбирательства, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта Сабрина Алиева. "Они [чиновники] понимают, что если даже они не согласятся, все равно [судебное] решение будет в нашу пользу", - сказала она, в качестве примера назвав согласие министерства по молодежной политике Дагестана с такими требованиями "Монитора доступной среды".

Все больше чиновников понимают необходимость обеспечения доступной среды в государственных учреждениях Дагестана, считает руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. По его мнению, этому способствует как информационное освещение проблем, связанных с отсутствием доступной среды, так и положительные решения по искам "Монитора доступной среды".

При этом факт осознания наличия проблемы с доступной средой не является ключевым для чиновников, считает Увайсов. "Чиновники действуют, когда ведётся информационное освещение проблемы, либо судебные процессы [с положительным решением в пользу правозащитников]", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые госучреждения не соглашаются с претензиями правозащитников и в судебном порядке пытаются принципиально отстаивать свою точку зрения, добавил он. "Они не привыкли, что с них люди требуют, а когда с них требуют, чтобы делали как положено [по законодательным нормам], то они [чиновники] делают, как им удобно", - пояснил Увайсов.

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