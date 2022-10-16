Жители Махачкалы призвали мэрию учесть их мнение перед реконструкцией центра города

16 октября 2022, 18:30

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Представленные архитекторами четыре проекта реконструкции участков в историческом центре Махачкалы выглядят перспективными, но перед их реализацией властям следует выяснить и учесть мнение горожан, указали активисты и местные жители.

15 октября в Махачкале прошла презентация четырех проектов-концепций по преобразованию исторического центра города, на ней четыре проектные группы представили свои работы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» журналист Идрис Юсупов, присутствовавший на мероприятии.

По его словам, команды молодых архитекторов работали над концепцией развития городского пляжа Махачкалы, развития улиц Старого города, Привокзальной площади и трех исторических зданий.

В ходе мероприятия каждая команда архитекторов презентовала свой проект-концепцию , а потом была возможность задать несколько вопросов, но сам формат мероприятия не подразумевал широких дискуссий по проектам, отметил Идрис Юсупов. «Формат не подразумевал какой-то глубокой дискуссии и серьезных вопросов. Это был формат презентации, то есть представили результаты воркшопа», - сказал он.

Администрация Махачкалы также назвала мероприятие "открытой презентацией проектов, разработанных в ходе воркшопа по преобразованию исторического центра Махачкалы". "С 8 по 15 октября участники воркшопа занимались исследованием городского контекста, встречались с предпринимателями и пользователями территорий, проводили онлайн-опрос жителей, а после – проектировали. Результат работы – 4 проектных предложения – сегодня представлены команде администрации и жителям города", - говорится в сообщении, размещенном вечером 15 октября в Telegram-канале мэрии.

По словам Юсупова, проекты прежде всего были посвящены "переосмыслению пространств в историческом центре города". Журналист рассказал, что пришел посмотреть на презентацию проектов и оценить результаты воркшопа и работы этих команд. "У меня не было каких-то завышенных или заниженных ожиданий, потому что я не знал вообще, о чем это мероприятие", - пояснил Идрис Юсупов.

Среди представленных проектов Юсупов отметил проект реконструкции привокзальной площади Махачкалы – как реконструкции, которая, по мнению Юсупова, имеет «большую практическую значимость». Проект предложила группа, наставником которой был дагестанский архитектор Камиль Цунтаев. «Там предполагается серьезное изменение транспортного трафика и переоформление самого вида привокзальной железнодорожной площади», - отметил Юсупов, добавив, что другие проекты были не менее интересны.

По его мнению, вопросы внедрения предложенных проектов нуждаются в «более глубоком обсуждении». В частности, Юсупов считает, что при реконструкции пляжа прежде всего следует делать акцент не на визуальном улучшении, а на практическом преобразовании, установив там очистные сооружения. «Я думаю, в первую очередь власти должны позаботиться, чтобы люди (купающиеся в море. – прим. «Кавказского узла») не болели», - сказал журналист.

Активистка движения «Город наш» Альбина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что успела прийти лишь на презентацию последних двух проектов. По ее мнению, разработчики проектов недостаточно информированы о мнении жителей относительно общественных пространств, которые предлагается реконструировать. Активистка считает, что каждая группа должна сделать опрос жителей или посетителей этих пространств, изучить их особенности, а лишь потом переходить к разработке проекта-концепции по их перестройке.

В качестве примера Альбина привела проект переустройства городского пляжа. По ее словам, в ходе обсуждения проекта она указала разработчикам на то, что состояние береговой линии нестабильно, поэтому реализовать проекты непосредственно на береговой зоне следует с учетом природных особенностей объекта. «Море вернется. Оно сейчас отошло очень сильно. Береговая линия открыта, но оно вернется, это уже было неоднократно», - отметила Альбина.

Также активистка предложила разработчикам этого проекта обратить внимание на мнение людей, в частности, спортсменов, которые ежедневно посещают городской пляж. Сам проект Альбина раскритиковала. «Я бы не хотела, чтобы то, что они предлагают, было у нас на пляже», - сказала она.

Положительно оценил формат мероприятия активист движения «Город наш» Магомед Магомедов. Такой формат укрепляет взаимодействие властей и горожан, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но, по словам Магомедова, каждый из представленных на презентации проектов является видением группы авторов и минимально отражает мнение жителей Дагестана. По мнению Магомедова, наиболее проработанным на фоне других проектов-концепций был проект переформатирования пространств привокзальной площади и площади Коминтерна. Активист отметил, что ему понравилась логика проекта переформатирования пространств двух площадей с максимальным устройством пешеходных зон. Однако и этот проект, как и остальные, нуждается в детальной оценке "рисков и последствий", отметил активист.

Другой активист движения «Город наш» Арсен Магомедов положительно оценил как само мероприятие, так и те проекты, которые были презентованы. "В целом все проекты, кроме [проекта реконструкции] пляжа в общую логику ложатся, в логику создания единой пешеходной зоны от парка имени Ленинского комсомола до Родопского бульвара", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Арсен Магомедов считает, что предложенные архитекторами проекты максимально удобны для пешеходов. В частности, сейчас на привокзальной площади максимальное количество автомобилей и минимум пешеходной зоны, а если предложенная архитекторами концепция по реконструкции площади будет реализована, то там будет отдано максимальное пространство пешеходам. "Это очень правильный ход, хотя, конечно, достаточно рискованный в том смысле, что дискриминация автомобилей должна сопровождаться расширением, улучшением общественного транспорта", - отметил Магомедов.

Само мероприятие, инициатором которого выступила мэрия Махачкалы, Арсену Магомедову понравилось, поскольку, по его мнению, было проведено "не для галочки". Однако, по его словам, хотя вход на мероприятие был свободный, его посетили преимущественно не рядовые горожане, а специалисты, архитекторы и активисты движения «Город наш». Магомедов отметил, что сам получил приглашение на мероприятие от представителей мэрии.

Мероприятие, по мнению Магомедова, было рассчитано на определенный круг специалистов и городских активистов, и каких-либо дискуссий не было. Однако Арсен Магомедов не исключил, что это лишь первоначальный этап обсуждения проектов, после которого возможно более широкое обсуждение. Перед реализацией презентованных проектов должно учитываться и мнение жителей тех районов, которые будут затронуты в результате предполагаемой реконструкции, указал он.

Дагестанский архитектор, основатель архитектурного бюро SKTS Камиль Цунтаев был приглашен в качестве наставника одной из четырех групп архитекторов. По словам Цунтаева, команда из шести человек под его руководством занималась разработкой проекта по преобразованию пространства привокзальной площади и площади Коминтерна.

"Я предоставил в распоряжение свое бюро, погрузил этих ребят за шесть дней в историю города Петровск (название, которое носил город с 1857 по 1921 год. – Прим. "Кавказского узла"), погрузил их в городскую жизнь Махачкалы", - рассказал Цунтаев корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что при отборе участников в качестве специалистов и наставников был очень большой конкурс, было рассмотрено более 140 портфолио специалистов.

Архитектор признался, что этот проект для него самого очень важен, так как он уже 22 года живет в этом районе и знаком с проблемами этого пространства. "Из предложенных (локаций для проектирования – прим. «Кавказского узла») я выбрал Привокзальную площадь и площадь Коминтерна, потому что хорошо знаком с ее проблемами", - отметил Камиль Цунтаев.

По мнению архитектора, мэрия Махачкалы и остальные организаторы воркшопа подошли к реализации нестандартно. "В общероссийской практике просто объявляют тендер на монтаж, на какое-то строительство, тендер на проведение каких-то работ, а проектирование и поиск концепции [не проводится]", - пояснил он, указав, что в первую очередь нужно проводить исследование, выработать несколько вариантов концепций, а уже после выбора определенной концепций объявлять тендер на разработку детального проекта.

Локации для проектов были выбраны с точки зрения туристической привлекательности, сообщил архитектор. Сейчас и на площади Коминтерна, и на привокзальной площади 70 процентов пространства занимает асфальтовое покрытие, менее 15 процентов – участки с зеленью, а остальное пространство предоставлено пешеходам. Согласно концепции преобразования, предложенной командой Цунтаева, 40 процентов от общего пространства должно быть отдано под пешеходную зону, не менее 30 процентов должно быть озеленено и 30 процентов должно быть отдано под зону транспорта. «Мы оптимизируем транспорт и предоставляем пешеходам и жителям больше пространства для отдыха, чтобы человек чувствовал себя комфортно», - отметил Цунтаев.

По его словам, жители района привокзальной площади и площади Коминтерна одобрили эту идею. "Я просто хорошо знаю это место, так как живу там 22 года. Я собрал мнение жителей и учел эти мнения", - пояснил Камиль Цунтаев.

Архитектор отметил, что после презентации проектов администрация Махачкалы должна объявить конкурс тендер на разработку проектов уже на основании предложенных концепций.

Житель Махачкалы Ислам положительно оценил шаги, которые предпринимает Салман Дадаев в переформатировании общественных пространств. Отремонтированная площадь и улица Коркмасова являются «примером хорошей работы Салмана», сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

Улица Коркмасова после реконструкции может не соответствовать стандартам доступной среды и будет недоступной для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, если не устранить ошибки, указал ранее руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. Расширение тротуаров за счет проезжей части улицы Коркмасова создаст дополнительные проблемы автомобилистам, предположили в апреле горожане.

Проектировщикам и властям города следует обратить внимание и максимально просчитать, как на реконструированных участках будет перемещаться транспорт, считает махачкалинец Саид. После реконструкции улицы Коркмасова проблемы с автомобильным движением там усугубились, хотя разработчики проекта обещали, что подобного ухудшения не будет, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Мурад также призвал власти при разработке проектов переформатирования учитывать опыт реконструкции улицы Коркмасова, а именно проблемы с трафиком, которые усугубились после реконструкции. При этом проведенную мэрией реконструкцию отдельных улиц и общественных пространств Мурад в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" оценил «в целом положительно».

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