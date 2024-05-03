Кобахидзе отказался от визита в США из-за требования заморозить закон об иноагентах

03 мая 2024, 07:23

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от поездки в США, поскольку условием визита была названа приостановка рассмотрения закона об иноагентах, сообщил МИД.

Как писал "Кавказский узел", в апреле правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером того же дня полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Протесты продолжились 1 и 2 мая.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в США, поскольку Вашингтон назвал условием приостановку рассмотрения закона об иноагентах, заявил МИД Грузии.

"В США были приглашены высокопоставленные представители правительства Грузии, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы уточнить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен временно приостановить обсуждение проекта закона «О прозрачности иностранного влияния». Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно основываться на взаимном уважении и взаимном доверии", - говорится в публикации, размещенной 2 мая на сайте ведомства*.

Напомним, грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. В 2023 году президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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* в абзац внесены уточнения в 09.42 мск 03.05.2024.



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