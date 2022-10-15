Отключения газа в Махачкале стали основанием добиваться перерасчета

15 октября 2022, 17:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Махачкалинцы рассказали, что газ в их дома после четырехдневного отключения уже подан, но в некоторых районах идет слабо. Жильцы вправе добиваться перерасчета за каждый час отсутствия газа сверх допустимых по закону четырех часов в месяц, разъяснили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в связи с отключением газа на четыре дня махачкалинцам пришлось греть воду и готовить пищу на электричестве, некоторые горожане были вынуждены приобрести электроприборы, при этом в ряде районов города наблюдались перебои и со светом, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. Минэнерго Дагестана пообещало восстановить подачу газа к 18.00 мск 14 октября, однако вечером этого дня сообщило, что газ будет дан 15 октября. Длительное отключение газоснабжения является нарушением и жители вправе требовать перерасчета, указал представитель "Монитора ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

О том, что жители Махачкалы и Буйнакска на четыре дня останутся без газа, Минэнерго Дагестана сообщило 10 октября. "С 12 октября в 44 муниципалитетах республики на три дня отключат газ, в Махачкале и Буйнакске подача газа будет прекращена с 11 по 14 октября. Просим жителей отнестись с пониманием. Работа проводится для повышения надежности функционирования газотранспортной системы", - проинформировало ведомство 10 октября в своем Telegram-канале.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Махачкалы рассказали о восстановлении газоснабжения

Рашид рассказал, что газоснабжение восстановили сегодня утром, однако газ идет "очень слабо".

О том, что газ дали "очень слабо" рассказал и махачкалинец Малик, который живет в центральной части Махачкалы. Он указал, что требовать перерасчёта не видит смысла, так как оплачивает по счетчику. "У нас счетчик стоит. Я думаю, у кого счетчик стоит, тому перерасчет не нужно делать", - отметил он.

Хадижат, проживающая в районе "троллейбусного кольца", рассказала, что газоснабжение восстановили сегодня утром. Она отметила, что в период отсутствия газа у них также не было горячей воды, что, по ее словам, "очень усложняло ситуацию". Она подчеркнула, что планирует писать заявление по поводу перерасчета средств за период четырехдневного отсутствия газа и горячей воды.

В пригороде Махачкалы в поселке Новый Хушет также восстановлено газоснабжение, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сообщила жительница этого поселка Асият. У семьи Аисят также из-за отсутствия газа не было горячей воды, ей пришлось купить несколько бытовых электрических приборов, чтобы наладить быт на время отсутствия газоснабжения. Требовать перерасчета Асият не будет, так как они оплачивают коммунальные услуги, в том числе за газ по счетчику, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Иса рассказал, что живет в центральной части города и газоснабжение им восстановили сегодня утром. По его словам, каких-либо неудобств, в связи с отсутствием газа он не испытывал, но будет требовать перерасчет коммунальную услугу.

Ислам также сказал, что газ после возобновления подачи идет слабо. Он рассказал что тщательно проверил все газовое оборудование дома. "Все проверил. Особенно газовую панель и котел. У меня индивидуальное отопление, а котел работает на газе",- рассказал он.

Гази рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в Редукторном поселке, где он живет, гах вообще не отключали. Также не отключали газоснабжение жителю Махачкалы по имени Умар, который проживает в этом же районе. Однако родственники Умара, проживающие в других районах города оставались без газа в течении четырех дней.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения жителей Махачкалы

Юрист, представитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ" Сулейман Сулейманов считает, что все жители, кому было прекращено газоснабжение, должны обратиться за перерасчетом, а также призвать оператора поставщика услуг к ответственности, чтобы длительные отключения коммунальной услуги не повторялись вновь.

Требование о перерасчете за период отсутствия газа можно подавать как индивидуально, так и коллективно. Эффективнее всего будет, если один из жителей или группа горожан обратятся с заявлением в прокуратуру с требованием о проведении перерасчёта за коммунальную услугу всем тем, кому газ был отключен, отметил правозащитник. "Раз они (поставщики коммунальной услуги – прим. «Кавказского узла") отключили все так беспардонно, то таким же образом добровольно всем они должны сделать перерасчет за этот период", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник отметил, что люди должны писать заявления городскую жилищную инспекцию, в прокуратуру и поставщику коммунальной услуги, а в данном случае "Газпром межрегионгаз Махачкала". Также любой человек, кому отключили газ, может обратиться в прокуратуру с требованием сделать перерасчет всем, кому его отключили, рассказал представитель "Монитора ЖКХ". "Человек может обратиться в прокуратуру, чтобы она в интересах неопределенного круга лиц потребовала сделать перерасчет у поставщика коммунальной услуги",- отметил Сулейманов.

Однако правозащитник усомнился, что кто-либо из горожан обратится с таким заявлением в прокуратуру, так как, по мнению Сулейманова, люди не привыкли проявлять свою гражданскую позицию.

На сколько может уменьшиться плата за газ после перерасчета в связи с отключениями, рассказал руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияутдин Увайсов. Он указал, что по закону в течение одного месяца можно отключать газ всего на четыре часа. За превышение этого срока отключения "поставщик обязан сделать перерасчет за каждый час на 0,15%", - отметил он. Увайсов добавил, что таким образом за четверо суток отсутствия газа (96 часов) поставщик обязан сделать перерасчет за 92 часа, что составит 13%, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Монитор ЖКХ" 12 октября.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.