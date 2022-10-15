Обещание дать газ махачкалинцам осталось не выполнено

15 октября 2022, 00:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на обещания Минэнерго Дагестана возобновить подачу газа к вечеру 14 октября, в дома махачкалинцев он так и не подан, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители города. Ведомство объяснило задержку необходимостью проверки оборудования.

Как писал "Кавказский узел", в связи с отключением газа на четыре дня махачкалинцам пришлось греть воду и готовить пищу на электричестве, некоторые горожане были вынуждены приобрести электроприборы, при этом в ряде районов города наблюдались перебои и со светом, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. Энергетики пообещали восстановить подачу газа к 18.00 мск 14 октября. Длительное отключение газоснабжения является нарушением и жители вправе требовать перерасчета, указал представитель "Монитора ЖКХ" Сулейман Сулейманов.

О том, что жители Махачкалы и Буйнакска на четыре дня останутся без газа, Минэнерго Дагестана сообщило 10 октября. "С 12 октября в 44 муниципалитетах республики на три дня отключат газ, в Махачкале и Буйнакске подача газа будет прекращена с 11 по 14 октября. Просим жителей отнестись с пониманием. Работа проводится для повышения надежности функционирования газотранспортной системы", - проинформировало ведомство 10 октября в своем Telegram-канале.

Жители Махачкалы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что несмотря на общения Минэнерго Дагестана, подачу газа 14 октября им так и не восстановили.

Житель Махачкалы Мурад отметил, что газа в его доме нет. Он намерен добиваться перерасчета за то время, в течении которого была прервана подача газа. Мурад посетовал на частые отключения воды. "В районе, где я живу газ и электричество практически не отключают, а воду часто отключают",- рассказал Мурад корреспонденту "Кавказского узла".

Рашид, который живет в центре Махачкалы, подтвердил, что газ так и не подали. По его словам, в первый день отсутствия газа также отключали электричество, однако затем свет дали, отметил он. Рашид сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не будет требовать перерасчета коммунальной услуги, так как не хочет на это тратить время.

Мадина отметила, что это первое столь длительное отсутствие газа в ее районе, подача которого так и не была восстановлена. По ее словам, в том районе, где она проживает каких-либо перебоев с газоснабжением либо с подачей электричества не бывает, однако в центре Махачкалы, где она работает, электричество отключают часто. "Там, где я работаю, постоянные перебои со светом. Постоянно не бывает света. Все лето у нас не было света с утра и до вечера", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Мадина надеется, что поставщик коммунальной услуги сам произведет перерасчет за те дни, на которые отключали газ.

Такую же надежду выразила и Патимат, которая также сообщила об отсутствии газа в ее районе.

Перерасчета намерен добиваться махачкалинец Мухтар, у него в доме также еще нет газа. Он добавил, что перебои с электричеством или газоснабжением в том районе, где он живет, бывают очень редко.

Аналогичная ситуация и в районе, где живет Ислам, который также посетовал на отсутствие газа. Ислам пока не решил, будет ли он требовать перерасчета за период отсутствия газа, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Гамзат сообщил, что вечером газа не было и у него дома. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что не будет оформлять перерасчет в связи с отсутствием подачи газа, так как это связано с дополнительными хлопотами.

После четырехдневного отсутствия газоснабжение восстановили, сообщил житель Буйнакска Гусейн. По его словам, он еще не принял решение о необходимости оформлять перерасчет.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения жителей Махачкалы и Буйнакска.

Минэнерго Дагестана сообщило, что, в отличие от всех остальных населенных пунктов Дагестана, в Махачкале подача газа будет возобновлена лишь 15 октября. "Чтобы исключить вероятность утечки газа на газовых объектах Махачкалы после возобновления газоснабжения специалистами "Газпром газораспределение Махачкала" будут проводиться проверки оборудования уже с завтрашнего утра. В этой связи, газ удастся включить только после проведённой работы. Завершить мероприятия планируется до 14.00 мск", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале вечером 14 октября.

Ведомство пояснило, что задержка связана с "огромным количеством газорегулирующих пунктов в столице республики", проверить которые за один день "физически невозможно".

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