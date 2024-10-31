RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:26, 31 октября 2024

Два человека задержаны за вброс бюллетеней на выборах в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанные подозреваются в том, что во время парламентских выборов вбросили бюллетени в урну для голосования в Марнеульском районе.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны президента Саломе Зурабишвили и представителей партий, участвовавших в выборах.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Полицейские задержали двух человек по подозрению в фальсификации на выборах.

"Следствие установило, что во время выборов в Парламент Грузии 26 октября 2024 года на избирательном участке №69 села Саддхули Марнеульского муниципалитета обвиняемые с нарушением закона опустили бюллетени в урну. В связи с указанным фактом, согласно постановлению Марнеульской окружной избирательной комиссии, голосование на избирательном участке №69 было остановлено, а результаты голосования признаны недействительными", - сообщило МВД Грузии.

"Главный вопрос, есть ли ресурс у оппозиции заставить "Грузинскую мечту" отступить? С одной стороны, у оппозиции большая поддержка в обществе, и это продемонстрировали прошедшие выборы… С другой стороны, имхо, Мечта отступать не будет. Некуда! Тем более после такой внушительной победы", - написал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi в посте "Президент Грузии ожидаемо призвала оппозицию к беспорядкам. Сила "брутов" - в неожиданности". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и  Цхинвала следят за политической борьбой в Грузии и делятся в своих постах прогнозами возможного развития ситуации.

Инцидент расследуется по статье 164 УК Грузии (об умышленной фальсификации избирательных документов: избирательных списков, протоколов, избирательных бюллетеней, журналов регистрации и контрольных листов). За такое преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 28 октября оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с правящей партией "Грузинская мечта" по любым вопросам, кроме проведения новых выборов. После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приступила к пересчету голосов избирателей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:29, 31 октября 2024
Идалов задержан в Грозном
10:27, 31 октября 2024
Жители села Мачада помогли потушить пожар в школе
21:57, 30 октября 2024
Два брата из Дагестана убиты в военной операции
13:53, 30 октября 2024
24 курсанта вуза МВД в Ставрополе госпитализированы с отравлением
13:30, 30 октября 2024
Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе
13:15, 30 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Представитель участковой избирательной комиссии у входа на участок проверяет, промаркирован ли избиратель. Тбилиси, 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
31 октября 2024, 08:53
Тайна голосования на выборах в Грузии поставлена под сомнение
Люди на избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
31 октября 2024, 03:18
Грузинские НПО оспорили больше двух третей избирательных протоколов
Ираклий Кобахидзе (слева) и Виктор Орбан, фото: пресс-служба правительства Грузии.
31 октября 2024, 01:20
"Грузинская мечта" привлекла Орбана к легитимизации результатов выборов
Представитель участковой избирательной комиссии регистрирует избирателя для участия в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
30 октября 2024, 12:04
Начато расследование заявлений о фальсификации выборов в Грузии
Акция "Возвращение имен". Фото: https://www.memo.ru/en-us/memorial/departments/intermemorial/news/191 признан инагентом
30 октября 2024, 09:15
Жители юга России и Южного Кавказа приняли участие в акции "Возвращение имен"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:38, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
27
РФ и "Абхазия" подписали соглашение об инвестпроектах в республике. Что дальше?
Фото
18:57, 28 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
В Тбилиси Виктор Орбан и митинг оппозиции
Фото
17:29, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
1
Гражданская война в Грузии возможна?
Все блоги
Справочник
Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж "Кавказского узла". Фото пресс-службы Совета Федерации и пресс-службы "Ставрополькрайгаз" Главное о деле Арашуковых

Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне

Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Блогеры
Фото
09:46, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Какие народы Кавказа наиболее близки по характеру грузинам?
Фото
22:23, 30 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
1
Грузинская мечта выиграла выборы - протесты неизбежно утихают
Фото
16:38, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
27
РФ и "Абхазия" подписали соглашение об инвестпроектах в республике. Что дальше?
Фото
09:42, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадырова и всех лидеров, можно и нужно, критиковать. А судьи кто?
Фото
16:40, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
23
Западные стеклянные бусы, российская пропаганда и политическая реальность: Грузия
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Мемориал жертв политических репрессий. Фото: https://www.culture.ru/institutes/7709/memorial-zhertv-politicheskikh-repressii-1944-1957-gg
30 октября 2024, 19:20
Участники акции в Нальчике рассказали истории репрессированных

Кадр видео с места атаки беспилотников. 29 октября 2024 г. Скриншот видео https://riamediabank.ru/media/8793885.html
30 октября 2024, 17:31
Атака беспилотников актуализировала вопрос о ПВО в Чечне

Мемориал "ГIоазота кашамаш" в Назрани. Фото: https://gazetaingush.ru/v-ingushetii-vspominayut-zhertv-konflikta-oseni-1992-goda-v-prigorodnom-rayone-i-vladikavkaze
30 октября 2024, 13:30
Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе

Агиль Гумбатов. Фото: https://rus.az24saat.org/2021/08/12/задержан-оппозиционер-агиль-гумбато/
30 октября 2024, 11:35
Агиль Гумбатов добился медицинской помощи в колонии

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше