Два человека задержаны за вброс бюллетеней на выборах в Грузии

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Задержанные подозреваются в том, что во время парламентских выборов вбросили бюллетени в урну для голосования в Марнеульском районе.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Центризбирком Грузии призвал прокуратуру начать расследование заявления о фальсификации итогов выборов. Комиссия пожаловалась, что после объявления результатов выборов стала "объектом особых нападок и необоснованной критики" со стороны президента Саломе Зурабишвили и представителей партий, участвовавших в выборах.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Полицейские задержали двух человек по подозрению в фальсификации на выборах.

"Следствие установило, что во время выборов в Парламент Грузии 26 октября 2024 года на избирательном участке №69 села Саддхули Марнеульского муниципалитета обвиняемые с нарушением закона опустили бюллетени в урну. В связи с указанным фактом, согласно постановлению Марнеульской окружной избирательной комиссии, голосование на избирательном участке №69 было остановлено, а результаты голосования признаны недействительными", - сообщило МВД Грузии.

"Главный вопрос, есть ли ресурс у оппозиции заставить "Грузинскую мечту" отступить? С одной стороны, у оппозиции большая поддержка в обществе, и это продемонстрировали прошедшие выборы… С другой стороны, имхо, Мечта отступать не будет. Некуда! Тем более после такой внушительной победы", - написал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi в посте "Президент Грузии ожидаемо призвала оппозицию к беспорядкам. Сила "брутов" - в неожиданности". Блогеры "Кавказского узла" из Тбилиси, Баку, Еревана и Цхинвала следят за политической борьбой в Грузии и делятся в своих постах прогнозами возможного развития ситуации.

Инцидент расследуется по статье 164 УК Грузии (об умышленной фальсификации избирательных документов: избирательных списков, протоколов, избирательных бюллетеней, журналов регистрации и контрольных листов). За такое преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 28 октября оппозиция на митинге в Тбилиси потребовала от властей Грузии предоставить избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с правящей партией "Грузинская мечта" по любым вопросам, кроме проведения новых выборов. После этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии приступила к пересчету голосов избирателей.

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