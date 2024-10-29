Центризбирком Грузии пересчитывает голоса избирателей на пяти участках

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Центральная избирательная комиссия Грузии приступила к пересчету голосов избирателей на пяти случайно выбранных участках в каждом избирательном округе, чтобы перепроверить результаты выборов.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что власти Швеции остановили финансирование инфраструктурных проектов правительства Грузии из-за нарушений, допущенных во время выборов, а также объявили о финансовой поддержке гражданского сектора страны.

Для того, чтобы удостовериться в точности подсчета результатов голосования на выборах в парламент, в каждом избирательном округе на пяти избирательных участках будет проведен повторный подсчет голосов, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, передал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Окружные комиссии уже провели жеребьевку и определили участки, на которых будет проведен пересчет. В регионах пересчет начался в 12.00 по местному времени [11:00 мск], а в Тбилиси будет проведен в 17:00 [16:00 мск].

"Есть опасность разрастания конфликта... со стрельбой, полицейским насилием", - предупредил блогер "Кавказского узла" "Ветер с Апшерона" в своем посте "Гражданская война в Грузии возможна?" Блогеры "Кавказского узла" из Баку, Еревана, Тбилиси и Цхинвала комментируют выборы в парламент Грузии. В своих постах они следят за политической борьбой в Грузии и делятся прогнозами о возможном развитии ситуации.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов избирателей, у "Коалиции за перемены" – 10,92% голосов, у партии "Единство – Национальное движение" – 10,12%, у "Сильной Грузии" – 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" – 7,76%.

Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов. Партии "Единство – Национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" заявили, что будут бойкотировать работу парламента.

Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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